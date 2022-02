Ribó da positivo por covid y suspende su agenda pública

El alcalde de València, Joan Ribó, ha dado positivo por covid-19 y ha suspendido su agenda pública durante unos días. Así lo ha confirmado el propio alcalde en un mensaje en redes sociales, donde ha asegurado que se encuentra bien, sin síntomas, y "por suerte, con las tres dosis de la vacuna".

He donat positiu en #COVID19. Em trobe bé, sense símptomes, per sort amb les tres dosi de la vacuna. He d'anul.lar l'agenda pública durant uns dies. De moment estaré confinat i treballant des de casa. Cuide-vos?