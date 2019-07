Raúl Antón, clásicos de cine mudo musicalizado y cultura surf en Amstel Art

La programación de agosto del Amstel Art, espacio multicultural alojado en el edificio Veles e Vents continúa durante el verano aportando creatividad en su programación.

De martes a domingo, en sesiones vespertinas o nocturnas, la sala apuesta por el talento local y nacional, abriendo sus puertas a la diversidad cultural y musical, acogiendo propuestas innovadoras de diferentes disciplinas.

Durante el mes de agosto, las proyecciones de Clásicos de cine mudo musicalizado se transforman gracias a la sesión Cine Techno. El martes 20 (20:00h) se proyectará el clásico Metrópolis, dirigida por Fritz Lang (1927), acompañada del techno pinchado y remezclado en directo por Karlova DJ.

El martes 27 (22:00h), la diversión protagoniza la jornada con la celebración de la Quiz Night. Un encuentro donde poner a prueba los conocimientos culturales y musicales con interesantes premios, como abonos para los conciertos programados en la sala o lotes de productos de Heineken.

La gastronomía también es clave en la programación de agosto con una nueva sesión de Culture Beers el jueves 22 (20:00h). Una velada para impulsar la cultura cervecera a través de una cata guiada de distintos tipos de cerveza, ambientada por la actuación de uno de los DJs de la productora musical Valmúsica.

El humor tendrá su espacio en la programación estival con una nueva actuación de Raúl Antón. El sábado 24 y con dos pases (20:30h y 23:30h), el cómico valenciano presentará uno de sus ácidos monólogos dedicados a la idiosincrasia ‘de la terreta’, siempre desde la parodia y una divertida visión del carácter valenciano.

También las artes visuales siguen estando muy presentes en el emblemático edificio con la exposición temporal de Ana Pascual, alojada durante todo el mes de agosto en el hall de Veles e Vents. En ‘Estival’, la fotógrafa valenciana presenta una docena de imágenes analógicas y un vídeo complementario que sirven para evocar la nostalgia de las vivencias y experiencias veraniegas.

Además, los homenajes a grandes artistas que han reivindicado a Ausiàs March o Sorolla regresan en agosto con Musicalizando a Van Gogh. El viernes 23 (20:00h) se proyectarán los cuadros más representativos del pintor holandés en la sala y los sentimientos que inspiren las obras, así como las reacciones del público, guiarán una improvisación instrumental realizada por el proyectoDeveceMasNácher.

SURF, FLAMENCO, JAZZ, PUNK Y MUCHO TALENTO LOCAL EN AMSTEL ART

La música es uno de los platos principales de Amstel Art. Los miércoles 21 y 28 de agosto (23:00h) la sala acoge dos sesiones de improvisación musical con Amstel Jam, una propuesta abierta a la participación y capitaneada por el músico internacional de jazz Alex Finardi, al que acompañan Chris Atwell y Edu Olmedo.

Una nueva mirada sobre el flamenco llega con la actuación de La Negra. El viernes 30 (22:30h) se cuela en la sala todo el arte de Amparo Velasco, con una interpretación muy particular del género y sus variantes, enriquecida con ecos de soul, copla, ritmos latinos y jazz que configuran un nuevo flamenco.

El viernes 23 (23:00 h), Amstel Art acoge el concierto de la banda de versiones The New Classics. Con miembros de grupos relevantes en la escena musical valenciana como Johnny B. Zero, Holy Paul o Pau García (Santero y los muchachos), ofrecerán un repaso por la historia de la música con influencias de Amy Whinehouse, The Beatles o Stevie Wonder.

Cartel Agosto Amstel Art

Además, el jueves 29 (20:00h) la sala acoge un espectáculo artístico-musical con la actuación del músico Tomy Murlin y las creaciones pictóricas creadas en directo de Libertad Ballester.

Por último, la celebración del Shark Film Festival Surf Party cierra la programación de agosto con una jornada dedicada a la música surf y al cine. La tarde del sábado 31, la zona de baño de La Marina se convierte en una improvisada sala cinematográfica con la celebración del Marina Shark Festival y la proyección de la película de Steven Spielberg Tiburón en una pantalla hinchable, que el público podrá ver desde cómodas colchonetas ubicadas en el mar.

Esta experiencia inmersiva que se completa con la Surf Party que tendrá lugar en Amstel Art (22:30 h) tras el pase, con la actuación de dos míticos grupos locales. LLobarros y Wookie DJ's pondrán la banda sonora con su música surf a una noche dedicada a la cultura que nació en la costa californiana.

Con esta fiesta se completa la decena de nuevas propuestas que conforman la apuesta de Amstel Art para el mes de agosto. Una programación que apuesta por el talento local y la variedad de estilos para llevar a Veles e Vents un concepto de cultura fresco, valenciano y multidisciplinar, contemporáneo, abierto e interrelacionado con la gastronomía de la mano de HEINEKEN España.