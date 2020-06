Radiografía del caos: la calle Colón de Valencia

Si ya se antojaba disparatado en tiempos pre-covid, ahora es sencillamente un despropósito. Es la reflexión que comparten los representantes sociales que COPE Valencia ha reunido para analizar las consecuencias de la reordenación del tráfico que el concejal de movilidad, Giuseppe Grezzi, ideó y ejecutó de manera unilateral en la Calle Colón de Valencia. En la realización de este reportaje se ha podido constatar que la idea, pese a perseguir algo tan esencial como la sostenibilidad, resulta contraproducente para un amplio abanico de agentes implicados: conductores, ciclistas, ciudadanos, y, lo que es peor, para la economía local. Por un lado nos encontramos el atasco y el estrés de la vía, la derivada más indiscutible. Mientras anteriormente, los 750 metros de esta calle no se tardaban más de 4 minutos en recorrer, ahora atravesarla supone una odisea de 30 minutos como denuncian los que ya lo están sufriendo. Además, este desaguisado llega en el peor momento posible. El escenario actual ha propiciado un aumento del uso del vehículo privado en detrimento del transporte público que se ha desplomado drásticamente. De esta manera, el efecto rechazo que genera semejante quilombo en la calle comercial por excelencia del ‘cap i casal’ supone un flaco favor a los comerciantes de la zona. Este cambio es perjudicial incluso para los ciclistas, y es que la reducción a un único carril para uso privado ha generado un efecto embotellamiento en las intersecciones con las calles adyacentes cortando, así, el paso de las bicicletas. De esta manera, se ha observado que aumenta el peligro y la siniestralidad en estos puntos. Ni qué decir tiene que un ecosistema como este plagado de estrés resta tranquilidad para el peatón y se aleja mucho del llamado plan ‘Respira Valencia Centro’ centrado en la Plaza del Ayuntamiento y la calle Colón.

Mal y a destiempo: Una reordenación que afecta tanto a pequeños comercios como a grandes superficies

Tanta es la desorientación que este rediseño ha generado que el mismísimo Corte Inglés ha tenido que enviar un mapa a 20.000 clientes para que conozcan los nuevos accesos a sus parkings de Colón y Pintor Sorolla. En este sentido, Pau Pérez Rico, Director de comunicación de El Corte Inglés, muestra su opinión contraria a las decisiones de Movilidad: “haber elegido estas fechas.. en fin, podrían haberlo pensado dos veces antes”. Los comercios y grandes establecimientos de la zona entienden que ahora que tratan de sacar la cabeza del hoyo, una medida así significa más palos en las ruedas. Además, Pérez Rico añade que muchos de sus clientes provienen del exterior de la ciudad, personas a las que les es imprescindible recurrir al vehículo privado para realizar sus compras. “Ojalá me equivoque, pero creo que se están poniendo muchas dificultades”, sentencia Pérez Rico. A este respecto María José Catalá, Portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, critica que esta medida perjudique aún más la viabilidad de las tiendas y considera que los responsables del consistorio carecen de visión metropolitana y planifican Valencia como si fuera un “pueblecito”. Catalá pide la reversión de Colón. Argumenta que no se ofrecen alternativas suficientes de transporte público al ciudadano y que estas decisiones responden a ‘pensaments’ pero sin planificación alguna para la movilidad global de la ciudad.

Nuevo mapa de acceso a los centros El Corte Inglés de Colón

“Cabrear al conductor no es la vía”, denuncia Catalá. Sobre esta afirmación cabe señalar que el plan de Grezzi, como él mismo ha comentado en varias ocasiones, es sacar al vehículo privado del centro. De ahí la medida disuasoria de reducir a un solo carril el tráfico privado. El hastío del conductor es su as en la manga para llegar a su cometido. El enemigo de Giuseppe es el tráfico de conveniencia, ese vehículo que coge la vía para salir de la ciudad o dirigirse a un punto para el que no necesita atravesar necesariamente Colón. Vicente Herranz, Director de Luz de Cruce en COPE Valencia, opina en este apartado: "Está claro que o la gente es muy torpe y está cogiendo el atasco todos los días o no había tanto tráfico de conveniencia como se pensaba". Este experimento social en forma de reportaje ha servido para constatar que el famoso tráfico de conveniencia de vehículos privados -tan repudiado por Grezzi- representa una ínfima parte en comparación con la enorme cantidad de trabajadores -comerciales, transportistas, repartidores, autónomos- que tienen su destino final en las inmediaciones de Colón y necesitan si o si atravesarla. “Que se dejen de tanto carril EMT y nos dejen trabajar”, es el grito en el cielo que decenas de usuarios repiten al ser entrevistados en pleno atasco. Mariano Bolant, presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, apunta al transporte público como uno de los problemas: "Estamos lejos de tener un buen transporte público para que la gente se disuada ella sola". Algo en lo que coincide Catalá: "me parece que es una forma de imponer la limitación del uso del vehículo privado sin dar alternativas de transporte público". A la portavoz del PP en el Ayuntamiento no le parece mal que se limite el vehículo privado pero dice que "urge" un plan que funcione.

El lío de las adyacentes

Con el acceso de la Porta de la Mar cerrado -donde, por cierto, ya se está multando-, las calles adyacentes como Isabel la católica, Lauria o Pascual y Genis se han convertido en el acceso principal a Colón. Esto ha derivado en una saturación enorme en estas calles que unido al unico carril para coches es igual a atasco asegurado. La imagen que mejor ilustra esta situación es la de los coches atrapados en la intersección de la vía. El caso más extremo es el de Lauria y Pascual y Genis donde los vehículos quedan en mitad del carril bus. Preguntado por esto, Herranz es claro: "Este despropósito de Colón afecta a todo el centro de Valencia".

Algo que repatea a los vecinos y a la Asociación de Comerciantes del Centro son las formas del responsable de movilidad. “Con confinamiento y alevosía”, subraya Catalá. Y es que a las maneras chapuceras de no consultar y no llegar a acuerdos en las mesas de movilidad se une el hecho de que las obras se pusieron en marcha cuando todos guardábamos cuarentena. Con lo cual, el caos de Colón se ha interpretado por ciudadanos y comercios de la zona como una sorpresa post-confinamiento.