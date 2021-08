Quién se vacuna en Valencia la próxima semana

Esta semana Sanidad comenzaba la inmunización delos jóvenes de 12 años, y ha comenzado la repesca de los valencianos que por cualquier motivo no se han vacunado todavía. La llegada esta semana de mas de medio millón de dosis ha permitido que el Consell de un empujón a la vacunación de la Comuntiat.

Sanidad anunciaba a mediados de semana que el 70% de la población susceptible de ser inmunizada en la Comuntiat y mayor de 12 años ya contaba con la pauta completa contra el coronavirus.

?? La Comunitat Valenciana supera el 70% de la población mayor de 12 años con la pauta completa de la vacuna contra el #coronavirus



??? @anabarcelochico: "Hemos cumplido ya con el objetivo que nos marcamos para final de agosto, pero todavía queda mucho camino y debemos continuar” pic.twitter.com/seMT3VL9F1 — GVA Sanitat (@GVAsanitat) August 18, 2021





Además el President de la Generalitat anunciaba un plan de vacunación para las próximas semanas que permitiría administrar mas de un millón de vacunas.

El president ha anunciado además que, durante las próximas tres semanas, en las que se aplicarán las restricciones que se han aprobado este sábado, se administrará una cifra récord de 1,3 millones de vacunas . Para la segunda semana de septiembre, cerca del 80% de la población a vacunar tendrá la pauta completa. El president ha asegurado que el objetivo es que el 9 de octubre haya inmunización completa de la población.

Tal y como ha puesto de manifiesto, en la Comunitat Valenciana se han administrado hasta el momento más de 6,3 millones de dosis contra el coronavirus, y más de 3 millones de personas cuentan ya con la pauta completa de vacunación, un 68% de la población a vacunar, y más del 80% tiene 1 dosis administrada.

Para la próxima semana se seguirá con la vacunación de los jóvenes y con la repesca masiva que la conselleria activó para poder inmunizar a aquellos que por las razones que fueran no se habían vacunado. Además también desde salud pública tratan de contactar con más de 80.000 valencianos que tienen contabilizados en el sistema pero que por no constar en sus datos el teléfono móvil no han podido recibir el sms de la citación.

