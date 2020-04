San Vicente Ferrer nos está diciendo hoy ante la pandemia del coronavirus, “No tengaís ni miedo ni pánico, tened confianza en Dios, volver a Dios..Ante todo muchísima esperanza, y unidad”.

Éste ha sido, en síntesis, el mensaje que el cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha dirigido a la diócesis al término de la misa de hoy en la Catedral en la fiesta del patrón regional de la Comunidad Valenciana.

En la eucaristía, como es tradición ha predicado en valenciano un fraile dominico, es decir, de la misma orden que San Vicente Ferrer. En esta ocasión ha sido el sacerdote Vicente Grau, al que el cardenal Cañizares ha agradecido vivamente su sermón.

Ante la imagen procesional de san Vicente Ferrer, del año 1606, el cardenal Cañizares ha invocado el testimonio del Santo “para devolvernos la unidad firme, superar las divisiones entre los ciudadanos que tanto predicó san Vicente Ferrer y volver a la paz que se construye sobre el amor y la misericordia”.

En la eucaristía se ha pedido especialmente, en las oraciones, por “todos los afectados por la pandemia, por los enfermos y sus familias, y los profesionales de la sanidad, fuerzas armadas y de seguridad, sacerdotes y religiosos que asisten a los enfermos, e instituciones que trabajan contra la pandemia, para que Nuestro Señor premie sus trabajos y servicios”.

El Cardenal ha tenido especial recuerdo para “todas las asociaciones vicentinas, los altares, y a tantos que confían todavía en San Vicente Ferrer y en que Dios nos hará salir de esta pandemia, y que también a tantos está llevando volver a Dios y a seguir el camino de la verdad, del amor y de la misericordia”,

Y ha instado también en estos momentos de la pandemia a los responsables públicos a “no olvidar a la Iglesia, no dejarla de lado”.

“La pandemia está poniendo a prueba nuestra fe”

Por su parte. el fraile dominico Vicent Grau, ha destacado que “estamos viviendo una época histórica con la pandemia actual, que es cuando se pone a prueba la fe, cuando nos damos cuenta de las cosas que son realmente importantes y las que no lo son tanto”. Vicent Grau ha recordado la intercesión del Santo en otras situaciones difíciles y epidemias, “como las de peste sufridas en poblaciones de la Comunidad Valenciana”, y ha llamado “a no tener miedo, porque el miedo proviene de confiar únicamente en nuestras fuerzas y de sentirnos inseguros, pero es la hora de la fe y la confianza en Dios, no del miedo y el pánico”.

El fraile dominico ha asegurado que, a ejemplo de San Vicente, “el mejor remedio que tenemos es volvernos a Dios”, y ha implorado la intercesión del patrón regional “para que se acabe esta enfermedad, que nos ayude en los momentos difíciles” .

La misa solemne, celebrada a puerta cerrada debido al vigente estado de alarma, ha sido retransmitida por La Ocho TV, el canal Youtube de la Seo