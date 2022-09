Qué hacer en Valencia este fin de semana pese al mal tiempo

Hemos estrenado un otoño que, según los que saben, va a ser más cálido de lo habitual y puede que más seco. Esto me reafirma en que cada vez las estaciones intermedias se notan menos. El entretiempo ya no es lo que era. Pasamos del calor al frío en una semana o viceversa.

Mientras el clima va cambiando, las temporadas de teatro y cultura, siguen estrenando espectáculos y ya están al nivel de antes de la pandemia. Esta semana se ha estrenado en el Teatro Olympia, con el patio de butacas entusiasmado, uno de los musicales más destacados de nuestro país. Después de triunfar en Madrid durante dos temporadas con su adaptación musical del bestseller de Noah Gordon; ‘El Médico, el musical’ hace parada en el teatro de la calle San Vicente hasta el 9 de octubre dentro de su gira nacional.

‘El Médico, el musical’ se estrenó en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid y en tan sólo 3 meses se convirtió en la obra número 1 de la crítica especializada en el panorama escénico español. Noah Gordon ha participado activamente en el proceso creativo del musical y en palabras del escritor, "la emoción de la novela ha conseguido traspasar a la música para que los lectores ahora puedan experimentar todas las aventuras del protagonista de una manera nueva y maravillosa".

Cada noche, la orquesta más grande del teatro musical español con más de 40 artistas entre actores y músicos en directo, junto a un equipo de más de 75 personas, van a ofrecen al espectador una experiencia única e irrepetible.

Producido por Beon Entertainment, este musical cuenta con la dirección artística de Ignasi Vidal y un reparto formado por 25 actores y 14 músicos que participan en una espectacular puesta en escena llena de detalles, como por ejemplo los 490 trajes que se utilizan en la obra diseñados por Lorenzo Caprile. Estuvimos en el estreno y desde luego, podemos afirmar con rotundidad que este musical va a ser uno de los espectáculos de la temporada.

El actor Antonio de la Torre está en nuestra ciudad todo el fin de semana con la obra de teatro “Un hombre de paso” en La Rambleta. El hiper premiado actor protagoniza la adaptación teatral de 'Un vivant qui passe', de Claude Lanzmann.

En el bar del hotel Roma, en la ciudad de Turín, una periodista habla con la redacción de su periódico mientras espera que aparezcan dos personas para hacer una entrevista de gran importancia. Entre las sombras aparece el primero de ellos.

Otro musical que se estrena en Valencia es“Like, el musicapp” que estará este fin de semana en el Teatro Flumen con el polifacético Pablo Puyol y Mara Jiménez, la artista multimedia y activista contra la gordofobia, que además, tiene una cuenta de Instagram @croquetamente, en la que habla de autoestima y gordofobia por la que la revista Forbes la ha incluido en su lista de los cien mejores influencers españoles.

En el musical se cuenta un acontecimiento que va más allá de la butaca del teatro. Es una historia para los que creen en el amor a primera vista, ya que les permitirá entrar en la realidad que narra el argumento, con una App real en la que el público puede interactuar con el resto de los asistentes que van a ver la función. Un espectáculo interactivo y divertido que puede cambiar la vida a muchos de los espectadores.





Pasamos a otro espectáculo musical, aunque con una partitura algo más tradicional y perteneciente al género chico. Hablamos de la zarzuela “La alegría de la huerta” del maestro Federico Chueca que se estrenó en nuestro país en el año 1900 en el Teatro Eslava de Madrid.

Tras dos años sin poder organizar eventos debido a la grave situación vivida por la pandemia, por fin se puede celebrar la Zarzuela Solidaria en beneficio de la Casa Ronald McDonald de Valencia en su tercera edición. En esta ocasión se representará la zarzuela “La alegría de la huerta” por lo que además de la parte musical, el público podrá disfrutar de una gran actuación interpretativa y de baile.

