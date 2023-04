Qué hacer en Valencia este fin de semana (21.04.2023)

Este viernes también es antesala de un finde más largo. Tenemos un lunes de regalo, a cambio de la fiesta de San Vicente Mártir que no celebramos en enero por haber caído en domingo. Esto de tener tres días festivos cunde.

Vamos a ver qué os podemos recomendar para que lo aprovechéis al máximo.

El festival Dansa València se clausura el domingo día 23 así que los seguidores de la danza contemporánea aún tienen varios días por delante para disfrutar de los espectáculos que destacadas compañías han preparado para el público valenciano.

Ahora mismo en la Plaza del Ayuntamiento está teniendo lugar la puesta en escena del espectáculo de Pepa Cases “Voràgine”. Esta tarde y noche habrá espectáculos en Espacio Inestable, Teatro Rialto y Teatro Principal. Mañana también hay propuestas de calle en el paseo Marítimo a mediodía y en La Nau, Teatro Principal y en el Teatre El Musical; el domingo se despide Dansa València hasta el año próximo con espectáculos a mediodía en el Parque Central al aire libre y en Nau Ribes. Por la tarde, Carme Teatre, Teatro Rialto y Teatro Principal reciben los espectáculos de Blanca Tolsá, Led Silhouette + Marcos Morau y por último Humanhood que clausurará la edición de 2023.

Esta semana se ha presentado el informe del Circuit Cultural Valencià que detalla las actividades culturales (artes escénicas, música y audiovisual) que ha programado el Instituto Valenciano de Cultura durante 2022. Las cifras alcanzan un total de 508.497 espectadores y espectadoras. De estas personas, han acudido a salas 333.296 y a espectáculos de calle 161.148; mientras que los 14.053 restantes, han sido público en espacios no convencionales. Carles, entre ellos estamos nosotros y muchos de nuestros oyentes. La media de espectadores y espectadoras por función ha sido de 239 personas y la inversión en lo que se refiere al público asistente ha sido de 19,79 euros por persona.

Siguiendo con la cartelera de este fin de semana hay varias propuestas a tener en cuenta.

El Teatro Olympia ha estrenado esta semana una obra basada en la novela de Miguel Delibes publicada en 1975 “La guerra de nuestros antepasados” interpretada por Carmelo Gómez y Miguel Hermoso. Con adaptación de Eduardo Galán, el autor ha querido destacar el carácter complejo del protagonista, 'Pacífico', hasta el final terrible de la obra. El escritor vallisoletano defendió a lo largo de sus páginas la paz frente a la guerra y la no violencia como camino de vida.

La dirección corre a cargo de Claudio Tolcachir que en este montaje revalida el sentido del teatro cuando, según el director argentino, nos permite indagar en el alma humana, nos enfrenta a nuestros propios prejuicios proponiendo preguntas que quedan rebotando entre el corazón y el pensamiento en un dialogo revelador. La Sala Russafa da continuidad a un montaje que se quedó en el limbo cuando acababa de presentarse en nuestra ciudad y la pandemia cerró todas las salas.

La propuesta titulada “Divina aberración” es una obra que presentan dos personajes excesivos: Noèlia Pérez y Josep Zapater que junto a un estrafalario vestuario y maquillaje, más un derroche de talento musical van cuestionando el mito de Adán y Eva. Lo que es bueno y malo junto a una mirada liberadora, que reivindica los errores y duda de los aciertos. Este montaje lleno de un humor chispeante, entrañable y corrosivo nos invita a desaprender los discursos aprendidos.

Zapater y Pérez han recibido multitud de reconocimientos y colaboran con formaciones como Albena o Trencadís, además de trabajar con creadores como Joan Font, director de Comediants. Que precisamente, ha dirigido esta obra que se queda en Sala Russafa hasta el 30 de abril.

El Teatro Talia también estrena esta semana, su propuesta es “Espejismo” de la compañía El Espejo Negro.

Coincidiendo con los 30 años de la creación de la compañía, Ángel Calvente vuelve a subirse a las tablas con una nueva propuesta teatral que no dejará indiferente a nadie, en un extenso repaso a su carrera artística. A una forma de hacer y de entender el teatro de marionetas que lo han convertido en uno de los máximos exponentes de este género. Un espacio abierto a lo desconocido, y a lo prohibido... solo para adultos.

El musical Cabaret cumple 50 años y el Teatro Flumen presenta su homenaje en directo. Cabaret 50 Aniversario se podrá ver este fin de semana con dos funciones en las que se volverá a escuchar esta creación inolvidable repleta de temas súper conocidos. Ambientada en el Berlín de los años 30, en pleno ascenso nazi. La trama gira en torno al romance de Sally Bowles con el escritor americano Clifford Bradshaw y la entrañable y trágica historia de amor entre Fräulein Schneider y su pretendiente Herr Schultz.





El Teatro Flumen presenta la semana próxima “Los santos inocentes” de Miguel Delibes, montaje que ha recibido el Premio Talía 2023 al mejor espectáculo y mejor actor de reparto, Luis Bermejo.

La obra de teatro que está protagonizada por Javier Gutiérrez, Pepa Pedroche y Fernando Huesca, entre otros, se queda en nuestra ciudad desde el 27 hasta el 30 de abril.

Teatre Patraix presenta este fin de semana “Mímesis” teatro para adultos. Mímesis es una imitación, un reflejo veraz, no una parodia. La representación de nuestro día a día. La lucha constante de una generación de actores y actrices por sobrevivir.

También hay programación para todos los públicos este fin de semana.

