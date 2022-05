Qué hacer en Valencia este fin de semana

Este fin de semana damos la bienvenida a la temporada de festivales en la Comunitat Valenciana. Levantan el telón más de una veintena de eventos que van a hacer de la primavera y del verano unas estaciones muy “marchosas” como diría otrora Nacho Dogan.

Los grupos y artistas más destacados del panorama nacional e internacional vendrán a la Comunitat Valenciana a participar en estos festivales que han vuelto a la normalidad tras la pandemia. El público los va a coger con ganas.

Esta semana vamos a hacer un recorrido por las tres provincias. Ahí van nuestras recomendaciones.

En Alicante, el Spring Festival estrena la temporada festivalera con un cartel de lujo. Esta noche actúan Love of Lesbian, Rigoberta Bandini, Viva Suecia, Varry Brava, Triángulo de Amor Bizarro y Amatria, entre otros. Mañana actuarán C. Tangana, Dorian, Guitarricadelafuente, Zahara y Javiera Mena, por mencionar algunos. Este festival se celebra en el Multiespacio Rabasa.

El Teatro Arnichespresenta este fin de semana tres títulos que abarcan todo tipo de estilos. Esta tarde la compañía valenciana Arden Producciones pondrá en escena el montaje “La Niebla”. Un texto de Chema Cardeña que se ambienta en el año 1627 que habla sobre un encuentro entre Luis de Góngora y su gran rival literario, Francisco Quevedo. Mañana por la tarde La Industrial Teatrera presenta su espectáculo de clowns “Herencia” y el domingo por la mañana habrá un espectáculo para todos los públicos con tres historias pedagógicas.

También en Alicante, mañana por la noche tendrá lugar dentro del festival Ciclo Pop que se celebra en el Castillo de Santa Bárbara, el concierto de Rafa Sánchez. La voz de La Unión de nuevo está sobre los escenarios interpretando temas inéditos y algunos de los éxitos de esta gran banda de pop rock formada en los ochenta que llegó a componer más de 160 canciones.

Este viernes actúa en Les Coves de Sant Josep en La Vall d’Uixó (Castellón) el músico Pol Batllé y Rita Payés. El músico catalán es un cantante con altísimas dotes por la interpretación que convierten cada tema en un viaje de aquellos que cuesta olvidar. La trombonista y cantante catalana enamoró a C. Tangana y actuó junto al rapero madrileño en la gala de los Premios Goya. En la actuación de esta noche presentan el álbum “Salt mortal”. Un concierto muy recomendable dentro del ciclo “Singin’in the Cave” una nueva forma de vivir la música en directo, desde una barca, en el río subterráneo navegable más largo de Europa.

El Auditori de Congresos de Castellón presenta “Abraham Inc.” Este espectáculo de Klezmer – funk descubre una colaboración sin precedentes entre tres visionarios de la música: David Krakauer, campeón de la música klezmer y clarinetista de talla mundial;el legendario trombonista y arreglista de funk Fred Wesley, célebre por su trabajo con James Brown i George Clinton, y el renegado del hip hop y arquitecto del ritmo Socalled. Este concierto de klezmer, música tradicional judía festiva, demuestra que los límites se están desdibujando y que, con respeto, las tradiciones musicales pueden impactar con toda su fuerza, siendo esta fusión un chute de energía para todo el público que asista mañana al auditorio de La Plana Alta.

En Valencia abrirá las puertas esta tarde el Deleste Festival en los Jardines de Viveros. El festival celebra en 2022 su X Aniversario con nueva ubicación y tres días de actuaciones entre las que destacamos hoy a Rufus T. Firefly e Imelda May; mañana serán protagonistas Balthazar y The Sister of Mercy, entre otros y el domingo a mediodía los sonidos de Mr. Sánchez, Joe Pask y Atlàntic, por nombrar a algunos, nos harán bailar a la hora del aperitivo.

