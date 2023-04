Ribó anuncia wc públicos y fuentes de agua refrigerada en todos los barrios

El alcalde de València y candidato de Compromís a repetir la Alcaldía, Joan Ribó, ha anunciado hoy que todos los barrios de la ciudad contarán con WC públicos y fuentes de agua refrigerada.



Además, construirá cuatro nuevos centros municipales para la tercera edad en Benicalap, Benimàmet, La Llum y Russafa y, en materia de vivienda, impulsará las cooperativas intergeneracionales de vivienda y centros cívicos intergeneracionales para la "dinamización cultural, social y comunitaria de los barrios y la participación ciudadana".



Ribó ha lanzado esta 'batería' de medidas en la 'Trobada Gran' que ha mantenido este lunes con las personas mayores en el centro municipal de Jubiocio, en Benicalap, porque este colectivo, "cada vez más importante en la pirámide poblacional de la actual sociedad", se convertirá en "uno de los ejes" de su próximo mandato, informa Compromís en un comunicado.



Según ha indicado, en València una de cada cuatro personas ya tiene 65 años o más, una población en total de 171.000 personas y, por ello, entre sus propuestas Ribó ha destacado que todos los barrios de València contarán con WC públicos en los principales parques y fuentes de agua refrigerada que "ayudarán a combatir las altas temperaturas que está provocando el cambio climático".



El alcalde ha sostenido que, si sale reelegido alcalde, construirá cuatro nuevos centros municipales para personas mayores en los barrios de Benicalap, Benimàmet, La Llum y Russafa, y que estos nuevos equipamientos contarán con una unidad individualizada para personas con Alzheimer.



"Somos conscientes de que tenemos que incrementar este tipo de instalaciones municipales porque las personas mayores tienen que continuar desarrollando actividades en sus barrios y es evidente que los centros de mayores adquieren una tarea fundamental en la sociedad de hoy en día. Me comprometo a incrementar el número de centros en barrios donde son muy necesarios", ha señalado.



"En proyección a 2033, el colectivo de personas mayores de 65 años verá incrementado su peso relativo en un 10 %, generando una necesidad para readaptar el foco de las políticas públicas", ha explicado Ribó



Relacionado con el anuncio anterior, ha avanzado también que pondrá en marcha en todos los centros de mayores de Servicios Sociales "el programa de soledad no escogida, para que las personas mayores no estén solas y puedan acompañarlos en todas las etapas de nuestra vida", un instrumento a su juicio "fundamental" para muchas personas que no cuentan con el apoyo familiar deseado.



En materia de vivienda, impulsará la construcción de cooperativas intergeneracionales de vivienda y también de centros cívicos intergeneracionales para la "dinamización cultural, social y comunitaria de los barrios y la participación ciudadana".



Joan Ribó se ha mostrado "muy preocupado" por el desarrollo de las personas mayores en "un mundo cada vez más digitalizado", y ha remarcado que a partir del 29 de mayo continuará desarrollando "acciones para luchar contra la brecha digital en todos los ámbitos de la administración local y ayudar a hacer trámites municipales, poniendo énfasis en las personas mayores".



En ese sentido, ha citado "una de las últimas luchas del colectivo" de personas mayores, como es la falta de atención personalizada en los bancos, y se ha comprometido a trabajar y realizar acuerdos con las entidades bancarias para que presten un servicio de calidad a todas las personas, "porque esta sociedad no puede dejar a ninguna persona atrás" y los bancos "tienen una responsabilidad social que les exigiremos".