La banda de la Casa Ronald formada por más de 50 músicos solidarios, dirigidos por el maestro D. José Giner llevará a cabo esta función para recaudar fondos, que tendrá lugar en el Auditori de Torrent este sábado a las siete de la tarde. La entrada con fines solidarios tiene un precio de 10 euros.

Asistiendo a este bonito concierto estaremos ayudando a que esta entidad pueda seguir alojando a familias con hijos gravemente enfermos cuando tengan que desplazarse hasta Valencia para seguir tratamiento médico. Desde que abrió sus puertas en 2013 la Casa Ronald de Valencia ha alojado a más de 1400 familias.

Asistir a este evento es de lo mejor que podemos hacer este fin de semana. Por un lado, disfrutaremos con el espectáculo de zarzuela y por otro, colaboraremos para ayudar a la casa Ronald para seguir creando “un hogar fuera del hogar”.

La temporada teatral de la Sala L’Horta levanta el telón este fin de semana con el humor del terreno -fácil y directo- del cómico valenciano Óscar Tramoyeres que inaugurará la programación de esta temporada este sábado. El monólogo “Em poquet m’aconforme” es un conjunto de relatos de pequeños placeres cotidianos en el que el humorista de Rafelbunyol lleva al público a la carcajada de manera instantánea. Esta

función forma parte del ciclo de comedia para jóvenes y adultos que llevará a la sala de Castellar-Oliveral un espectáculo diferente el último sábado de cada mes.

El Palau de Les Arts presenta este fin de semana el espectáculo itinerante de ópera Les Arts Volant. Este mes lo podremos ver al aire libre por diferentes barrios de la ciudad. Este viernes estará en la plaza del Patriarca, el sábado en la plaza de Segovia y el domingo día 25 en la plaza del Santisimo Cristo de Nazaret.

Comienzan ya las actividades del ciclo Les Arts es educació con el taller Babies Olny. Los más pequeños podrán descubrir el sonido, el silencio y distintos timbres o sonoridades que junto al movimiento y la manipulación de elementos servirán de ayuda en el proceso de desarrollo motor del bebé. El taller tendrá lugar el último fin de semana de septiembre y el primero de octubre.

Con motivo del estreno de la ópera Anna Bolena en Les Arts, tendrá lugar el 28 de septiembre el pre-estreno exclusivo para jóvenes de hasta 28 años a un precio de 10 euros. El día siguiente arranca el ciclo de conferencias gratuitas Perspectives con Amics de l’Òpera i de les Arts de la Comunitat Valenciana que tendrá como invitados a los protagonistas de la ópera de Donizetti que se estrenará en Les Arts el día 1 de octubre.

Esta semana se ha inaugurado el festival de tardor Russafa Escènica con el lema “Positiu” . Surgido como una iniciativa pionera, se desarrolla durante las dos últimas semanas de septiembre y la primera de octubre, por un lado, en espacios no convencionales del barrio de Russafa, como oficinas, viviendas particulares, galerías de arte, comercios, etc., y por otro, en teatros y centros culturales de toda la ciudad.

Este festival ha servido de modelo para otros festivales, que ha consolidado la apuesta por los artistas emergentes y por el pequeño formato, que ha potenciado el encuentro y la colaboración entre artistas de artes escénicas y de artes visuales. Todo ello apoyado en la fidelización del público y en la calidad de sus propuestas.

En Russafa Escènica. Festival de Tardor, se puede ver teatro textual, danza, marionetas, circo, teatro musical, instalaciones, performances… Propuestas y espectáculos para todo tipo de públicos; desde público infantil a público adulto, familiar o juvenil. Consulta su programación aquí

El centre La Beneficència presenta el domingo por la mañana su programación infantil con la obra “Geronto show” donde se cuenta como en una residencia se celebra el día del anciano con un festival donde los yayos serán los protagonistas de un espectáculo de variedades. Este show descubrirá habilidades insospechadas, inmensas ganas de vivir y su impagable simpatía. En un mundo cada vez más estresado, hay que recordar que olvidar el pasado es perder identidad. Los ancianos todavía pueden y saben hacer muchas cosas útiles y conviene aprovechar su experiencia y darles el apoyo que necesitan para sentirse todavía vivos. Un canto en la vida con un gran respeto y admiración hacia nuestros mayores para enseñar los más jóvenes que algún día llegarán a ser también mayores. Un divertido show en que los protagonistas absolutos son los ancianos.

