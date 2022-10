Qué hacer en Valencia este fin de semana

Despedimos el mes de octubre sin hacer cambio de armario ni poner el edredón en la cama. Aunque este fin de semana llegue el horario de invierno, el fresquito y la lluvia se hacen de rogar. Va a venir noviembre y seguiremos con manga corta y temperaturas veraniegas.

Esta semana damos la bienvenida a una nueva sala de teatro: Sala 21 que desde hoy echa a andar en Kinépolis.

Teatro Sala 21 es un proyecto que nace con el objetivo de ampliar progresivamente su oferta cultural y de ocio a toda clase de géneros y públicos, y de consolidar también a Kinépolis como una marca vinculada y comprometida con el sector teatral.

La obra encargada de inaugurar oficialmente la sala será “Un secreto a voces”, una divertida comedia de enredo que reflexiona sobre la imposibilidad de algunas personas para guardar secretos, los daños colaterales que eso provoca y la desinformación en la era de las noticias fake. El montaje, dirigido por Álvaro Carrero está protagonizado por el actor y cantante Pablo Puyol, Virgínia Muñoz, Noemí Ruiz y Miguel Ángel Martín.

En la Sala Russafa continúa el XII ‘Ciclo de Compañías Nacionales’ que presenta este fin de semana la obra “Amalia y el río” historia de una estraperlista. Este montaje intercala realidad y ficción. Pasado y presente. Retrata una época que el discurso del franquismo trató de hacer olvidar. El estraperlo y contrabando que alivió la posguerra de muchos, es la temática del espectáculo que la compañía Teatro Guirigai estrena en la sala de teatro valenciana.

Esta pieza escrita y dirigida por Agustín Iglesias, toma como punto de partida el testimonio oral de una de las ‘mochileras’ que en los años 40 y 50 cruzaban de noche la frontera entre Extremadura y Portugal.

Magda García-Arenal y Cándido Gómez interpretan esta pieza llena de fuerza, alegría, vitalidad y realidad sobre la condición de ser mujer en una España aislada sociopolíticamente, con los campos y la industria destrozada por la contienda civil. Un país que buscaba en el mercado negro cómo subsistir.

El Teatre Micalet ha estrenado esta semana “Estimats pares” una comedia francesa a la valenciana. Anna y Vincent, dos profesores jubilados, convocan a sus tres hijos, ahora adultos independientes, para anunciarles una cosa muy importante que cambiará sus vidas de arriba abajo. Esta obra de teatro nos habla de la educación de los hijos, del amor, del dinero y de las contradicciones propias del ser humano. Esta es una reflexión cínica sobre la fragilidad de la condición humana, una comedia irresistible que nos habla de la inconsistencia de los buenos sentimientos. Una oportunidad para reírnos de nosotros mismos. El padre, la madre y los tres hijos son absolutamente reconocibles y podrían ser cualquier núcleo familiar que tengamos alrededor.

La obra estará en cartel hasta el 27 de noviembre.

Como llega la festividad de Todos los Santos vuelve a los escenarios la obra “Don Juan Tenorio” que se va a representar estos días en el Teatro Carolina. Una buena oportunidad para descubrir el clásico de José Zorrilla e ir al teatro a vivir la historia de amor de Don Juan y Doña Inés.

Este domingo se clausura la Mostra Internacional de Pallasses i Pallassos de Xirivella con tres espectáculos en directo. Por la mañana para todos los públicos tendrá lugar el show “White bottom”. Por la tarde, a las seis y media habrá concierto y merienda gratuita con la actuación de Chipolatas Trío y a partir de las ocho de la tarde, está programada la actuación de José Corbacho con su nuevo espectáculo “Ante todo mucha calma”. Corbacho presenta un show unipersonal en el que se ríe de todo y de todos, pero, en primer lugar (y sobre todo) de sí mismo.

Sacará punta a todo lo que le rodea. Se reirá de todos. De su mujer. De su hijo. De su madre. De su hermana. De su cuñado. De su familia.

Y también de su barrio. De su ciudad. De su país. De todos sus países. De sus gobernantes. De sus reyes y de sus príncipes. Y de sus principios. Sobre todo, de sus principios. Porque como decía el maestro Groucho “si no te gustan, tengo otros”.

El Teatro Flumen presenta en Valencia el tributo dedicado al Rey del Pop “Thriller night show”. Un espectáculo de la mano de uno de los mejores dobles a nivel mundial de Michael Jackson, el chileno Miguel Concha, reconocido por la revista Rolling Stone y la compañía discográfica Sony Music. Este artista transmite con gran credibilidad y realismo la esencia del show "This Is It" la que debía haber sido última gira de conciertos para anunciar su despedida de los escenarios y que finalmente fue truncada por su inesperado fallecimiento conmocionando al mundo entero.

El Ballet de Kiev llega hasta el Teatro Olympia para ofrecer los dos grandes ballets de Tchaikovsky: “El lago de los cisnes” y “El cascanueces”. El Ballet ucraniano se presenta por primera vez en España con Ana Sophia Schelller cómo directora artística, en un año que quedará marcado en la memoria de todos sus componentes como un año negro por la tragedia que se está viviendo en su país. No hay que olvidar que estos artistas un día antes de que estallara la guerra se preparaban para salir a escena ante un teatro lleno. El Ballet de Kiev presenta en Valencia sus versiones de estos dos clásicos de la danza. La función de ”El lago de los cisnes” será el 31 de octubre y la de “El cascanueces” está prevista el día 1 de noviembre. Por cada entrada vendida habrá una donación de 1,5 euros para UNICEF y así apoyar su trabajo en la emergencia de la guerra de Ucrania.





