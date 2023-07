Que hacer en Valencia este fin de semana (21.07.2023)

Las noches de julio se nos están haciendo pesadas con tanto calor. Menos mal que estos días tenemos un montón de actividades para ver y así pasarlas lo mejor posible. La cultura también refresca. Esta semana seguimos con los festivales veraniegos que nos alegran las calurosas veladas.

Esta tarde se celebra otro recital del ciclo Un lago de Conciertos con los alumnos de Berklee. La Ciudad de las Artes y las Ciencias es el escenario al aire libre en el que se van a poder ver gratuitamente músicas del mundo con los artistas matriculados en la prestigiosa escuela de música. Mañana por la noche la Gran Fira de Valencia celebra su Gran Nit con muchísimas actividades al aire libre y en los museos de la ciudad.

Nuestra ciudad dará la bienvenida al público con La Cercafira. Una especial cabalgata con participación de los gigantes Quiqueta y Nelet; el murciélago Valentí; La Xeranga; Les pompiers, de La Tal; la fanfarria Folk i Festa; Zeppelin, de La Baldufa, y Anorak, de Scura Splats.

La velada comenzará con La Ruta del Carmen en la que varias agrupaciones musicales deleitarán a todo aquel que quiera acercarse a este barrio para divertirse.

Desde las 19:30 horas La Trocamba Matanusca realizará un concierto itinerante por las calles de esta pintoresca zona. Más tarde, sobre las 20h., en la Plaza Redonda los Funky Games animarán la tarde con su funk y jazz lleno de buena vibra.

La plaza de Santa Cruz recibe a las 21h. al músico Miquel Gil y su folk mediterráneo más puro. Una hora más tarde, a las 22h. la plaza de los Fueros será escenario de la actuación de Nius. Y a las 23h. Tito Pontet pondrá el broche final a las actuaciones del barrio en la plaza del Carmen.

Además, al ladito, el Centre del Carme de Cultura Contemporània, cerrará más tarde para recibir a los paseantes que quieran descubrir tanto buena música como las exposiciones que acoge este museo que ha revolucionado la forma de consumir arte en Valencia. Cerrará a las 23:30h. El resto de museos valencianos cerrarán a la medianoche. Desde el Museo de Bellas Artes o el IVAM (Institut Valencià d’Art Modern), el MuVIM (Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat), La Lonja, Museo de Cerámica González Martí, Museu de Prehistòria, hasta el Museu d’Història de València o el Centro Arqueológico de L’Almoina, por nombrar algunos. Todos permanecerán abiertos hasta las doce de la noche para facilitar el acceso a quien desee ver cualquiera de sus exposiciones.

Esa noche habrá más actuaciones y actividades en diferentes lugares de la ciudad. Podéis encontrarlas en la web www.granfiravalencia.com

El Festival de Jazz de Valencia enfila sus últimas actividades gratuitas y presenta en directo los conciertos de Joan Soler Quintet con la propuesta 'Jazz de cine´, en la que se podrá disfrutar de versiones de destacadas bandas sonoras. Será este sábado noche en la Casa Museo de Blasco Ibáñez. El domingo la formación Valmuz ofrecerá un concierto en El Palmar.

Els Concerts de Vivers tienen varias propuestas este fin de semana que van a gustar a varias generaciones.

Esta noche los madrileños La La Love You galardonados con el Premio MTV EMA y el premio Artista Revelación en los Premios Odeón, uno de los más importantes de la música española se presenta en nuestra ciudad en un concierto en el que comparten escenario curiosamente con Nena Daconte, autora de la versión de otro de los temas que acumula cientos de miles de reproducciones en Internet 'Tenía tanto que darte´.

Mai Meneses, creadora de Nena Daconte, nació para la música. Creció escuchando los discos de sus hermanos y tuvo tiempo para estudiar canto lírico, piano, solfeo y armonía y de presentarse a OT. Después del éxito se apartó por un tiempo de la música y vuelve con un disco nuevo, 'Casi perfecto´ donde reivindica su pasado más pop-rock con la ayuda del productor Dani Alcover.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Mañana los Jardines de Viveros reciben en directo a Mónica Naranjo con un concierto en el que las entradas están agotadas nada más salir a la venta. La diva está de vuelta y para celebrarlo la artista presenta el Mimétika Tour 2023 en los grandes escenarios de toda España, entre ellos nuestra ciudad. Una cita en la los afortunados que hayan conseguido entrada, tendrán la oportunidad de viajar, sin necesidad de moverse de lugar, donde se escucharán nuevos sonidos y se verá a la Mónica Naranjo más versátil que se ha visto hasta la fecha.

