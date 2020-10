¿"Real food" para perder peso?

Como insistimos en cada ocasión en que hay oportunidad, tener una vida saludable implica tener buenos hábitos, actividad física y una adecuada alimentación. Hoy nos centramos en este último apartado para hablar de un concepto que se ha puesto de moda: el “real food”.

Nuestro entrenador Isaac Tarín nos ha presentado hoy al nutricionista de SoiFit, Luis Royuela, para explicar en qué consiste el real food y en qué medida sirve para perder peso.

Por mucho que le pongamos nombres muy modernos, el “real food” o comida auténtica, no es más que ese grupo de alimentos que no han sufrido ninguna modificación para ser consumidos, que no han sido procesados. En definitiva, la base de la comida tradicional y la dieta mediterránea: fruta, verdura, legumbres, carne, pescado...

Nos cuenta Luis Royuela que el hábito de consumir siempre este tipo de productos naturales es, por supuesto, la mejor opción, lo que llamamos una alimentación sana. Sin embargo, también puede hacernos percibir que es suficiente para mantener a raya la báscula, y nos llevamos una sorpresa cuando no se consigue. Para ese objetivo de pérdida de kilos es fundamental adaptar las cantidades que se consumen a cada estilo de vida y a cada persona. Entre los alimentos naturales también se encuentran algunos necesariamente calóricos como los hidratos de carbono de los cereales, o algunos alimentos muy grasos como el aceite de oliva. Por ello, las cantidades en nuestra dieta han de ser siempre equilibradas y en función de la actividad física de cada individuo.

Isaac nos explica el caso frecuente en SoiFit de aquellos que comen sano, empiezan a entrenar y no pierden peso aunque se encuentren más fuerte. Esto ocurre porque es bastante habitual que cuando nos iniciamos en la práctica deportiva se nos abra el apetito y aumentemos sin darnos cuenta las cantidades de comida que ingerimos, aunque ésta sea saludable, y que ello nos impida bajar de peso sin encontrarle explicación.

Cuando comemos sano y no perdemos peso, lo normal es que se esté produciendo un superavit calórico por más que lo que comamos sea “real food”.