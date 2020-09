Ribó: "En el fraude de la EMT los únicos responsables han sido Celia Zafra y Caixabank"

“Dos responsables ha habido en la estafa de los 4 millones de la EMT: Celia Zafra (la que fuera jefa de administración y única despedida) y Caixabank como entidad financiera”. Es lo que asegura el alcalde de València, Joan Ribó, que existen dos responsabilidades, una personal, ya que Zafra era la persona que permitió estos mecanismos y si ella no lo hubiera realizado la estafa no habría ocurrido y la otra, Caixabank ya que si hubiera tenido el cuidado que han tenido en otras ocasiones los trabajadores, por ejemplo de Bankia, esto no habría pasado.

El fraude se sigue investigando, sobre todo ahora, añade Ribó cuando se ha conocido que Caixabank tenía datos y órdenes de que ya no podía hacer más transferencias y a pesar de eso las hizo.

Y es que, según parece, Caixabank detectó unos días antes de que saltará la propia alerta interna del banco, que las firmas de las cartas de pago estaban manipuladas. Esas cartas eran las que los estafadores de Hong Kong hacían llegar a Celia Zafra -que por cierto, declara hoy en el juicio contra su despido por parte dela EMT-. A pesar de eso, Caixabank transfirió a China 1,1 millones de euros una vez detectadas las irregularidades en las firmas. La entidad bancaria descarta cualquier responsabilidad y rechaza devolver el dinero.

Recuerda el primer edil que ya se ha condenado a los responsables de esta estafa en los tribunales de Hong Kong y que "hay que dejar claro que esto es un delito informático que hay que controlar y que sufren muchas empresas tanto públicas como privadas". Recuerda por ejemplo casos como el Ayuntamiento de Málaga, o incluso alguno de la provincia de València.