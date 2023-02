Qué hacer en Valencia este fin de semana (24.02.2023)

“Senyor pirotècnic pot acomiadar febrer”. No se me ocurre mejor frase para decir adiós al segundo mes del año y de paso recibir al mes que todos los valencianos esperamos con alegría: marzo. Este es el último fin de semana de febrero y lo vamos a despedir como toca, diciendo adiós con la mano en alto y con una sonrisa.

Que empiece marzo significa que los Conciertos de Fallas ya están aquí. La semana próxima los Jardines de Viveros se llenarán de música en directo.

El jueves día 2 de tendrá lugar la segunda entrega de Pirata Fallas. Un evento que contará con el trío compuesto por los gemelos Ayax y Prok, Hoke & Louis Amoeba y Poetas Puestos. El viernes día 3 Seguridad Social celebra su 40 Aniversario de la mejor manera: en directo, con un concierto junto a amigos y artistas invitados. Y el sábado día 4 llega el espectáculo Stones on Fallas - el homenaje a The Rolling Stones-. Un concierto único e irrepetible para que todo el mundo pueda cantar en directo los himnos que nos hicieron amar el rock con una banda de lujo a la que se unirán grandes voces (e ilustres stonianos) de nuestro país como: Alejo Stivel (Tequila), Johnny Cifuentes (Burning), Aurora García (Aurora & The Betrayers), Víctor Pérez (Circodelia), Pau Monteagudo (Uzhuaïa y Corazones Eléctricos) y Cris Sáiz (Dollop). La entrada será gratuita mediante invitaciones. Toda la información está en www.rockfm.fm.

Empezamos el recorrido escénico por el Teatro Olympia que esta semana levanta el telón con la obra “El beso de la mujer araña”.

La estupenda adaptación al teatro, firmada por Diego Sabanés, que hace la versión de la célebre novela del argentino Manuel Puig, 'El beso de la mujer araña', llega al Teatro Olympia dirigida por Carlota Ferrer e interpretada por Eusebio Poncela e Igor Yebra. Una propuesta que presenta un duelo actoral bellísimo, que no decae en ningún momento durante las nueve escenas en las que están divididas las casi dos horas de función. Una propuesta fascinante, catártica y bellísima. Para no perdérsela, desde luego.

La película del mismo nombre protagonizada por el desaparecido Willian Hurt se estrenó en 1985. Con el largometraje consiguió premio al mejor actor en Cannes, el Óscar y el premio Bafta.

Y de una pareja masculina pasamos a otra, en esta ocasión de mujeres. Además con toda la expresión. El Teatro Talia presenta la obra basada en una historia de amor real entre dos maestras valencianas en tiempos del franquismo “Una luz tímida”.

Àfrica Alonso trae esta historia, inspirada en hechos reales, a los escenarios, con la dirección de Marilia Samper, la música de Andrea Puig y con un formato único. La combinación de texto y música en una obra que pretende romper con el silencio, y reivindicar la vida de esta pareja como lo que es: la memoria histórica de nuestro país. La obra se queda en el escenario de la calle Caballeros hasta el 5 de marzo.

El TEM Teatre el Musical programa este fin de semana una comedia negra de Víctor Sánchez ambientada en el invierno de Benidorm: “La Florida”.

La propuesta del dramaturgo y director de Puerto de Sagunto toma el título del edificio de apartamentos de veraneo donde tiene lugar la trama. Cuando llega el frío, la vida en esta urbe costera mediterránea se para y en este bloque apenas vive un puñado de almas. Nunca pasa nada, hasta que una noche aparece un muerto flotando en la piscina de La Florida. Con un elenco encabezado por Silvia Marsó en el que también aparecen Vito Sanz, Lorena López, Francisco Reyes y Amparo Fernández la obra de suspense es un homenaje al género negro.

El Teatro Flumen presenta este sábado el nuevo espectáculo de Pablo Carbonell con sus mejores temas y monólogos. De Pablo Carbonell es más fácil decir lo que no ha hecho que lo que ha hecho. Dibujante, pintor, pareja artística de Pedro Reyes, payaso, cantante de Los Toreros Muertos, médico en Hospital Central, cómico en la Bola de cristal, director de cine, reportero en Caiga quien caiga, músico, compositor, showman, entrevistador, novelista, actor de cine y teatro, guionista o maestro de ceremonias. El pluriempleado artista nos enseña su armario de canciones y ropa interior.

