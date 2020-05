¿Qué mascarillas podemos encontrar en los supermercados?

En el tema de las mascarillas, más allá de las fases (0, 1, 2, 3...) de la desescalada, los ciudadanos también estamos pasando por diferentes “fases”. Hemos conocido las de “no es necesario”, la de “es recomendable”, y estamos a la espera de que se oficialice la definitiva, como anunció el ministro Salvador Illa, de “son obligatorias cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad”. Era una realidad que se estaba imponiendo y que hará que tengamos que utilizarlas de manera generalizada en lugares públicos y en espacios cerrados cuando no se pueda garantizar la distancia mínima de dos metros.

Mientras su uso se regulaba, nos hemos habituado a utilizarlas, porque el sentido común aconsejaba su uso, nos las hemos hecho nosotros mismos, e inclusoalgunas empresas que no las fabricaban se han lanzado a comercializarlas. Desde que el abastecimiento no es un problema, no sólo las farmacias las venden, también los supermercados nos las ofrecen desde hace días. Fueron los primeros que las proporcionaron a todos sus empleados, mientras el uso entre los clientes se fue generalizando junto al uso obligatorio de guantes o gel desinfectante. Ahora, ante la gran demanda de mascarillas, las grandes cadenas del sector se han sumado a ofrecerlas en sus lineales.

El uso de mascarillas será obligatorio en lugares públicos y en espacios cerrados cuando no se pueda garantizar la distancia mínima de dos metros.

Tanto Carrefour como Dia fueron de las primeras en anunciarlo poniendo a disposición de sus clientes mascarillas higiénicas y desechables. Inmediatamente después fue la cadena Lidl con un producto de similares características. Sus precios han oscilado desde los 8'90 euros con los que la cadena francesa empezó a vender la caja de 10 unidades hasta el precio actual de 6'90 euros,

Dia y Lidl se mueven en precios que están entre los 60 y los 89 céntimos por unidad según adquiramos paquetes de 50 o 10 unidades. La alemana acaba de anunciar su acuerdo de colaboración con Ágata Ruiz de la Prada para comercializar también coloristas mascarillas de tela reutilizables por 3,99 euros, el pack de dos unidades, de los cuales donará un euro a la ONG Save the children.

También El Corte inglés pone a disposición de sus clientes paquetes de mascarillas desechables de 50 unidades a un precio de 39,95 en sus tiendas Hipercor y Opencor.

Respecto a los supermercados valencianos, tanto Mercadona como Consum las tienen a la venta, pero con características diferentes. La cadena de Juan Roigtambién ha optado por ofrecer mascarillas higiénicas no reutilizables, similares a las de tipo quirúrgico que se encuentran en las farmacias, que importa directamente de diferentes proveedores de China. Las comercializa bajo su marca Deliplus y las ofrece en paquetes de 10 unidades a un precio de 6 euros, limitando además su adquisición a dos paquetes por cliente para evitar que se haga acopio, y episodios como los iniciales de la pandemia con el papel higiénico.

En el caso de Consum, se ha optado por ofrecer a la venta mascarillas que, según explican, son higiénicas de tela, lavables y reutilizables, manteniendo sus propiedades hasta en 10 lavados. Para su abastecimiento han confiado en una empresa de productos textiles radicada en Cocentaina. Su precio es de 9,95 el paquete de 5 unidades que sólo se pueden encontrar en tiendas físicas ya que actualmente no pueden garantizar su suministro en la venta online.

La posibilidades son variadas para que, con la obligatoriedad de su uso, todo el mundo pueda disponer de ellas en un momento clave como es el de la desescalada. Si nos parecían exageradas las imágenes que hace meses llegaban desde oriente sin nadie que no la llevara, ahora lo veremos como normal y señalaremos a quien no colabore con su uso.