Quique Dacosta protesta porque le ponen un contenedor de obra en la puerta de su restaurante

El chef valenciano Quique Dacosta se indigna también con Joan Ribó por la colocación de un contenedor de obra justo frente a la entrada de su restaurante Llisa Negra, el último local inaugurado en València en la calle Pascual i Genís.

En su cuenta de Twitter, Dacosta asegura que obstaculiza el acceso al restaurante. Las obras duraran aproximadamente tres meses. Ante el panorama, el chef de tres estrellas Michelín se dirige directamente en uno de sus mensajes al alcalde Joan Ribó, reclamando una solución y dice "He intentado hablar con nuestro sr. alcalde y su respuesta ha sido "no me puedo encargar de esas cosas”. A lo que Dacosta le replica: “Pero si no te encargas de los problemas de tus vecinos y además en este caso emblemas de tu ciudad, ¿de que te encargas?".

El Ayuntamiento de València ha ocntestado al chef valenciano también a través de twitter, argumentando "con la información que transmites en tus tuits vamos a informarnos en las delegaciones competentes para la concesión de estos permisos de instalación, que no corresponde en ningún caso a la Alcaldía, para buscar una solución."