Qué hacer en Valencia este fin de semana

Que este fin de semana hará calor, lo tenemos claro. Que vamos a tener que sacar el abanico e ir por la sombra si no queremos derretirnos, también. Y que tenemos muchas actividades de ocio y cultura para ver, eso además está garantizado.

Lo malo es que hay que elegir, porque no podremos llegar a todo.

El mes de julio es el mes de las despedidas de temporada, de los festivales y de la Gran Fira. Julio no para…y lo sabes.

Les Arts cierra su temporada 21/22 esta noche y mañana con la ‘Nit a Les Arts’: dos noches de actividad gratuita para todos los públicos, con un amplio abanico de propuestas en las diferentes salas del edificio desde las 20.00 h hasta las 2.00 h de la madrugada hoy. Mañana sábado hasta las 3.00 h.

Tras varias ediciones pospuestas por la pandemia, Les Arts recupera su ‘noche en blanco’, que, en su novena celebración, incluye espectáculos técnico-artísticos con el Cor de la Generalitat y los artistas del Centre de Perfeccionament, conciertos de la Orquestra de la Comunitat Valenciana dirigidos por Sergio Sáez, dos funciones de la ópera ‘El tutor burlat’, una exposición de vestuario y utilería y dos sesiones de música electrónica con el DJ Eduardo Díaz (NO FROST). Las invitaciones se pueden conseguir en la página web www.lesarts.com

Esta tarde, el Festival de Jazz de València presenta en el Teatro Principal el espectáculo Symphonic Jazz Sketches protagonizado por el gran trompetista valenciano David Pastor -figura referente del panorama jazzístico español- al que le acompañará la Orquesta de Valencia bajo la dirección de otro gran músico valenciano Miguel Ángel Navarro.

Symphonic Jazz Sketches es un concierto en el que la barrera -si existe- entre el jazz y el clásico se va a eliminar de un plumazo. Al primer compás. Según comenta el trompetista valenciano “su papel en toda esta historia será el de solista, siendo el vínculo entre el cuarteto de jazz y la orquesta sinfónica, para cabalgar por los dos estilos musicales, desdibujando cualquier diferencia y uniendo sobre un mismo escenario a músicos de mundos distintos para suprimir cualquier frontera, también, entre el público”. Con este concierto lanzarán un mensaje de convivencia y equilibrio entre la definida pulcritud del género clásico y el carácter liberador del jazz. Esta tarde se podrá disfrutar en el Teatro Principal de un repertorio que recoge, entre otros, temas populares del jazz de Antonio Carlos Jobim, de Cole Porter o de Henry Mancini. Todos los arreglos están firmados por el afamado compositor Duccio Bertini, quien ha adaptado algunos de los temas más populares del jazz a la plenitud de la sonoridad sinfónica. Una delicia sonora para no perderse.

Siguiendo con el festival, la sesión de mañana tampoco hay que dejarla pasar. Actúan CMS Trío & Chicuelo. Colina-Miralta-Sambeat es uno de los tríos de jazz con más renombre de la escena de los últimos años. Su proyecto musical fusiona jazz, flamenco, músicas latinas y ritmos étnicos en una interpretación desposeída de ortodoxias y desbordante de complicidades. Temas clásicos y originales arreglados con una estética innovadora e identidad propia. En su paso por el Festival de Jazz de València vuelven a acompañarse del guitarrista flamenco Juan Gómez ´Chicuelo’ uno de los músicos actuales más reconocidos en su género.

El domingo será la culminación de un fin de semana jazzístico con el contrabajista norteamericano Ron Carter. Una noche con Foursight Quartet en la que el jazzman -considerado uno de los más importantes, creativos y brillantes bajistas- llevará al público a un viaje con su música, en el que podrá encontrar canciones tanto de sus numerosos discos como del álbum "Dear Miles" o composiciones originales creadas a lo largo de su carrera.