Y para finalizar el ciclo de Concerts de Vivers de esta edición 2023 llega otro de los conciertos más esperados: el del escocés Mike Scott y su banda, The Waterboys. Valencia siempre los recibe con entusiasmo para revivir grandes clásicos de su repertorio como “The Whole of the Moon”, “Fisherman’s Blues” o “How Long Will I Love You” y comprobar, una vez más, la excelente reputación de la formación en directo. No hay que olvidar que, desde mediados de los 80, el grupo ha fusionado rock, pop, música celta, gospel y country en más de una veintena de discos. El último de esos lanzamientos, vuelve a mostrar la firmeza, inspiración y alto rendimiento de Mike Scott y sus compañeros. Un disco que presentarán en directo este domingo por la noche en los Jardines de Viveros.

L’Auditori de Torrent organiza una nueva edición del festival Jazz Panorama en los Jardines de l’Hort de Trénor. Esta noche se podrá ver en directo a Valmuz & Sedajazz Big band, el buque insignia de este colectivo de músicos con más de 3 décadas de trayectoria artística en los que ha realizado más de 800 actuaciones en auditorios yfestivales internacionales. La formación Valmuz, es uno de los cuartetos de jazz europeo contemporáneo más destacados actualmente. Las dos bandas comparten escenario en un espectáculo que supuso para ambas formaciones el premio Carles Santos al mejor disco de jazz en 2021. 'Sinergia´ sonará en directo para inaugurar el ciclo de jazz de este año.

Mañana por la noche actúa en los jardines Lizz Wright. La cantante norteamericana además de ser una de las voces dotada con un carisma especial es activista en pro de los derechos de los afroamericanos. Es de esas intérpretes que encarnan plenamente las historias que cantan, trascendiendo el ámbito de lo estrictamente musical para recalar directamente en las emociones. Gran admiradora de Odetta, Cassandra Wilson, Ella Fitzgerald y Abbey Lincoln, consiguió emularlas con discos magníficos armados sobre clásicos del soul, el blues, el folk y el jazz. Sin duda este es un concierto muy recomendable.

El domingo se clausura el ciclo jazzístico en Torrent con la actuación de Jeff Jerolamon Jazz Experience. Este músico baterista norteamericano, reside actualmente en Valencia, donde es profesor de percusión del conservatorio superior de música. Es uno de los percusionistas de Jazz más solventes de la escena nacional e internacional y a lo largo de una carrera de casi 40 años, ha actuado con los mejores músicos de jazz contemporáneos. En este concierto nos presenta el cuarto CD de su proyecto Jeff Jerolamon Jazz Experience, titulado 'I dance alone´. Le acompañan quienes él considera como tres de los mejores músicos de jazz en España: Joan Vicens al saxo tenor, Jesús Núñez al saxo alto y César Cortés al contrabajo. Será un concierto de jazz neoyorquino, un rasgo que define el proyecto musical en su totalidad.

El 'rey de la bachata´, Romeo Santos, actúa este sábado por la noche en el auditorio de La Marina Sur de Valencia. El chico de las poesías, que es un icono en Latinoamérica, tiene más de 25 millones de seguidores en Spotify. En el directo de este fin de semana interpretará la canción que compuso junto a Rosalía 'El pañuelo' un éxito que hará moverse a los miles de fans que acudan a verlo a orillas del Mediterráneo. También sonará en directo 'Eres mía', una de las canciones más escuchadas de su carrera, que seguro será coreada por la audiencia. Sonarán otros clásicos del músico nacido en Nueva York como 'Solo por un beso' y 'Obsesión', tema que estuvo 90 días consecutivos en las principales listas de éxitos de América y Europa.

El Teatro Olympia está representando dos musicales a la vez. Por un lado 'El musical de los 80’ y 90’´ del que ya hablamos la semana pasada y por otro, el único musical oficial del aventurero Tadeo Jones: 'Tadeo Jones, el musical. La tabla esmeralda´ Un espectáculo para todos los públicos.