La Sala L’Horta propone un homenaje a la Nova Cançó a través de los ojos de Joan Fuster con el espectáculo “El tocadiscos de Joan Fuster”. Desde su posición como intelectual, escritor y pensador de reconocido prestigio, Joan Fuster apoyó esta corriente musical que comenzó a abrirse camino a finales de los años cincuenta y tuvo su máxima expresión en los sesenta y setenta del siglo pasado. El cantante Pau Alabajos (Torrent, 1982), autor de la pieza teatral que podrá disfrutarse este sábado 25 de febrero en la Sala L’Horta a las 19 horas, destaca cómo el ensayista de Sueca contribuyó a que los cantautores catalanes adquirieren mayor presencia mediática.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La Sala Russafa estrenó su nueva producción “El perfume del tiempo” que permanecerá en cartel hasta el 12 de marzo.

Juan Carlos Garés, Iria Márquez, Manuel Valls y Marisa Lahoz, con la colaboración de Lucía Poveda y Carla Valls, interpretan esta trama que se va construyendo a modo de puzle y cuya puesta en escena se acompaña de proyecciones de audiovisuales con imágenes documentales inéditas en España.

La acción se sitúa en 2010 en Argentina, en el seno de una familia anónima, cuya vida tranquila se trastoca con la aparición de una de las Abuelas de la Plaza de Mayo. La obra, en tono de thriller dramático, refleja las consecuencias de la represión ideológica llevada a cabo por la dictadura militar instaurada por Videla.

En el Teatre Micalet se despiden este fin de semana las representaciones de “Ay Carmela”. Pilar Almería y Josep Manel Casany se suben al escenario hasta el próximo

domingo para interpretar el clásico del teatro contemporáneo del dramaturgo valenciano José Sanchis Sinisterra con dirección de Joan Peris, que narra la historia de Paulino y Carmela.

Teatre Rialto presenta el montaje teatral “Obra pública”. La pieza, que estará en cartel hasta el 5 de marzo, se plantea desde este desplazamiento, poniendo en huelga las formas con las que entendemos y producimos vida en escena y escena en la vida.

Continúa el Festival Vociferio, Festival de Poesía de Valencia, que se celebrará hasta el 5 de marzo. En esta duodécima edición hay una selección de las mejores propuestas contemporáneas y de vanguardia en el panorama poético en toda su amplitud. Las sedes principales son el Jardí Botànic de la Universitat de Valencia, Sala Carme Teatre y el Centre del Carme Cultura Contemporànea. También participarán en esta edición Kaf Café de Benimaclet y la Societat Coral el Micalet.

Este viernes y mañana sábado el barrio de El Cabanyal – Canyamelar recibe una nueva edición del circuito de música urbana MUV. El festival trazará estos dos días una ruta musical por cinco espacios singulares -La Batisfera, Lindala, Teatro El Musical (TEM), El Casinet y La Fábrica de Hielo- para degustar música de talentos consagrados y emergentes. El rock & roll, el pop, el jazz, el hip-hop o el reggae convivirán con la electrónica, la rumba, el funky o los ritmos latinos junto a otros géneros como el flamenco, la zarzuela o la música clásica. Habrá actuaciones de Lili del Sol, Ales Cesarini & Payoh Soul Rebel o los jóvenes Screaming Pillows, que estamos escuchando, entre otros. Más información en la web del festival www.muvfest.com

Depistaos celebra sus 20 años en la música con un concierto este viernes en la Sala Moon. Dos décadas de carrera no se conmemoran todos los días. Ahora tienen un aniversario que celebrar y lo harán ¡al más puro estilo Despistaos! Festejarán en directo estos años sobre los escenarios con un concierto enérgico y potente, donde no faltarán sus grandes éxitos.

Luis Brea presenta en directo su nuevo disco "Corazón Azul" en la Sala 16 toneladas Este sábado noche. Con doce años a sus espaldas y siendo uno de los artistas con uno de los públicos más fieles de la escena, Luis Brea presenta en directo su nuevo álbum trabajo discográfico. Nueva música y banda, con la que promete sorprender tanto a sus fans como a nuevas generaciones.