El mismo día, Día de todos los Santos, tenemos una buena propuesta operística en el Auditori de Torrent: La Bohème con la compañía Ópera 2001. Esta ópera en cuatro actos de Giacomo Puccini se podrá ver en versión original en italiano con sobretítulos en castellano. Precisamente, para los amantes del bel canto que no puedan ir a la función, les comentamos que esta ópera, una de las más representadas en el mundo, también se podrá ver esta temporada en Les Arts: del 6 al 23 de diciembre. Como decíamos, La Bohème es la segunda ópera más representada en nuestro planeta. La primera es La Traviata de Giuseppe Verdi y en tercera posición está Carmen de Bizet.

Los artistas del Centre de Perfeccionament de Les Arts, vuelven al IVAM para ofrecer un recital de voz y piano y así acercar la lírica en directo a todos los públicos. Será este sábado por la tarde con entrada libre hasta completar aforo.

Apuntamos además que en la sede del Instituto Valenciano de Arte Moderno se acaba de inaugurar la exposición “Ser Artista. Julio González”, una revisión del fondo Julio González de la Colección del IVAM, que pretende arrojar nueva luz sobre el trabajo de este gran artista, alejándolo de ciertos mitos sobre su vida y su obra que han pervivido desde mediados del siglo pasado.

Este sábado el ciclo “Les Arts es altres musiques” presenta en el auditorio valenciano a Wim Mertens en concierto. Como continuación de la gira internacional “Inescapable Tour”, llega a Les Arts su nuevo proyecto Winds, un formato de concierto en el que un excelente cuarteto de vientos acompaña a Mertens en un recorrido por sus composiciones más conocidas.

También en Les Arts, se podrá ver la propuesta didáctica “Siente la música” destinada a niños y niñas de entre 4 y diez años que regresa al palacio de la ópera los próximos fines de semana. Mientras los adultos acompañantes se quedan en la butaca, los más pequeños sienten desde el escenario como se interpreta la música en vivo. Siguiendo con espectáculos infantiles, este fin de semana Valencia recibe a la artista argentina, afincada en nuestro país, Luli Pampím que actuará en el Teatro Olympia.

Este ídolo infantil era una bailarina encerrada en una cajita musical que soñaba con abandonar algún día ese pequeño lugar, cantar y bailar por el mundo entero. Gracias a la radio mágica y a la imaginación de los pequeños logró cumplir su sueño, viviendo divertidas aventuras junto a sus amigos más entrañables y superando dificultades que intentarán impedir su alegría. Los más pequeños la podrán ver el sábado por la tarde y el domingo por la mañana en el tetro de la calle San Vicente.

En cuanto a conciertos en directo para darlo todo... La banda gaditana Melocos ha vuelto a los escenarios. La banda de El Puerto de Santa María pasará por la Sala 16 Toneladas este viernes. Jaime Terrón, Andrés Ortiz y Gonzalo Alcina –ahora divididos entre Valencia y Madrid- se reúnen de nuevo para repasar los cinco discos que publicaron entre 2007 y 2013, con temas como “Cada golpe”, “Cuando me vaya” (con Natalia Jiménez), “Somos” o “Pensando en vos”.

Tras ocho años alejados como grupo de los escenarios –aunque no de la música- inician una nueva gira juntos, con las canciones de siempre y la amistad intacta.

En la Sala Rock City actúa una de las bandas más veteranas del heavy metal español: Obús. Más de cuarenta años a sus espaldas marcan la trayectoria de Fortu Sánchez y su banda. La gira “Vaya dos pares de sinvergüenzas” aterriza en la sala de Alboraia este sábado noche.

Alfred García ofrecerá un concierto este sábado en la Sala Moon. En esta gira de presentación, veremos a Alfred dominando todos los instrumentos dentro del escenario, junto a un nuevo sistema de loop station creado por él y su equipo que le permitirá grabar y reproducir todos los instrumentos que toque en directo. Será como producir e interpretar a la vez sus canciones en un show donde la música es la única protagonista, pasando por su voz, su guitarra, bajo, teclados, batería y trombón.

Matisse Club presenta este domingo el concierto de Sara Dowling.

Elegida mejor vocalista en los British Jazz Awards 2019 es una de las cantantes de jazz de mayor talento del Reino Unido. Con herencia palestina e irlandesa, se formó primero como violonchelista en Chetham’s y en la RNCM, antes de emerger como vocalista y compositora poderosa y expresiva. Sus influencias más importantes son Betty Carter y Sarah Vaughan.

Con una voz enraizada en el lenguaje del jazz y en su propio repertorio, Sara está emergiendo con un estilo propio que resuena tanto en sus composiciones como en sus originales interpretaciones de estándares americanos.

El cantautor californiano residente en Valencia Dan Imhoff comienza la gira de su quinto disco en solitario, ‘Gratitude’, que le llevará durante estos días a diferentes espacios y salas de Madrid, Albacete, Valencia y Barcelona. Para la grabación y la gira de Gratitude, que cuenta con doce nuevos temas, Imhoff se acompaña de destacados músicos valencianos, como Jaume Guerra Meneu, Amadeu Moscardó y Víctor Vila. Dan Imhoff ofrecerá un concierto en el Centro Excursionista Bar de Valencia este domingo 30 de octubre.