La realidad de los colegios valencianos que deja a 45 centros sin director: "Son un cúmulo de circunstancias"

Un total de 45 centros educativos de la Comunidad Valenciana, incluyendo colegios, institutos, guarderías o escuelas de idiomas, se encuentran actualmente sin director. Esta situación, publicada por los compañeros de Las Provincias, que evidencia la falta de interés del profesorado por asumir puestos de responsabilidad, ha sido analizada en el programa 'Mediodía de COPE Más Valencia' por Alejandro Barona, delegado del sindicato educativo ANPE. Barona ha señalado que no es un hecho aislado, sino una dificultad que se presenta desde hace varios cursos.

Exceso de burocracia y baja remuneración

Entre las causas principales, el delegado de ANPE destaca la "gran cantidad de burocracia" que soportan los centros. Según Barona, esta carga administrativa, que ya es elevada para los docentes en su día a día, se multiplica para los equipos directivos. "Sufrimos una burocracia que estamos reclamando constantemente desde hace ya mucho tiempo que se reduzca por innecesaria", ha afirmado.

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A la sobrecarga de trabajo se suma la cuestión salarial. Barona ha denunciado la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante años y ha criticado que en las pagas extras no se abonan todos los complementos. En concreto, ha mencionado que el complemento de los equipos directivos no se está pagando, un asunto que "actualmente nuestro sindicato ANPE lo tiene recurrido en los tribunales".

Problemas de gestión del día a día

La gestión diaria de los centros también presenta numerosos obstáculos. El representante sindical ha enumerado problemas como las ratios de alumnos, que "normalmente están a tope y excedidas", la lucha constante por la disponibilidad horaria del personal docente para atender al alumnado o las infraestructuras deficientes. Respecto a esto último, ha lamentado que los equipos directivos se encuentran a menudo "muy atados de pies y manos", ya que los presupuestos solo permiten acometer pequeñas mejoras.

Otro de los grandes retos es la adecuación climatológica de los centros, una necesidad real tanto en verano como en invierno que requiere una "revisión profunda". Para Alejandro Barona, la suma de todos estos factores desincentiva a los docentes a dar un paso al frente. "Son un cúmulo de circunstancias que invitan muy poco a asumir ese papel", ha sentenciado.

Es un poco triste que estas circunstancias acaben minando la vocación" Alejandro Barona Sindicato ANPE

¿Qué ocurre si no hay voluntarios?

Cuando ningún docente del claustro se postula para el cargo, las direcciones territoriales suelen invitar a personal externo a asumirlo. Esta solución, sin embargo, puede generar "un nuevo problema", como un exceso de personal de una determinada especialidad. Barona ha calificado como "un poco triste el que estas circunstancias que nos rodean, estas condiciones de contorno, acaben minando un poco esa vocación y la gente acabe un poco desencantada como para asumir nuevos retos".

Esta problemática se enmarca en un contexto de descontento general del profesorado, que ha convocado una huelga indefinida por sus condiciones laborales. Precisamente, este mismo jueves se celebra una mesa sectorial para negociar la recuperación del poder adquisitivo, aunque Barona ha recordado que hay "muchas otras cuestiones que están planteadas". El resultado de la negociación, que podría desatascar la situación, es todavía una incógnita.