Rafael Cuadrado enfermero del hospital La Fe de Valencia: "todos los días pienso cómo pude contagiarme"

Rafael Cuadrado es enfermero en la planta de neumología del Hospital la Fe y uno de los más de 2.600 sanitarios contagiados durante la crisis de la coronavirus. En COPE Valencia hemos querido hablar con él en el Día Internacional de la Enfermería y nos cuenta como cada día le viene el pensamiento de cómo pudo pasar, cómo se infectó. "La verdad es que no sé cómo me contagié. Es una de las dudas que me ha venido muchas veces a la cabeza porque la verdad es que en mi planta disponíamos de suficientes equipos de protección. Cuadrado afirma que "nunca se sabe. Un momento que tocase alguna superficie infectado y de manera involuntaria me llevase las manos a la nariz o la boca."

Llegará el día que pueda salir y sobre todo volver a primera línea, volver a cuidar a la gente que es mi vocación."

En estos momentos Rafael se encuentra en uno de los hoteles mediatizados que Generalitat Valenciana ha puesto en marcha durante el Covid-19. "Ya he pasado lo que es la fase aguda de la enfermedad y ahora esperando a que los famosos test den negativo y poder retomar mi vida normal."

Los síntomas de Rafael comenzaron en Semana Santa, "el martes noche tenía 38'3 de fiebre; esa noche la pasé muy mal. Avisé a mi supervisora y me comentó que me tenía que quedar en casa, que ese era el protocolo. Durante cinco días se alargó la fiebre y ya me dijeron que era necesaria una placa." Tras realizarle la placa le detectaron neumonía. "Tenía neumonía en el pulmón derecho y decidieron ingresarme. La parte positiva es que me ingresaron con mis compañeros, me cuidaron muchísimo y les doy también las gracias desde aquí."

Los días de ingreso fueron duros y Rafael tiene claro qué eliminaría de este virus que azota nuestra sociedad. "Si tuviera que eliminar una imagen de mi cabeza quitaría la cantidad de muertes que ha habido, todas las personas que no han podido despedirse de sus familiares, las personas que a día de hoy siguen sufriendo la enfermedad."

Pese a todo el enfermero saca una lección positiva de todo esto: "el Coronavirus me ha ayudado poder ver la otra cara de la enfermedad , la del paciente, cómo se siente uno en una situación así y poder realizar mejor mi trabajo."

Ahora que Rafael ya se encuentra mejor lo primero que tiene ganas es de "estirar las piernas, de que me de el sol, de pasear. Cuando me den el alta quiero irme a mi casa andando; es lo primero que tengo pensado. Llegará el día que pueda salir y sobre todo volver a primera línea, volver a cuidar a la gente que es mi vocación."

Respecto a la desescalada como persona que lo ha sufrido y como sanitario lo primero que le viene a la cabeza "es rabia. Animo a toda la gente a que sea consciente de que estamos todavía en riesgo. No tenemos nada ganado contra esta enfermedad. Tenemos una responsabilidad como ciudadanos y tenemos que asumirla."

ENFERMERIA PROFESIÓN DE RIESGO

Algunas asociaciones y sindicatos han propuesto que enfermería sea calificada como una profesión de riesgo. Respecto a este asunto Rafael lo tiene claro. "Pienso que sí es una profesión de riesgo dado esto caso y muchos otros que se pueden dar por diferentes tipos de infecciones. Sería un buen ítem para valorar."

"Está claro ue ahora estamos en plena crisis, remando todos en una misma dirección pero sí que es una cosa a valorar. Ahora se está viendo lo que nos arriesgamos y las carencias que tenemos," concluye.