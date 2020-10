Ribó: "La idea es seguir adelante con las Fallas con todas las restricciones necesarias"

Las Fallas vuelven a estar en el punto de mira sobre todo después de que el Gobierno de España decretara un nuevo Estado de Alarma con una duración de 6 meses y cuya fecha límite es el mes de mayo de 2021. Sin embargo, desde el Ayuntamiento no quieren tirar la toalla. El alcalde de València, Joan Ribó, explica que a 4 meses y medio no se puede responder a esa pregunta de manera definitiva, depende de la evolución que lleve el virus. Pero, insiste el primer edil: "todo lo que podamos hacer respetado las normas lo haremos, la voluntad es tirar hacia delante con todas las restricciones que haya en ese momento". En este sentido, el alcalde ha querido precisar: "Todo lo que podamos hacer, respetando escrupulosamente las normas, yo creo que lo debemos hacer", y ha querido considerar además: "No nos podemos quedar sentados esperando a que pase todo, sino que lo que pueda hacerse se ha de hacer". "La voluntad es, si es posible, tirar hacia delante con todas las restricciones que sean necesarias", ha concluido.

A continuación, Joan Ribó ha planteado "una reflexión general", como la hecha "el otro día con el teatro", y ha defendido la posibilidad de realizar los actos falleros que se puedan hacer atendiendo a las normas establecidas para evitar contagios de Covid-19. "No nos podemos quedar sentados esperando que pase todo. Aquello que se pueda hacer, creo que se tiene que hacer", ha expuesto.

Desde la Interagrupación de Fallas de Valencia, también van por la misma línea: dicen de alguna manera las vamos a celebrar.