El personaje de animación más importante de la historia del cine español se hace realidad en el teatro de la calle San Vicente donde los más pequeños disfrutan de sus aventuras en carne y hueso en el único musical oficial del mundo.

Una aventura con temas musicales originales que se unen a los de la película con impresionantes voces en directo y una puesta en escena totalmente innovadora a través de video mapping.

Y el mismo escenario del Teatro Olympia presenta la semana próxima el musical homenaje a Tina Turner 'Totally Tina´.

Este espectáculo es como ir a un concierto de la Reina de Rock y del Soul, y disfrutar en directo de canciones como la que está sonando 'Simply The Best', 'Private Dancer' o 'What's Love got to do with it?'

El espectáculo está aclamado tanto por el público como por la prensa y ha recibido numerosos galardones durante estos últimos años. Se estrena el próximo martes y se queda en Valencia hasta el día 6 de agosto.

Otro teatro que está abierto en julio es La Plazeta en su versión más veraniega: “A la fresca”. La sala sale a la fresca en el patio del Colegio Salesianos donde ha preparado un ciclo de monólogos y actuaciones para que estas noches de calor se pasen lo mejor posible. Y no hay nada mejor que el humor y las risas para refrescarse. Esta noche se podrá disfrutar del Comandante Lara y cía en directo con el espectáculo 'Viaje con nosotros´.

El Teatre Talia también dobla programación con dos comedias para reírse a gusto y bien fresquitos. Por un lado 'Burundanga´y por otro'Mi primera vez´.

Otro teatro que no baja el telón en julio es el Teatro Flumen que, casualidad, también ha preparado la versión veraniega en su terraza con otro musical de los ochenta hasta final de mes. 'Regresa a los 80´ es un musical apasionante y que hace disfrutar el público con la música de Radio Futura, Alaska o Madonna, entre otros.

Y si nos queremos alejar de la ciudad, tenemos varias propuestas para este fin de semana.

Por un lado el ciclo Nits al Castell de Xátiva presenta el sábado noche a Pedro Guerra, Conchita y Judit Neddermann. El artista canario Pedro Guerra, en activo desde 1985, visitará Xàtiva para presentar su último trabajo, 'El viaje de vuelta'.

Conchita, una de las voces más reconocibles de la música española ha sido autora de temas tan escuchados como 'Las ocho y diez', 'Lo hicimos', o 'El viaje'.

La tercera protagonista de noche es Judit Neddermann, cantante y compositora con cuatro discos publicados en solitario y un disco conjunto con su hermana.

En Cullera se celebra el Zevra Festival en el mismo recinto del Medusa. Durante tres días van a tener lugar actuaciones de grupos y artistas destacados como Ozuna, Taburete, Lil Pump, Cali y el Dandee, Nicky Jam, Juan Magán, María Becerra, Quevedo, Mora, Ana Mena y Omar Montes, entre otros.

Desde ayer se está celebrando el festival RibaJazz en Riba-roja de Túria. Sus calles suenan a jazz en directo, a música y a cultura viva.

Esta noche actúan Viktorija Pilatovic & Joan Soler. Una interesante propuesta musical en la que Viktorija y Joan muestran su interesante visión-revisión de un repertorio formado por clásicos del jazz y de la bossa nova así como composiciones propias de sus últimas grabaciones.

Mañana sábado veremos el concierto de 'The New Champ´con Ximo Tébar, Pat Bianchi y Byron ‘Woodie’ Landham. En memoria de Joey DeFrancesco e Idris Muhammad, The New Champs, codirigidos por el guitarrista español Ximo Tebar, el organista italiano Pat Bianchi y el baterista estadounidense Byron Landham, continúan con la fantástica colección «The Jazz Guitar Trios», aclamada por la crítica internacional de jazz. Los dos conciertos serán a las 22:30 h. en la plaza de la Torre.

En Peñíscola se clausura este fin de semana la última edición del Festival Internacional de Jazz con el concierto de Eliane Elias. La pianista, cantante, compositora y arreglista de renombre internacional, es poseedora de un estilo musical y un arte distintivos junto con uno de los sonidos más reconocibles del jazz y la música brasileña. Su concierto está previsto este sábado a las 20h. en el Palau de Congressos.