El directo espectacular de los tejanos Snarky Puppy será lo primero que sonará la semana próxima. Ganadores de varios premios Grammy, el último en 2021, al mejor álbum instrumental contemporáneo, ya han colgado el cartel de entradas agotadas, las anticipadas. El mismo día del concierto saldrán más a la venta.

La semana entrante recibirá a las restantes figuras internacionales: Joe Lovano & Dave Douglas Sound Prints, The Black Saint & The Sinner Lady Ensemble y el Homenaje a Toni Belenguer organizado por el Colectivo Sedajazz.

¿Queremos más? Pues el Big Sound Festival también está en marcha desde ayer en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Esta noche están previstas las actuaciones de Nicky Jam, Lunay, Lola Índigo, Ptazeta y Belén Aguilera, entre otros. Mañana veremos los directos de C. Tangana, Bizarrap y Bad Gyal, por nombrar a algunos de la larga lista de actuaciones.

La Sala Repvblicca presenta esta noche en concierto José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega, más conocido como Manu Chao.

Comenzó su carrera musical en París, como músico callejero y tocando en grupos como Hot Pants y Los Carayos, que combinaban una variedad de lenguajes y estilos musicales. Con amigos y su hermano Antoine Chao, fundó la banda Mano Negra en 1987, logrando un éxito considerable, sobre todo en Europa y América Latina. Muchas de sus canciones hablan sobre el amor, la vida en los guetos y la inmigración, dado que la familia del cantante emigró de España a Francia durante los años de la dictadura de Franco. Gracias a ese cruce de culturas canta y habla en francés, catalán, español, inglés, gallego, portugués y ocasionalmente en otros idiomas.

También esta noche va a tener lugar uno de los conciertos estrella del festival Poliritmia que se celebra en la plaza del Ayuntamiento de Valencia: el de Fraskito. Al guitarrista y cantante le acompañarán destacados artistas invitados para fusionar la flamencura del compositor, intérprete y productor con los sonidos mediterráneos. Celebración es una fiesta popular donde comparten espacio el flamenco mediterráneo de Fraskito y la música tradicional valenciana de Tóbal Rentero, creando una germanor entre dos culturas de orígenes tan dispares, pero unidas en el tiempo por la tierra que las sostiene y la mar de la que beben. Además de los músicos que le acompañan habitualmente, se subirán al escenario como artistas invitados: Pep Gimeno “Botifarra”, Carles Dénia, Sis Veus, Tomasa Guerrero “Macanita” y Vicente Soto “Sordera”. El concierto es de acceso libre y gratuito.

El festival de folk presenta mañana dos propuestas. En el Teatre Rialto Magalí Sare i Manel Fortià y en el escenario de la plaza, Karmento, la artista albaceteña Carmen Toledo. El domingo la fiesta de clausura comenzará con el concierto “Electrogalla” en el Teatre Rialto. La despedida del festival seguirá en la plaza con el Cant al Ras de la Fira. Una muestra de canto improvisado a partir de los patrones rítmicos y musicales del Cant d’Estil y les Albaes. Este año, ofrece el proyecto “Parint versos entre dones” una propuesta de música, verso y canto hecha por mujeres con la intención de hacer visibles muchas de las artistas que ya están implicadas y en activo en estos géneros, así como de impulsar las nuevas incorporaciones femeninas a esta expresión de nuestra cultura. También actuará el grupo de bailes populares Les Folies de Carcaixent y como colofón se disparará un castillo de fuegos artificiales.

Los Concerts de Vivers presentan este fin de semana las actuaciones en directo de Zoo, Tenda y Lisasinson, esta noche. Mañana se subirán al escenario de los Jardines del Real los mallorquines Antònia Font y María Jaume. El domingo lo hará la cantante cordobesa India Martínez que ofrecerá en directo su fusión personal del flamenco y la música pop.





La cartelera teatral de esta semana tampoco nos va a dejar parar.