La compañía manchega Ultramarinos de Lucas, reconocida con el Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, protagonizará el regreso de la programación a la Sala L’Horta tras las vacaciones escolares con el montaje “A mi lado”. Un espectáculo que aúna teatro, danza y objetos con una puesta en escena estética minimalista basada en los juegos de color y geometría. El domingo por la mañana habrá dos funciones para el público de primera infancia (de 0 a 5 años).

Artea Espai presenta “Caperucita Roja, ¿un musical feroz?” este fin de semana y el próximo. El argumento ha cambiado bastante respecto al que conocemos.

Amapola es una dulce niña que vive con su hiperactiva madre Sol. Está obsesionada con el color rojo y su mejor amigo es Charcos. Su confidente es Chantal una elegante cantante de ópera que la ayudará en su sueño. Celia su abuela, una abuelita rockera con mucha marcha.

Todo cambia cuando aparece Colmillo, un afamado youtuber que esconde un oscuro secreto, al mismo tiempo que se produce la desaparición de abuelitos en la ciudad.

En este relato de Caperucita, nada es lo que parece. Al final el lobo más temido es nuestro propio miedo a no conseguir la meta soñada.

Este viernes tenemos otras propuestas más gamberras que recomendar, como por ejemplo el monólogo de Santi Rodríguez: ”Espíritu” en La Rambleta. Un espectáculo que nos muestra que todo lo que hemos esperado o temido encontrarnos al otro lado es sorprendentemente divertido. Un espectáculo que va más allá de la comedia, porque es comedia del “más allá”. Humor de otra dimensión.

El mismo escenario recibe el sábado el show de Miguel Lago. “Lago” es un show sin artificios. Un cómico sobre una alfombra, bajo un foco y con un micrófono cara a cara frente al público. La comedia de club, la comedia de bar y carretera llega a las tablas de los grandes escenarios por primera vez durante una temporada completa.

La ópera “Tristán und Isolde” se ha estrenado esta semana en Les Arts.

El coliseo valenciano retoma su mágico vínculo con la música de Richard Wagner, uno de los sellos de identidad de esta institución, desde que en la primera temporada levantase el telón “El anillo del Nibelungo”. En esta producción el equipo creativo lleva a la excelencia otra de las grandes óperas del compositor alemán con el director musical de Les Arts, James Gaffigan y con Àlex Ollé, director artístico de la Fura del Baus, como responsables de la dirección musical y de escena, respectivamente.

El espacio escénico está diseñado por Alfons Flores y el vestuario por el diseñador Josep Abril. Habrá funciones los días 23, 26 y 29 de abril y 3 de mayo.

Este domingo la actividad “Una mañana con” estará dedicada a la ópera de Richard Wagner y en ella se hablará de este espectáculo desde el principio: cómo se pone en marcha, el diseño escénico, el vestuario, el atrezo o el proceso de ensayos desde el corazón de Les Arts, el escenario de la sala principal.

Café Mercedes Jazz presenta en concierto este viernes y sábado noche a la formación de jazz liderada por la pianista coreana SongAh Chae.

La música de SongAh Chae Trío, muestra un toque delicado y una expresión explosiva que va desde el jazz/ECM hasta la fusión con Samuel Keri y Joshua Wheatley.

De gira por España, no es común ver mujeres liderando bandas en la escena del jazz, por lo que este proyecto puede animar a mujeres instrumentistas a desarrollar su carrera. Sin duda van a ser dos conciertos extraordinarios.

Este sábado a mediodía recomendamos el concierto de una de las bandas más veteranas de Valencia: La Gran Esperanza Blanca que actúa en La Casa de la Mar en la playa de La Patacona. Formada en la primavera de 1986, en Palma de Mallorca, la banda cumplirá este mes 37 años de existencia con un amplio historial de actuaciones en directo, apariciones en TV y discos. Interpretarán en directo sus grandes clásicos y habrá estreno de canciones nuevas, donde destaca la emblemática “Mestalla” que será interpretada para conmemorar los cien años de vida del coliseo valencianista.

También este sábado se celebra un concierto homenaje a Elvis Presley donde la John Mencis Band y la Royal Film Concert Orchestra ofrecen las canciones más famosas del rey del Rock para voz, banda y orquesta sinfónica.

El espectáculo Elvis Symphony Show presenta en directo las mejores canciones del Rey del Rock en el Palacio de Congresos de Valencia. Temas tan conocidos como Love me tender, Suspicious minds o Can’t help fallin’ in love, entre otros, sonarán en vivo con una impresionante puesta en escena al más puro estilo Las Vegas.

La cantante María Parrado llega con su gira más esperada a Valencia Una gira íntima y ácustica, donde cantará lo mejor de su catálogo, añadiendo las canciones de su último disco "Conmigo". El concierto tendrá lugar este sábado en El Volander.

La Sala Jerusalem recibe a Mercedes Cañas en concierto este sábado noche. Su voz única y la sensibilidad tan especial con la que interpreta sus propias canciones, no dejan indiferente a quien la escucha.

Esta cantautora madrileña ha demostrado saber atrapar a los jóvenes con su música y sus historias, alcanzando los más de 160 mil seguidores en Instagram de manera orgánica y arrasando en su primera gira en territorio nacional, colgando el cartel de Sold-Out en ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao o Málaga.

Mercedes adelanta el comienzo del que será su primer disco y vuelve a Valencia esta vez acompañada de su banda.

El domingo la Sala 16 Toneladas presenta el show Canapé Chucrut Cabaret. El espectáculo que mezcla lo mejor de la estética drag del Old Hollywood con el drag actual más transgresor. La tarde dominguera con más Lipsyncs de la ciudad, música en directo y mucha comedia sobre el escenario, de la mano de artistas drag de ayer y hoy.