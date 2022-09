Ribó pide a Grezzi modificar las señales de APR de Ciutat Vella ante el aluvión de sanciones

El alcalde de València, Joan Ribó, ha desvelado este jueves que ha pedido al concejal de Movilidad que "mejore sustancialmente y haga mucho más evidente la señalización" de las cámaras instaladas en Ciutat Vella, tras el aumento de multas este verano por entrar con el vehículo en la zona de APR.



Ribó ha señalado a los periodistas que cree que muchas de esas sanciones no corresponden a personas que viven en València, sino a turistas, si bien ha pedido que se "mejore la señalización", para que quien entre en el Área de Prioridad Residencial (APR) "tenga claro" que será sancionado si no tiene autorización.



En su opinión, puede ser que alguna vez alguna persona sea multada "por desconocimiento", algo que cada vez pasa menos en quienes viven allí, pero quizás falta una señalización "mucho más evidente", con señales horizontales y verticales.



El alcalde ha afirmado que la señalización actual es "bastante clara", si bien se podría hacer algo similar a lo que se aplicó en la avenida del Oeste cuando cambió a doble sentido, donde se pusieron señales en el suelo que pedían atención y vigilar.



Ribó ha hecho hincapié en que una nueva señalización "no es obligatoria", pero ha considerado que "puede ayudar a que todo el mundo tenga claro que esta entrando en una zona" en la qué sera sancionado si carece de autorización.