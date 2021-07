Ramón Esteve: "Las redes sociales son mundiales y dan a conocer nuestro trabajo de forma global"

Ramón Esteve, arquitecto y diseñador valenciano visita Trending COPE para hablar no solo de su estudio que fundó en 1991 si no de cómo ha evolucionado la visibilidad de su trabajo. El arquitecto reconoce que su primer canal de comunicación fueron las revistas especializadas en diseño, interiorismo y arquitectura. "Las de mayor divulgación y más abiertas al público, es verdad, que muchos especialistas eran reticentes pero a mí me pareció muy buena idea por salir del entorno profesional y llegar al cliente final", reconoce Esteve.

La gran revolución de la arquitectura comienza con el mundo digital

Esteve reconoce que "la gran revolución comienza con el mundo digital, democratizó la difusión. Ha sido un salto impresionante porque una revista selecciona el contenido y tiene un alcance territorial; las redes son mundiales y ahora mismo lo interesante es que tú lanzas un trabajo y llega a todo el mundo que pueda estar interesado en ese trabajo".





En cuanto a las plataformas más interesantes para la arquitectura el valenciano reconoce que las más interesantes son Instagram y Pinterest; Facebook ha perdido mucho. "En cuanto a nuestra estrategia de publicación es sencilla. Publicamos fotos de nuestros proyectos. Mi ventaja es que yo desde el principio siempre fotografié mis trabajos y cuando lo he ido volcando ha tenido siempre mucha respuesta orgánica", afirma. "Lo más importante es que la publicación tenga interés, lo notamos sobre todo en las stories".

Audio

















Como mínimo se convierten en llamadas e interés por tu trabajo". En cuanto a la influencia de las redes sociales en clientes finales el Ramón Esteve Estudio sí que nota que muchos clientes llegan a través de las redes sociales. "





Sobre todo lo que ha supuesto la pandemia para Ramón Esteve Estudio, él mismo reconoce que no han parado, incluso han abierto una oficina en Madrid. "Lo que sí que la pandemia ha hecho es poner en valor muchas cosas que los arquitectos llevamos mucho tiempo reivindicando: la luz, la ventilación, el espacio. La gente ha tomado conciencia del habitat".