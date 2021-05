Queja del alcalde de Valencia por no haber sido vacunado con 73 años: "Estoy ya cansado de dar mis datos"

El alcalde de València, Joan Ribó, se ha quejado porque a sus 73 años, no le han llamado aún npara vacunarse contra el coronavirus.

Dice estar "cansado" de dar sus datos para que "alguien" le llame para recibir la vacuna contra la covid-19.

En un breve mensaje publicado ayer tarde en su perfil de Twitter, Ribó, de Compromís, ha escrito en valenciano: "Me parece perfecto que se empiece a vacunar a los menores de 50 años. Pero, por favor, no olviden vacunar también a los de 73 años. Ya estoy cansado de dar mis datos para que alguien me llame para vacunarme".

Ribó, que nació en 1947 en la localidad barcelonesa de Manresa, ha planteado esta reflexión justamente el mismo día en que el president de la Generalitat, Ximo Puig, haya anunciado que la Comunitat Valenciana iniciará el 17 de junio la vacunación contra la covid-19 para la franja de edad de entre los 40 y 50 años, mientras que durante la primera quincena de junio los mayores de 50 años habrán recibido al menos una dosis o estarán ya inmunizados.

Además, Puig aseguró que el 93 % de las personas incluidas en el tramo de edad comprendido entre los 70 y los 79 años ha recibido al menos una dosis, y la mitad de ellas ya está inmunizada por completo, mientras que respecto a las personas mayores de 60 años ha indicado que a finales del mes de mayo estarán todos inmunizados.

El president señaló que junio será "el mes clave" en la campaña de vacunación contra la covid-19, y resaltó que la Comunitat Valenciana ha superado los 2 millones de vacunas administradas y que el proceso de vacunación avanza "a buen ritmo", pues en tan solo una semana se ha alcanzado la cifra récord de 290.000 dosis inoculadas.

Según ha explicado, un 16 % de la población de la Comunitat Valenciana ya tiene la pauta completa de la vacuna, y uno de cada tres valencianos (el 33 %) ha recibido al menos una dosis.