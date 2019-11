La GC reanuda la búsqueda de Marta en simas y cuevas de Manuel mientras el sospechoso sigue sin ser localizado

Decenas de agentes de la guardia civil han reiniciado esta mañana a primera hora en simas y pozos cercanos del término valenciano de Manuel, la búsqueda de Marta Calvo, la joven desaparecida el pasado 7 de noviembre tras citarse con un joven por internet en la vivienda de éste en esa localidad.

Anoche las labores de búsqueda concluyeron sin resultado pasadas las 9 de la noche mientras la vivienda del principal sospechoso, un joven de origen colombiano llamado Jorge, que residía en Manuel en alquiler desde el pasado mes de marzo, y que se encuentra huído desde la desaparición de Marta, vuelve a ser examinada minuciosamente

Según el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio el final de la búsqueda puede ser "duro", sobre todo después de localizar el vehículo del sospechoso y saberse que había encargado a un amigo que lo desguazara.

En las labores de búsqueda de la desaparecida y del sospechoso participan también perros adiestrados y un helicóptero.

Una veintena de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil mantienen acordonada la calle donde está la vivienda del hombre y llevan dos días ya investigando en su interior: una planta baja con un primer piso en el que estaba alquilado y que, según varios vecinos, se le acumuló el correo en la puerta durante varios días.

Dos días después de la desaparición de Marta Calvo, su madre preguntó a los vecinos si la habían visto en esa casa, ya que esa era la ubicación que había recibido de su hija el día de su desaparición a través de Whatsapp.

"La prioridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es tratar de localizar a la víctima; ojalá pudiera ser que esta persona estuviera viva. Por tanto, insisto: no descartamos ninguno de los escenarios, pero no hay más avances en la investigación", ha dicho el Delegado del Gobierno, para mostrar a continuación su esperanza en que el sospechoso pueda ser detenido "en las próximas horas o en los próximos días".

Los vecinos de Manuel no conocían personalmente al sospechoso, todos coinciden en que "se le veía poco" y "no se sabía nada de su vida personal". Fuentes próximas a la investigación no descartan que haya salido ya de España.