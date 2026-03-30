El regreso de Mónica Oltra a la primera línea de la política valenciana: la Justicia no es un factor decisivo para el votante

Un experto analiza en COPE el retorno de los políticos a primera línea, como el caso de Mònica Oltra, casi 4 años después

El regreso de Mónica Oltra a la primera línea política para competir por la alcaldía de Valencia en las elecciones de 2027 ha sacudido el panorama municipal. Su aceptación del reto, confirmada este fin de semana, promete una legislatura "apasionante" y "muy competitiva", según ha analizado Ginés Marco, Director del Máster Universitario de Marketing Político de la Universidad Católica de Valencia (UCV), en el programa Mediodía Cope Más Valencia.

El factor judicial en las urnas

Una de las claves del futuro político de Oltra es su situación judicial. Preguntado sobre cómo condiciona este factor al electorado, Ginés Marco ha afirmado que, aunque "influye, pero no tanto como se puede augurar desde otras atalayas mediáticas". El experto sostiene que la cuestión no es un elemento central en la decisión del votante, aunque sí reconoce el coste personal que puede suponer para cualquier candidato.

Para la ciudadanía, el tema judicial no es un factor determinante a la hora de de emitir un voto" Ginés Marco Director del Máster Universitario de Marketing Político de la Universidad Católica de Valencia (UCV)

Ginés Marco, Director del Máster Universitario de Marketing Político de la Universidad Católica de Valencia (UCV)

Según ha explicado Marco, la presión mediática y judicial puede afectar al candidato por "el desgaste que supone tener que estar permanentemente bajo el punto de mira judicial". No obstante, el experto considera que esto no se traduce necesariamente en una retirada del apoyo por parte de su electorado, que a su juicio está "más informado que hace décadas".

El desgaste de volver a la política

Sobre los regresos a la política, el director del máster de la UCV ha señalado que es un fenómeno habitual, ya que "nadie cierra la puerta a volver en muchos casos". Sin embargo, ha advertido de que el retorno es más complejo de lo que aparenta debido al "desgaste que los años van acumulando".

Resulta más complicado volver de lo que parece" Ginés Marco Director del Máster Universitario de Marketing Político de la Universidad Católica de Valencia (UCV)

Marco ha añadido que, si bien la experiencia acumulada ayuda a "no cometer errores de bulto", el paso del tiempo pasa factura. También ha destacado que algunos candidatos están "muy etiquetados", y para ellos es difícil "sustraerse de los estigmas que a veces se vierten sobre determinadas personas por momentos del pasado".

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Una campaña de bloques y pactos

El escenario para las municipales de 2027 se presenta con candidatos de gran peso, como la actual alcaldesa María José Catalá, Pilar Bernabé por el Partido Socialista y el posible candidato de Vox, entre otros. En este contexto, Ginés Marco prevé que "claramente se están configurando dos grandes bloques" y que "la polarización va a ir en aumento".

El analista considera que las fuerzas políticas "están llamadas a entenderse" dentro de sus respectivos bloques ideológicos, como demuestra la bienvenida de la ministra Diana Morant a Oltra. En su opinión, será "muy difícil poder configurar una mayoría de gobierno" sin pactos, dada la complejidad y el desgaste que caracterizan las legislaturas actuales, que ha calificado como "una eternidad".

Finalmente, Ginés Marco ha hecho una reflexión sobre la lealtad en la política actual, que a menudo se confunde con la "sumisión". Ha defendido que la "convicción política fuerte" de un candidato "debería estar por encima de las siglas" y ha abogado por una mayor libertad de voto en temas importantes, para que los representantes puedan defender sus ideales por encima de las directrices de partido.