Otra propuesta para todos los públicos y también el domingo por la mañana, es la del Teatre Patraix con la obra “Ratones de Colores”. En este nuevo montaje de la compañía Teatro La Estrella, los payasos Cuchufleta y Coscorrito serán, por fin, los encargados de escoger la historia que quieren contar y que los dos han preparado, con un cuento moderno y actual, porque no quieren contar un aburrido cuento clásico.

La plaza de Toros recibe de nuevo a Manolo García que actúa este viernes a las 21:30h. Presentará en directo su nuevo trabajo de estudio.

Después de su exitosa gira “Geometría del Rayo” de los años 2018 y 2019 y el obligado parón de la pandemia, Manolo García regresa de nuevo a los escenarios para presentar en directo su último lanzamiento discográfico que incluye los títulos "Mi Vida en Marte" y "Desatinos Desplumados", dos nuevos discos disponibles de forma individual.

Tras la publicación de su anterior disco “Geometría del Rayo”, que lo mantuvo en el Número 1 de ventas durante seis semanas consecutivas y con el que recibió el premio Grammy Latino al Mejor Álbum Pop Rock del año, el prestigioso Premio Ondas de la Música 2018, además de colgar el cartel de “entradas agotadas” en su gira por toda España, Manolo García se embarca en este nuevo proyecto con una extensa gira en grandes recintos hasta diciembre de 2022.

Este viernes Amaia (OT) ofrecerá un concierto en la Sala Repvblicca. Amaia Romero Arbizu (1999) es pianista, cantante y compositora procedente de Pamplona (Navarra), conocida por concursar y ganar la edición de 2017 de Operación Triunfo.

Antes de verano editó su segundo álbum “Cuando no sé quién soy”. Una colección de canciones de amor, reproche, duda y nostalgia en las que la artista continúa buscándose a sí misma, y donde los demás podemos encontrar su inconfundible personalidad.

Producido junto a Alizzz, Amaia presenta un disco con relucientes nuevos sonidos pop, en el que por encima de todo destaca su brillante y dulce voz que podremos escuchar en directo este viernes.

Peter Rock Club presenta este sábado en concierto a la banda Burninng. Burning regresa a la carretera después de su adiós en 2019, acompañado de nueva banda. Su estilo, que ha permanecido fiel a sus raíces desde el principio, bebe del rock and roll clásico, el rythm and blues y el blues (aunque en sus inicios también fueron muy influidos por el Glam rock), con referentes claros como Lou Reed, Johnny Thunders, The New York Dolls, los viejos rockers de los 50-60 y, sobre todo, The Rolling Stones.

Cuentan en la actualidad con un nutrido grupo de seguidores entre los aficionados al rock y continúan publicando discos y realizando conciertos, liderados por el único superviviente que permanece de la banda original, Johnny Cifuentes. En el concierto de Valencia desarrollarán un amplio show tocando sus míticas canciones y las nuevas de su último disco 'Hagámoslo'. Les acompañarán como teloneros Atraco, una de las bandas emergentes de rock más en forma del panorama nacional.

Y por último, esta tarde, para empezar con buen pie el fin de semana, podemos acercanos a La Flama, detrás de las Torres de Serranos a ver el concierto del joven cantautor y rockero valenciano Pablo Rubio. En directo nos encontraremos con un cantante y compositor que crea temas con unos estribillos tan potentes y robustos que no se te van de la cabeza después de escucharlos. El concierto empezará al final de la tarde: a las ocho. Solo nos faltará el bizcocho.