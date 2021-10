'Que el tripartito se ponga de acuerdo para mejorar los presupuestos'

El Presidente del PPCV, Carlos Mazón, escribió la semana pasada una carta al president de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, en la que le tendía la mano para mejorar el reparto de los Presupuestos Generales del Estado. Una propuesta a la que Puig ha respondido hoy, accediendo a reunirse con Mazón. Sin embargo, la respuesta del president se ha producido justo a la vez que la de sus representantes en Les Corts, quienes aseguran que no se creen la oferta del líder del PPCV.

Según Mazón, 'o se está dispuesto a que mejoremos los presupuestos para la Comunitat Valenciana de cara a 2022 o no. Me gustaría saber qué piensa el tripartito de la Generalitat, porque a la misma hora en la que recibo una carta de Puig contestándome que está dispuesto a sentarse, que toda mejora será bienvenida y que ya estamos buscando fecha, a la misma hora el portavoz socialista en Les Corts y el resto de los portavoces del tripartito dicen que no se creen nuestra oferta, probablemente, porque no quiera que se le vean las vergüenzas, y que no quieren unir fuerzas'.

El presidente popular ha indicado que, 'si en el mismo día son capaces de decir una cosa y la contraria, sólo pedimos que se aclaren y nos digan si están dispuestos a mejorar los presupuestos y que hagamos un frente común. No puede ser que a la misma hora uno nos diga una cosa y otros la contraria. Pedimos que se aclaren por el bien de los ciudadanos'.

El presidente popular ha señalado que 'nosotros ya estamos trabajando en la propuesta de enmiendas y queremos hablar con todo el mundo, pero convendría saber qué piensa la Generalitat y los partidos que la apoyan'.

Carlos Mazón ha indicado que 'por encima de los intereses de los partidos políticos están los intereses de esta tierra. Nuestro único objetivo es mejorar la vida de los valencianos, independientemente de las siglas. Hemos tendido la mano a todos los partidos políticos, porque es el momento de juntos lograr consensos para tener mayores inversiones y mejores servicios en la Comunitat. Si no nos juntamos, perdemos oportunidades, porque en otros territorios sí se unen todas las fuerzas políticas y presionan al gobierno para lograr más inversiones'.