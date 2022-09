Ribó dice que el seguro obligatorio para los patinetes debe estudiarse con Policía, Movilidad y la DGT

El alcalde de València, Joan Ribó, ha considerado este martes que plantear un seguro obligatorio para los patinetes eléctricos es un asunto que debe estudiarse y ha señalado que es una cuestión que se tiene que abordar con la Policía Local, con la Concejalía de Movilidad Sostenible y, especialmente, con la Dirección General de Tráfico (DGT).

Así, ha descartado pronunciarse sobre esa obligatoriedad y ha apuntado que "lo que pasa en València" con estos nuevos vehículos de movilidad urbana ocurre "también en otros sitios". "València no es la excepción", ha resaltado.

Ribó se ha pronunciado de este modo en la presentación del Plan de Acción Local de la Estrategia Agenda Urbana 2030 de la capital valenciana, preguntado por si los patinetes eléctricos deben circular con seguro obligatorio.

"Se ha de estudiar. No me atrevo a tomar una decisión, a dar una opinión. Hay que verlo con la Policía Local --ha precisado que esta ha puesto "muchas multas por determinados comportamientos que no se pueden hacer"-- y con Movilidad --Sostenible--", ha respondido.

"València no es la excepción. Hay que verlo con la Dirección General de Tráfico para conocer su opinión. Lo que pasa en València también pasa en otros sitios", ha añadido el primer edil.

Así, el responsable municipal ha insistido en estudiar este tema para "ver las ventajas e inconvenientes" de la obligatoriedad de un seguro para los patinetes eléctricos.

Joan Ribó ha señalado, como también apuntó este lunes, que este nuevo elemento de movilidad urbana ha crecido en los últimos años. "Antes no se encontraban en los carriles bici y ahora hay un porcentaje elevado", ha dicho.

Asimismo, ha aludido al número de accidentes que se producen con estos vehículos y ha estimado "normal que si hay más circulando haya más accidentes", dado que "si hay más coches circulando, también hay más accidentes" en este caso "o de motos".

No obstante, el alcalde ha afirmado que tras ver los datos de siniestralidad con patinetes eléctricos pueda decir que "no es una cosa que se esté disparando", por lo que ha pedido "no dramatizar esta situación". "Es cierto que crece, pero también crece el uso de patinetes en la ciudad de forma clara", ha aseverado.

Preguntado por si se deberían hacer cambios o mejoras en la Ordenanza de Movilidad de València para abordar estos asuntos, Ribó ha indicado que ese documento "ya aclara por dónde deben ir" los patinetes eléctricos "y la velocidad máxima" que pueden alcanzar.

"INCUMPLIMIENTOS"

"En estos momentos no veo en la ordenanza elemento justificativo que sea causa de accidentes. La ordenanza es bastante nueva", ha manifestado el alcalde, que ha subrayado que "el problema fundamental no viene de problemas de la ordenanza sino de incumplimientos, de falta de respeto a los peatones, de ir por las aceras, de exceso de velocidad, de ir por carril bus o de no respetar los semáforos".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Todo esto es un tema que tenemos que hablar. El tema del patinete es nuevo y cuando hay algo nuevo, hay un periodo de adaptación", ha declarado el primer edil.