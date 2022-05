Ribó anuncia una reunión con Policía para estudiar el uso "abusivo" de terrazas en zonas como el Mercado

El alcalde de València, Joan Ribó, ha anunciado este lunes su intención de celebrar una reunión con responsables de la Policía con el fin de analizar el uso, "un poco abusivo", de terrazas de la hostelería en entornos como la plaza del Mercado Central. Asimismo, ha mostrado la voluntad de estudiar otras cuestiones como el botellón en cualquier punto.

Declaraciones que se producen tras las quejas de colectivos vecinales ante la presencia de más gente por la noche en las calles de determinados enclaves de la ciudad y por la petición de residentes de Ciudad Jardín y la plaza de Honduras para lograr la declaración de Zona Acústicamente Saturada (ZAS).

"Esta mañana he hablando con mi jefa de gabinete para decirle que vamos a convocar una reunión con Policía porque me parecen muy importante en estos momentos no solo hablar de esto sino también, por ejemplo, del uso a mi entender un poco abusivo que hacen las terrazas de la plaza del Mercado", ha respondido el primer edil, que ha precisado que este entorno "aún no está acabado".

"Creo que tendremos que trabajar este tema", ha insistido el responsable municipal, que ha señalado que, "efectivamente, el buen tiempo incita a la gente a salir, un poco también al botellón". "Y eso es una cosa que tendemos que controlar", ha afirmado.