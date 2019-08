Ribó aboga por la potenciación del ferrocarril en la ampliación del puerto de Valencia

El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, se muestra en contra de la postura adoptada por el alcalde de Valencia acerca de la manera de acometer la próxima ampliación de las instalaciones portuarias de la capital valenciana. Según Ribó, el futuro pasaría por una desaparición del transporte rodado, de manera que en la próxima ampliación del puerto se debería otorgar una especial importancia al ferrocarril, que en la actualidad se limita a la polémica Zona de Actividades Logísticas (ZAL). “El tren no llega a la puerta de todas las empresas”, replica el máximo responsable de la Cámara de Comercio valenciana, recordando que el transporte por camión debería ser igualmente contemplado a la hora de llevar a cabo esta transcendental reforma.

En declaraciones a los medios de comunicación y preguntado por esta misma cuestión, el alcade de Valencia, Joan Ribó, ha afirmado que el presidente de la Cámara de Comercio “tiene toda la razón; el ferrocarril no puede llegar a la puerta de las empresas”. No obstante, el primer edil de la capital valenciana se ha reafirmado en su apuesta por que el transporte por ferrocarril adquiera un mayor protagonismo en la próxima ampliación del puerto de Valencia. “Hagamos una apuesta por el tren pensando que Valencia es un nudo fundamental del Corredor Mediterráneo. No desvinculemos el puerto del Corredor Mediterráneo, por que es un elemento fundamental. Vinculémoslo a él y, de esta manera, conseguiremos también que el Corredor Mediterráneo avance por Valencia”, ha defendido Ribó, vinculando muy estrechamente el desarrollo del puerto de Valencia con el avance del Corredor Mediterráneo hacia la capital valenciana.

Para ello, el alcalde de Valencia propone la construcción de una estación intermodal que, ubicada en el entorno del recinto portuario valenciano, permita al ferrocarril recoger fácil y rápidamente sus correspondientes mercancías en aras de ser transportadas al resto del país. De esta manera, Joan Ribó ha vuelto a solicitar al Gobierno Central el arranque de las obras del túnel pasante subterráneamente por la ciudad de Valencia, vía por que discurrirían los trenes de viajeros, para emplear el actual túnel bajo el Bulevar de Serrería para acceder al puerto. Y es que el primer edil ha analizado ante los medios de comunicación que un nuevo acceso al recinto portuario para ferrocarril podría realizarse gracias a subvenciones económicas provenientes de la Unión Europea, mientras que un nuevo acceso exclusivo para el tráfico rodado debería ser financiado íntegramente por el Estado.

MÓNICA OLTRA, SOBRE LAS QUEJAS DEL PPCV

Sin embargo, resulta imprescindible destacar que el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, no ha sido el único dirigente destacado en mostrar su oposición a las intenciones del alcalde de Valencia. El portavoz adjunto del PPCV en Les Corts Valencianes, Miguel Barrachina, alertó ayer de que “las constantes objeciones de Ribó y las dilataciones del Consell” obstaculizan la ampliación del puerto de Valencia y favorecen que otros recintos portuarios de la talla de Algeciras o Barcelona adquieran un mayor protagonismo.

Acompañada por Ribó, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha arremetido directamente contra los 'populares' valencianos. “Tienen que hablar por no callar. En cualquier caso, aquellos [dirigentes del PP] que han estado gestionando esta Comunidad y el Gobierno de España durante tantos años parece que no hayan pasado por esos gobiernos”, ha criticado. No obstante, la lideresa de Compromís ha querido recordar la postura de su formación política, así como la del Consell, acerca de este mismo asunto. “Aquí hay una cosa muy clara, y desde el Gobierno valenciano lo tenemos muy claro: hemos de encontrar el equilibrio. Si tomamos decisiones económicas sin tener en cuenta su impacto medioambiental, estamos favoreciendo el colapso económico”, ha razonado ante los medios de comunicación.

De esta manera, se suma a la línea iniciada por el alcalde de Valencia, Joan Ribó, quien ha abogado desde el primer momento por encontrar el equilibrio entre economía y sostenibilidad medioambiental, planteamiento compartido en buena parte de los departamentos involucrados de la Generalitat.