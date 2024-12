Los Reyes visitan por sorpresa varios municipios de la zona cero de la DANA

Los Reyes y sus hijas han realizado este domingo una visita familiar privada a Catarroja, una de las localidades más afectadas por la dana el pasado 29 de octubre.

Felipe VI y Letizia, acompañados de la princesa de Asturias, Doña Leonor, y la infanta Sofía, se han desplazado este domingo por sorpresa hasta ese municipio en una visita que no estaba prevista en la agenda de la Casa Real.

Los monarcas y sus hijas han recorrido algunas calles de la localidad, que hoy ha resultado agraciada con el tercer premio del Sorteo de Navidad, y han visitado el mercado municipal, que estaba lleno de gente.

Se trata de la tercera ocasión en la que los Reyes visitan la Comunitat Valenciana desde las inundaciones que golpearon a numerosos municipios.

Felipe VI y Letizia acudieron el pasado 9 de diciembre al funeral por las víctimas de la dana, celebrado en Valencia, donde pudieron trasladar su pésame a los familiares.

Anteriormente, el 3 de noviembre, visitaron Paiporta junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente valenciano, Carlos Mazón, y el pasado 19 de noviembre se desplazaron a Chiva y Utiel, en Valencia, y Letur, en Albacete, y mantuvieron encuentros voluntarios y personal de los servicios de emergencias y recorrieron a pie las zonas afectadas.

"MUY CERCANOS"

Los vecinos de la zona se han sorprendido al encontrarse con los monarcas por sorpresa "sobre las dos de la tarde" y se han mostrado "muy cercanos".

"Había estado previamente paseando y era todo normal, la gente comprando, tomando algo en las terracitas y, de repente, nos ha llamado un conocido para que fuésemos al mercado porque estaban los Reyes", ha manifestado.

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar EFE - Cedida por vecina de Catarroja Los vecinos se sorprenden al encontrarse con los Reyes en Catarroja

"Como estamos en un momento navideño, me pensaba en un principio que eran los reyes magos pero, de repente, me dicen que no, que es el rey Felipe y hemos empezado todos a correr hacia el mercado", ha continuado. "Hemos entrado dentro y, evidentemente, por la altura del Rey, lo veías en seguida y dices 'ostras, pero que son ellos'", ha añadido.

De acuerdo con el testimonio esta persona, los Reyes han saludado y dado la mano "a toda la gente" que se encontraba en el interior del mercado, quienes han agradecido a los monarcas su presencia en la localidad. "Ha sido como muy cercano todo, no había nada de políticos porque por lo visto nadie sabía nada, ha sido todo como una sorpresa", ha asegurado.

"Nos dejaban acercar acercarnos a ellos y se han dado una vuelta, han estado hablando con la gente y poco a poco han ido saliendo del interior del mercado. Luego se han subido a los coches y se han ido", ha agregado.