Ribó: "La ciudad no puede verse maltratada por la empresa interesada en la ampliación del Puerto de València"

El alcalde de València, Joan Ribó, ha mostrado una vez más su oposición "clara" y "desconfianza absoluta" al proyecto de ampliación norte del Puerto de València tras avalar Puertos del Estado la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Ribó reconoce 3 problemas en esa ampliación: de dónde se sacarán los millones de metros cúbicos para llenar espacio, qué hacer con la movilidad de la ciudad y su área metropolitana y el problema del cambio climático. No dice que no se haga, sino que se planteen soluciones a los problemas que ya existen. En este sentido explica que "la ciudad no puede verse matratada por el interés particular de esa empresa".

Eso como alcalde de València, porque su partido, Compromís, ha asegurado que su formación no dejará de lado la lucha para evitar la "ampliación monstruosa del puerto de València" y ha advertido de que agotarán "todas las vías necesarias", empezando por la parlamentaria.

Otro partido, Podem València ha acordado sumarse a la vía judicial emprendida por la Comisión Ciudad-Puerto, y ha reclamado la paralización o moratoria del proyecto.

Mientras tanto, desde Ciudadanos, exogen que “todas las decisiones se tomen de forma conjunta y coordinadamente entre las diferentes instituciones. Para eso hace falta mucha altura de miras y sentido de estado”. Su portavoz Fernando Giner asegura que “es necesario que la ampliación del puerto respete todos los requisitos medioambientales, y presentar un plan firme y decidido de la regeneración de las playas del sur, afectadas desde la segunda ampliación, y en tercer lugar, hay que darle una salida logística a las mercancías, porque podrían atascar la ciudad”.

Con la paralización coinciden en laFederación de Asociaciones de vecinos. La entidad, además, ha solicitado la apertura de un "debate serio" en el que "tengan voz" todos los agentes implicados para analizar su traslado a Sagunto.