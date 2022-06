Qué hacer en Valencia este fin de semana

Hoy no vamos a hablar de calor. Llevamos toda la semana escuchando datos y más datos sobre la ola de calor, así que hoy hablamos de color. Del color del teatro, de los espectáculos, de los conciertos; del ocio y la cultura que llena de colorido la vida social de Valencia con todo lo que nos presenta cada semana.

En cuanto a teatro tal y como comentábamos la pasada semana, los hermanos Cadaval ya se han instalado en Valencia, en el Teatro Olympia con su espectáculo “Todo por la Matria”.

Los Morancos regresan como cada temporada a su cita con el público valenciano.

Un espectáculo lleno de luz (dependiendo del precio del kilovatio), humor, actualidad, bailes y nuevas canciones que servirán de cauce para descubrir una sorprendente e impactante noticia: ¡Omaita será heredera de una inmensa fortuna!

Tal acontecimiento provoca un gran revuelo en el entorno de los hermanos Cadaval, los cuales tendrán que intentar mediar en todo este embrollo familiar. Personajes tan relevantes como Isabel Díaz Ayuso, Jose Luis Almeida, Pedro Sánchez, y el Rey Emérito entre otros, se verán involucrados en esta divertida trama hereditaria.

En el Teatro Talia otra comedia que también tiene que ver con el matriarcado, con las abuelas y las madres tan queridas por todos. Ellas nos han enseñado muchas cosas: cómo tender bien una lavadora, cómo hacer la tortilla más esponjosa, cómo conciliar el sueño, etc. Pero... ¿y si nos hubieran hablado de sexualidad? ¿Es real la liberación sexual de la mujer actual? La comedia “Abuela ¿Tú tienes sexo?” nace del pudor a preguntar ciertas cosas sobre las relaciones amorosas, sexuales y familiares. Ya es hora de ponerlas encima de la mesa.

La tercera propuesta de Festival de Talleres de Teatro Clásico para no profesionales de Sala Russafa, que se celebra hasta el 26 de junio, esta semana ofrece el estreno absoluto de una curiosa versión de “El jardín de los cerezos”, uno de los textos más famosos de Antón Chéjov y una de las obras clave del naturalismo.

Esta tendencia dramatúrgica surgida entre finales del siglo XIX y principios del XX ha marcado la evolución del teatro. Su propuesta consistía en dejar atrás las declamaciones y el estilo de interpretación afectado, que imperaba hasta entonces, para realizar una representación más natural, donde podía hablarse de la vida cotidiana de las personas porque ya no era necesario que los personajes vivieran un hecho extraordinario para ser los protagonistas de una buena historia.

Con estas premisas, en 1904 la escena moscovita acogió el estreno de esta obra, que retrataba el declive de la aristocracia rusa. Y 118 años después, desde hoy hasta el domingo, la Sala Russafa de València presenta el estreno absoluto de una versión escrita y dirigida por Iria Márquez que traslada la acción a Galicia para desarrollarla en dos líneas de tiempo.

El Teatro Carolina acoge este fin de semana la representación de “Fruta prohibida” con la compañía Catopa Teatro. Esta obra cuenta como otrora cuando nos privaban de libertad, en todos y cada uno de los sentidos, los novios no podían “achucharse” en los parques, autobuses, cines, playas o guateques, pues corrían el riesgo de ser sorprendidos por los guardias de turno y ser conducidos al cuartelillo. Un simple abrazo de amor, no solo era pecado, sino también delito. Había que tener, pues, mucho cuidado, porque para la moral imperante todo era conceptuado como actos impúdicos y pecados terribles. A pesar de ello, hemos sobrevivido y hoy podemos contarlo para todos aquellos que no lo vivieron, y que seguramente asistirán a este documento teatralizado, en tono de comedia, con cierta incredulidad. Pues sí, todo lo que se dice en la obra fue cierto y los que hoy pintan canas lo vivieron en mayor o menor medida.

El auditorio de Les Arts recibe esta tarde a la programación del Palau de la Música de Valencia con el Concierto conmemorativo 50 años de investigación en Cáncer que ha organizado la Asociación española contra el Cáncer. Como solista invitado tendremos al violinista serbio Nemanja Radulovic que siguiendo a la batuta del director Joel Sandelson y acompañado por la Orquesta de Valencia, ofrecerá un programa compuesto por creaciones de Chaikovski o Serguéi Rajmáninov, entre otras.

Otro de los conciertos del Palau de la Música es el que se podrá ver este sábado por la tarde en El Almudín, que también se ha convertido en sala de referencia mientras el auditorio municipal está cerrado por obras. Dentro del ciclo Cambra al Palau se podrá ver en directo al Quintet Cuesta con el concierto conmemorativo “40 años”.

Les Arts Volant el proyecto de difusión cultural de Les Arts para hacer llegar la ópera a cualquier rincón de nuestra geografía, especialmente a localidades con escasa actividad musical -donde sería complicado llevar a cabo una representación por carecer de los medios técnicos o instalaciones necesarias- echa a rodar de nuevo este verano. La gira autonómica comienza este sábado en Crevillent, donde el camión escenario estacionará para ofrecer el fascinante mundo de la ópera y poder disfrutar del arte y de la belleza sin tener que desplazarse. El domingo se podrá ver en Quatretonda, el miércoles en Albalat de la Ribera y el miércoles en Alzira. La obra escogida es la misma del verano pasado: “El tutor burlat” una de las óperas que compuso el afamado compositor valenciano Vicente Martín i Soler.