Ayer se estrenó en Les Arts la ópera “Wozzeck”. Esta creación de Alban Berg que clausura la temporada de ópera del auditorio valenciano está dirigida por el maestro titular de Les Arts, James Gaffigan, que junto al director de escena Andreas Kriegenburg llevan esta producción a lo más alto en cuanto a retos musicales y escénicos. Wozzeck pone el broche de oro a la temporada lírica con un despliegue artístico excepcional que celebra la llegada a Valencia de esta obra cumbre del género operístico. Con un elenco de once cantantes, numerosa figuración, la Escolanía de la Mare de Deu, el Cor de la Generalitat y la Orquestra de la Comunitat Valenciana en el foso, con hasta tres agrupaciones diferentes de músicos sobre el escenario, se podrá ver el domingo 29 y martes 31 de mayo y el viernes 3 y domingo 5 de junio.

El fin de semana el Ciclo les Arts és Flamenco presenta a la cantaora María Terremoto. Heredera de la célebre saga familiar de artistas jerezanos de la que forman parte su padre “Fernando Terremoto” y su abuelo “Terremoto de Jerez”, presenta en Valencia su álbum “La huella de mi sentío” en directo el sábado a las 21 horas.

Esta temporada vuelve Cuéntame una ópera, el espectáculo que hará viajar al público al pasado para conocer el argumento de la ópera “L’elisir d’amore”, de Gaetano Donizetti. Habrá función este fin de semana y la semana próxima.

También se podrá ver en el Palau de Les Arts “Una mañana con” una actividad didáctica dedicada a la ópera que cierra la temporada. Esta propuesta para todos los públicos permite conocer Les Arts desde su propio corazón: el escenario de la Sala Principal.

Esta noche y mañana la Sala OFF recibe a Alberto Tarín Band. Después de formar parte de grupos emblemáticos como Seguridad Social ( El hit "Quiero tener tu presencia" lleva su firma) y New York Ska Jazz Ensemble, presenta un paseo por la sonoridad del soul, el jazz y el reggae que este músico valenciano viene presentando hace ya más de dos décadas. Un trabajo personalísimo donde el baile y la alegría de vivir se hacen patentes en directo.

Otro festival es el que va a llenar mañana la Ciudad de la Artes y las Ciencias de música de los noventa. “Love the 90’s” nos introducirá en la máquina del tiempo para volver a bailar los éxitos llena pistas. Actuarán en directo Technotronic, Snap, Jenny de Ace of Base, OBK, Chimo Bayo, Rebeca y Double Vision, entre otros grupos y artistas destacados de esa década. Posiblemente el mayor concierto dance de la historia.

En cuanto a teatro, Valencia levanta el telón todo el fin de semana con éxitos como “Ghost, el musical” en el Teatro Olympia; la comedia “Descarados” de l’Om Imprebís en el Teatro Talia y la obra “Invisibles” que se estrena en el Teatre Rialto. Este montaje es un espectáculo de música, teatro y danza para visibilizar a las mujeres invisibles, porque lo que no se ve, no existe. Otro estreno de esta semana es el del musical “Frau D.” en la Sala Russafa.

Esta pieza teatral es una comedia musical estilo Off-Broadway que recorre la historia del siglo XX alemán a través de uno de sus iconos, Marlene Dietrich. Fernando Soler y Diego Alamar son los artífices de un espectáculo que interpretan el propio Soler, Paola Navalón y Marta Estal. Una comedia sobre el fracaso, que refleja sin dramatismos los continuos traspiés en la carrera artística de una joven panadera que aspira a ser tan famosa como la gran diva alemana.

Ayer se inauguró en el IVAM una exposición que reflexiona sobre la representación del cuerpo femenino y la maternidad.

La muestra que explora la maternidad, la fecundidad, el cuerpo femenino y los significados que éste ha ido mostrando a lo largo de los siglos, está representada a través de un total de 26 esculturas. Doce de ellas de la artista Mar Arza, en diálogo con obras de Julio González de los fondos del museo y con piezas arqueológicas.

La instalación, específica para la galería 3 del IVAM, está dividida en cinco secciones llamadas ‘oraciones’ que conforman la estructura poética o artística del proyecto. “Los módulos en que se divide la exposición son ‘oraciones’, en el sentido lingüístico de frases, y también porque esconden una petición”, según ha detallado la artista.