El Teatro Carolina ha programado este domingo un show de magia con el Mago David Burgueño. El espectáculo consigue atrapar a los espectadores desde el minuto cero, llevándolos por un sin fin de sensaciones: risas, sorpresa, tensión, etc. Se combinan durante el espectáculo ilusiones muy distintas, desde viajes de cartas por el escenario hasta cuerdas que se multiplican y mentalismo en vivo.

El TAC de Catarroja ha programado este fin de semana la ópera "Las bodas de Fígaro” con la compañía Camerata Lírica. Esta una de las óperas más representadas en los grandes teatros a lo largo de la historia; es a la vez una de las más importantes composiciones del gran genio de Mozart, una hilarante obra que transcurre en el Castillo del Conde de Almaviva, cerca de la ciudad de Sevilla; cargada de entuertos amorosos cuya trama culmina con la feliz boda de sus protagonistas. Una puesta en escena costumbrista con la Orquesta Camerata Lírica y Virgil Popa a la batuta.

Café Mercedes Jazz presenta este sábado noche un concierto muy interesante para quienes quieran revivir en directo el grandísimo disco “Getz/Gilberto” el álbum de jazz/bossa nova del saxofonista estadounidense Stan Getz y el guitarrista brasileño João Gilberto, acompañados por el pianista y compositor Antônio Carlos Jobim.

El recital del sábado titulado “Remembering Getz/Gilberto” rinde homenaje a esta fantástica colaboración con cinco músicos en directo interpretando los icónicos temas incluidos en esta histórica grabación: Garôta de Ipanema, Desafinado, Corcovado...etc. que convirtió un estilo local y minoritario en un fenómeno musical a lo largo y ancho del mundo.

Y propuestas precisamente para todo el mundo son las que vamos a disfrutar este fin de semana en Les Arts.

Este viernes tendrá lugar el concierto de Marina Heredia dentro del ciclo Les Arts és Flamenco. La artista, que posee una voz con personalidad genuinamente flamenca, es la cantaora más solicitada por los circuitos y festivales de cante jondo en la actualidad. Actuará junto a Bola a la guitarra, Paquito González en la percusión, y Anabel Rivera junto Fita Heredia en las palmas y coros.

También este fin de semana se podrá ver en Les Arts el espectáculo para toda la familia Arenas Musicales con el artista Borja González. La creación en directo de escenas sobre arena se desarrolla mientras suena la obra Cuadros de una exposición de Musorgski.

El ciclo de recitales de piano y voz Les Arts al IVAM vuelve esta semana al Instituto Valenciano de arte Moderno junto a los artistas del Centre de Perfeccionament para ofrecer al público recitales líricos con acceso libre.

Igualmente, de libreacceso, es el ciclo dedicado a las bandas de música de la Comunitat Valenciana Bandes a Les Arts. El domingo 26 de febrero a mediodía actuará la Banda Unión Musical de Mislata. Por la tarde, lo hará la Sociedad Musical Santa Cecilia de Requena.

El Maratón Mozart se inaugura con el preestreno -para jóvenes de hasta 28 años- de la ópera Don Giovanni el lunes 27 de febrero. La ópera en dos actos se podrá ver en el coliseo valenciano por tercera vez, en esta ocasión con la dramaturgia de Damiano Michieletto para la producción del Teatro La Fenice de Venecia. El maestro italiano Riccardo Minasi debuta en el foso de la Sala Principal con un elenco formado por Dávide Luciano, Gianluca Buratto, Ruth Iniesta, Giovanni Sala y Elsa Dreisig junto a la Orquestra de la Comunitat Valenciana y el Cor de la Generalitat. Esta producción se podrá ver en Les Arts los días 2, 4, 7, 10 y 12 de marzo.

Entre el día del preestreno y la última función de la ópera se celebra el Maratón Mozart. Dos intensas semanas con más de 30 actividades culturales. La agenda incluye además de la ópera, conciertos, coloquios, proyecciones y talleres alrededor de este genial compositor en las tres provincias de la Comunitat Valenciana. El programa de este proyecto multidisciplinar centrado en celebrar la obra y vida Mozart se puede consultar en la web www.lesarts.com