La Sala Ultramar presenta el nuevo espectáculo de la compañía La Teta Calva: “La Porquería”. Nueve artistas dan vida a la nueva propuesta dramática de la compañía. En una lavandería coinciden un puñado de vidas. Todos esos cuerpos se esconden de la fina lluvia. Nueve jóvenes maltrechos, fracasados sucios y perdedores, esperan en una lavandería. Nueve jóvenes que aún no saben que la noche será diferente. Esa noche, una misteriosa fuerza sacudirá las lavadoras, desvanecerá la ropa y centrifugará sus vidas.

En el Teatro Olympia podemos ver a la actriz y presentadora Paz Padilla con el espectáculo “El humor de mi vida”. La popular humorista gaditana se sube a las tablas del teatro de la calle San Vicente con la versión teatral del libro del mismo título, número uno en ventas. Un homenaje a su marido que cuenta su historia de amor y despedida.

El montaje teatral es un viaje entre el amor y la muerte donde se aprende a vivir bien y a morir de igual manera. Un camino lleno de hallazgos, de errores, de pena y de humor, de mucho humor. La vida está llena de todo eso ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? La obra se quedará en Valencia hasta el 17 de julio.

Por su parte el Teatro Talia presenta esta semana el espectáculo musical de las Wot, el acrónimo de Woman on Tap. “Holliwot” es una comedia musical donde las Wot se embarcarán en un viaje extraordinario en busca de un sueño: conquistar Hollywood. Juntas y durante todo este largo trayecto vivirán momentos únicos, divertidos y tensos pero sobre todo muy emocionantes.

¿Serán capaces de estrenar en Hollywood la película musical de sus sueños?

Este musical es una maravillosa aventura que hará disfrutar al público de todo el viaje con las mejores bandas sonoras de cine, interpretadas por las Wot al más puro estilo pin up. Su puesta en escena y sus armonías a tres voces como sello distintivo, son capaces de hacer sentir al público su pasión y disfrute por la música de los maravillosos años 40, 50 y 60. Con su versatilidad son capaces de cantar Rock and Roll, a capella, Doo-wap y Rhythm and Blues, así como canciones más actuales adaptadas a su propio estilo.

Continúa representándose de jueves a domingo el musical “Regresa a los ochenta” en la Terraza Flumen durante todo el mes de julio. El montaje cuenta como en la preparación de una fiesta sorpresa para el líder de un grupo musical de los ochenta, descubren toda la movida y las canciones que se interpretaban en esa década.

En la misma sala recomendamos para la semana próxima el espectáculo Flamenco Mediterráneo. El miércoles por la noche se van a fusionar en la Terraza Flumen el baile flamenco, la danza contemporánea y española de Irene de la Rosa con los diferentes ritmos y estilos de la guitarra clásica de Toni Cotolí, la flamenca de Javier Zamora y la percusión de Manuel Quintero. Cuatro profesionales versados en disciplinas muy diferentes que unen su talento para ofrecer al público unas actuaciones llenas de arte, gusto y elegancia.

Para los enamorados de los musicales, la Sala OFF ha programado hasta el 24 de julio dentro de la Muestra del alumnado del Grado de Arte Dramático (Teatro Musical) el montaje de “Chicago”. Divertida y mordaz, esta comedia de humor negro tiene el sello inconfundible del gran director y coreógrafo Bob Fosse, que la estrenó en Broadway en el año 1975. Desde 1996 ocupa el segundo puesto en la lista de espectáculos con más permanencia en cartel. En el año 2002 fue llevada al cine por Rob Marshall.

También se podrá ver en la Sala Off la versión de la obra “Romeo y Julieta” en la Muestra de Teatro para Jóvenes. En el montaje “Julieta” inspirado en el gran clásico, los alumnos se atreven a reversionarla poniendo el foco en lo que les parece más importante, desde la visión de Julieta y sus compañeras: la libertad, la amistad, la sororidad y como no, el amor. Además de estos dos títulos, durante todo el fin de semana la escuela pone en escena varios montajes como fin de curso de los alumnos de Arte Dramático. Habrá que ir a ver y a animar a los estudiantes para que se vayan familiarizando con la emoción y con los aplausos del público en directo.