Ribó reconoce que ha dado instrucciones para que el Sidi Saler "no siga ahí"

El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado este jueves que su postura respecto al futuro del edificio del antiguo hotel Sidi Saler, ubicado dentro del parque natural de la Devesa-Albufera y junto a la costa, está "clarísima" y ha señalado en este sentido que ese inmueble "no puede continuar ahí".

Así, se ha mostrado a favor de la demolición de esta construcción y de la recuperación como entorno natural del espacio que ocupa, según ha apuntado, al igual que sucedió en su día con otras infraestructuras creadas en este entorno como el paseo.

"Defiendo el parque natural", ha afirmado el primer edil, que ha considerado que "en este momento el Sidi Saler no tiene ningún elemento" a favor para estar en su emplazamiento.

Joan Ribó (Compromís), que ha visitado esta jornada el barrio de El Grao, se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación al ser preguntado por la situación del edificio del Sidi Saler.

El responsable municipal ha hecho estas declaraciones después de que la concejala de Espacio Público, Lucía Beamud (Compromís), haya explicado en una rueda de prensa que el Ayuntamiento ha rechazado conceder la licencia de obras y la correspondiente licencia ambiental que pedía la propiedad del Sidi Saler al encontrarse el edificio "fuera de ordenación sustantiva".

El consistorio, que el pasado verano ya declaró caducada de actividad de este establecimiento al estar "más de diez años cerrado", ha comunicado su decisión a la Demarcación de Costas y abre la posibilidad de un derribo de la edificación, teniendo en cuenta el "espacio protegido" donde está, el contexto de "cambio climático" y la "necesidad" de tomar medidas en favor de la biodiversidad, los espacios naturales y la regeneración y conservación de las playas del sur.

"La postura está clarísima", ha señalado el alcalde. "Igual que cuando en tiempo de Franco los vecinos de València decían que 'El Saler es para el pueblo', nosotros queremos continuar ese hilo", ha añadido.

Ribó ha asegurado que "quedan cosas de aquel momento que se plantearon" y "se construyeron fuera de lugar, fuera de contexto" y ha enmarcado en ese contexto el antiguo hotel. "El caso del Sidi está clarísimo. Es una cosa que no puede continuar ahí", ha insistido.

El primer edil ha comentado que ha dado "instrucciones" a Lucía Beamud "para que trabaje en esta dirección". "Tiene todo mi visto bueno", ha subrayado. En esta línea, ha añadido que el futuro del Sidi Saler se debe "plantear exactamente igual" que la actuación llevada a cabo con el paseo marítimo de esta zona, que era un "disparate" y que fue "eliminado" atendiendo planteamientos "ecológicos".

Preguntado por discrepancias de opiniones a este respecto en el seno del equipo de gobierno que preside entre sus dos componentes, Compromís y PSPV, el alcalde ha dicho que eso es algo que no conoce. "No lo sé. Eso no lo he preguntado", ha respondido.

Mientras tanto, el PP en el Ayuntamiento de València ha pedido al equipo de gobierno local, diálogo con los propietarios del edificio del antiguo hotel Sidi Saler y con los vecinos del entorno "antes de tomar decisiones irreversibles" como la desaparición de esta construcción.

Y por su parte, el grupo municipal de Ciudadanos sostiene que se trata de una decisión ideológica y pide de nuevo que el edificio se convierta en una residencia para personas mayores.