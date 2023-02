Rebeca Torró: "La negociación con Volkswagen tuvo momentos tensos y difíciles. Además, en secreto"

La consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Rebeca Torró, ha pasado por los micrófonos de COPE València para reconocer, en relación a la llegada de la gigafactoría de Volkswagen a Sagunto, que en esa negociación “hemos vivido momentos tensos y difíciles además en secreto. De hecho, yo no he vivido nunca nada parecido a lo largo de mi historia en la política. Además, veíamos que había anuncios de este tipo en otros territorios que luego no salían y no queríamos que nos pasara lo mismo”.

Incluso, recordaba Torró, “con las ayudas del PERTE llegamos a tener dudas de que finalmente pudiera salir el proyecto, pero afortunadamente todo ha salido bien”.

En cuanto al arranque de las obras del canal de acceso a València, reconoce que “este anuncio supone un antes y un después en la historia de las infraestructuras en Valencia”. Además, Torró ha destacado la importancia en tres áreas: “por lo que supone para el corredor mediterráneo, para el sector servicios, y para vertebrar ciudad”.

Por lo que respecta a las energías renovables, ha explicado que “es un hito al que teníamos que llegar y cumplir con la fecha. Hay muchos expedientes que estamos trabajando para que salgan cuantos más expedientes mejor para poder mejorar la vida de los valencianos y valencianas para que no dependamos de nadie a la hora de usar la energía”.

Ha recordado Torró que “cada vez hay más gente que practica el autoconsumo, tiene que ser el presente”.