Otra de las propuestas de Les Arts para estos días de verano, que comienza ya, es “Les Arts amb tu”. Por tercera temporada consecutiva se organiza una programación musical exhaustiva de conciertos de cámara a cargo de la Orquestra de la Comunitat Valenciana y recitales del Centre de Perfeccionament, que comprende una gira a lo largo del territorio valenciano. Anoche arrancó la gira de recitales en Picassent y mañana continuará con un concierto del Centre de Perfeccionament en La Eliana, concretamente en la Torre del Virrey. Le sigue la localidad de Ayora en la que actuarán los artistas del ópera estudio valenciano el jueves 23 de junio.

El festival de jazz Gothejazz se inauguró anoche en la localidad de Godella y cada día hasta el domingo hará las delicias de los amantes de la música jazz. Con un cartel totalmente valenciano, a excepción de la catalana Alba Careta, este festival es una especie de escaparate que muestra el talento valenciano en la música jazz, que es mucho.

Esta noche en los jardines de Villa Eugènia actuará Alba Careta Group, la trompetista de Aviñón presentará piezas que ha compuesto a partir de sus viajes y experiencias a través del lenguaje de este género musical.

El compositor, arreglista, flautista y saxofonista Perico Sambeat, nacido en la misma población, y considerado como uno de los más destacados de la escena europea, actúa la noche del sábado. En el escenario principal del certamen, Sambeat se presenta con su quinteto flamenco con el que los diversos palos se combinan con los diferentes estilos del jazz.

El domingo a mediodía será el turno de los más pequeños con el espectáculo ‘Jazzeando con Peques’ del colectivo Sedajazz; y por la tarde, como es ya habitual, la clausura del festival correrá por cuenta de la Big Band Casino Municipal de Godella dirigida por Manolo Valls. Buena propuesta jazzística para todo el fin de semana.

Siguiendo con este estilo de música, la sala 16 Toneladas presenta el domingo por la tarde a la formación Alexey León Trío. Este grupo formado por Alex Conde al teclado, Sergio Martínez a la percusión y Alexey Leo?n al saxo, ofrece un viaje por varios estilos musicales reunidos por los conceptos de improvisación e interacción.

Partiendo del respeto a la tradición de la música cubana y el lenguaje del jazz el repertorio del trio incluye canciones y composiciones originales de Alexey León que forman parte de su último trabajo discógra?fico.

Y si lo que nos pide el cuerpo es música pop rock, tenemos también varias propuestas en directo y bajo las estrellas, deseando que la temperatura sea más llevadera por la noche. Hoy, dentro de ocho horas actuará Malú con un concierto enmarcado dentro del ciclo Ciutat Festival, una serie de conciertos que se celebra en el campo del Levante UD. el Ciudad de Valencia. Junto a nuestro mar Mediterráneo, en el Auditorio Marina Sur tendrá lugar el sábado por la noche el concierto de Estopa.

Y a muy pocos kilómetros de la ciudad, en La Pobla de Vallbona se celebra el sábado por la noche el festival Ceba Rock con tres conciertos de bandas muy populares entre el público valenciano: Auxili, La Fúmiga y Jazzwoman.

Los próximos 21 y 23 de junio a las 19:30 tendrá lugar las representaciones del sexto musical de la escuela valenciana Enclave: «Éxodo». Inspirado en uno de los éxodos más conmovedores de la historia de la humanidad. Una obra basada en el Antiguo Testamento y llevada hasta nuestros días por más de 90 niños y niñas junto al grupo de

adultos que forman Enclave, darán vida a los personajes de “Éxodo” en el teatro la Plazeta a beneficio de Cáritas con Ucrania.

Enclave es un proyecto educativo transversal donde el teatro y la música se convierten en dos herramientas educativas muy potentes.

El guión ha sido escrito por Gracia de Mazarredo, directora de escena de la escuela, teniendo en cuenta a los más de 100 personajes que salen en el musical.

La música ha sido arreglada y grabada por Javi Reig, componente del grupo vocal Melomans y director musical de la escuela, apostando a su vez por un sonido imponente mezclando todas las voces en algunas ocasiones, o íntimo con una sola voz acompañada de un piano en otras.

Este año todos los espectadores, además de disfrutar del musical, estarán colaborando con las más de veinte familias ucranianas acogidas por Cáritas huyendo de la guerra, para ayudarles en la medida de lo posible en el éxodo que les ha tocado vivir. Se harán dos representaciones, el 21 y 23 de junio a las 19:30 en el teatro La Plazeta de Valencia.

El próximo miércoles día 22 visita Valencia uno de los nombres esenciales del jazz de las últimas décadas: Pat Metheny que actuará en Les Arts con un concierto enmarcado dentro del ciclo Les Arts és Altres Músiques.