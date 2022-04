Rechazan el recurso de la subordinada de Mónica Oltra contra su imputación ante el TSJCV

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha rechazado el recurso de reforma presentado por la directora territorial de Igualdad, Carmen Fenollosa, contra la decisión de este juez de elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia y pedir la imputación de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra.



El recurso subsidiario de apelación deberá ser resuelto por la Audiencia Provincial de Valencia, mientras el trámite para la petición de imputación de Mónica Oltra formulado por el instructor ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana sigue su cauce, ya que no se ve interrumpido por este recurso.



El juez Vicente Ríos insiste en su resolución que su decisión fue "acordar la elevación de exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV en relación con los motivos por lo que estimo que la honorable señora Mónica Oltra Jarque, como aforada, debe ser oída como investigada en la presente causa para que la Sala adopte la resolución que estime procedente respecto al conocimiento por la misma de los hechos presuntamente delictivos objeto de la investigación".



La directora territorial de Igualdad, Carmen Fenollosa, está investigada, junto a otras 12 personas, por su actuación en un caso de abusos sexuales en el que fue condenado el exmarido de Mónica Oltra.



A la conclusión del proceso por abusos contra el exmarido de Oltra, la menor acosada, representada legalmente por un histórico dirigente de España 2000, y con Vox como acusación popular, ha iniciado un proceso judicial contra la Conselleria por la supuesta omisión del deber de custodia y protección, y para determinar si se produjo un delito en la elaboración de un informe interno -que desacreditaba su versión- sobre lo sucedido.



El juez instructor considera sospechosa la actuación del personal directivo de la Conselleria, particularmente de quienes ordenaron y llevaron a cabo lo calificado como instrucción parajudicial.



Asimismo, considera que "no existió en la Conselleria ninguna voluntad real de esclarecer los hechos, sino, por el contrario, de ocultarlos, con una mera apariencia de actuaciones dirigidas a esclarecerlos".



Frente a la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia de derivar la investigación al alto tribunal valenciano, la representación legal de Fenollosa presentó recurso por considerar que "ninguna irregularidad administrativa ni tampoco ningún comportamiento delictivo se ha cometido" por su representada.



Además, el letrado de Fenollosa considera que no se cumplen los requisitos jurisprudencialmente exigidos para la elevación de la causa al TSJCV, recuerda que no se ha aportado toda la documentación solicitada y que tampoco han finalizado los interrogatorios señalados.