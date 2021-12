Qué hacer en Valencia este fin de semana

Abrimos la agenda de esta semana con un acertijo.

Se abre el telón y salen Santiago Segura, José Mota y Florentino Fernández.

¿Cómo se llama la función? ”Dos tontos y yo”. Que cada cual saque sus conclusiones sobre quién es quién en el espectáculo. Este trío de cómicos también conocidos como La Vieja del visillo, Krispin Klander y Torrente, salen al escenario juntos por primera vez en la historia, juntos y por separado, por parejas e individualmente, ofreciendo reflexiones risas y disparates varios que ayudan a entender cuál es hoy en día nuestro sentido del humor, con un único objetivo hacer reír por todos los medios al público que vaya a verlos al Teatro Olympia, desde esta tarde y hasta el domingo con dos funciones diarias.

“¿Estás ahí?” la producción de Off Compañía que acumuló numerosos sold out la temporada pasada vuelve a la Sala Off para quedarse todas las fiestas.

Una pareja acaba de mudarse con la idea de comenzar a vivir juntos. El piso es pequeño e incómodo, reina el caos, las cajas de mudanza atiborran el lugar, hay problemas con la calefacción y con los vecinos del piso de abajo.

Pero todo esto no es nada: el piso cuenta con la presencia de un fantasma que no acepta de muy buena gana la llegada de la nueva pareja.

El Teatro Talia presenta este fin de semana a otro “fantasma”, uno de los pijos más divertidos y descarados del momento: Fabiolo.

Fabiolo, el pijo más irreverente de los cinco continentes, es contratado para dar clases de tenis a la hija del jeque de un poderoso emirato árabe. Subyugado por una atmósfera de mil y una noches, nuestro pijo preferido descubrirá el sentido de la vida y de las prospecciones petrolíferas, convirtiéndose él mismo en profeta del éxito y del buen gusto. ¿Estás harto de ser un "looser"? ¿Quieres ser por fin "winner"? ¿A qué esperas entonces para hacer tu propia travesía del desierto?

La picaresca existe en cualquier país, pero quizá en ninguno como en España, con el punto de ternura, humor, desesperación y maldad justo para que, como cualquier defecto, sea difícil decidir entre amarlo o detestarlo. Uno de los libros que mejor retratan este rasgo que ha calado en el carácter, imaginario y tópico español es El Buscón. Esta semana, Sala Russafa estrena una versión escénica de los tres libros que componen esta novela de Quevedo, recorriendo desde su mísera infancia a la escalada social y el testimonio de primera mano de la doble faz de la clase dirigente y sus acólitos, expertos en la dualidad de aparentar virtud mientras conspiran. Un retrato social igual de válido hace cuatro siglos que hoy día.

Berto Romero regresa a Valencia con 'Mucha Tontería' y su título es a la vez una declaración de intenciones y una precisa descripción de su trabajo sobre los escenarios durante los últimos 20 años. Estará en La Rambleta desde el viernes hasta el domingo con dos pases diarios.

Las propuestas para los más peques también pasan por la Sala Russafa que hace un homenaje al universo del cine mudo. Espectadores a partir de 5 años podrán disfrutar de la deliciosa “Globe Story” una pieza de teatro familiar que tiñe de blanco y negro el escenario, bebiendo de maestros como Buster Keaton o Chaplin para contar con humor y ternura la historia de una pareja. Con la música del piano en directo de Elena Aranoa para ir acompañando la acción, los globos ayudarán a ir configurando los elementos de apoyo de una aventura en la que el amor crece al tiempo que los gags visuales y la expresividad de los intérpretes sustituye a las palabras. Habrá función el sábado tarde y domingo por la mañana.

Sala L'Horta acogerá mañana por la tarde el estreno absoluto de la última producción de Albena Teatre: el musical para todos los públicos “128 batecs per minut”.

Según la codirectora del montaje, María Almudéver, el título del espectáculo “hace referencia a la pulsación con la que las personas nos sincronizamos al bailar; es decir, el ritmo al cual, según ha confirmado la ciencia, los latidos de nuestro corazón bombean al unísono” ¿Curioso verdad?

El domingo el centro cultural de Castellar presenta “El Monstre de Colors”. Adaptación teatral de “El monstruo de colores”, la obra de Anna Llenas con más de 1.500.000 copias vendidas y traducida a 25 idiomas. Un espectáculo de títeres, música y colores para hacer viajar a los más pequeños por el mundo de las emociones.

Teatro Carolina presenta tres espectáculos para todos los públicos: la versión teatral del cuento “La Bella durmiente”, el show “Escucha La Magia” con música en directo (Viola y Arpa) para toda la familia y la improvisación de Súbit! donde el guión de las historias lo propone el público.

Teatre en La Bene recibe este domingo por la mañana en el Centre de la Beneficència el espectáculo de Rodamons Teatre ”25 Voltes al món (1991-2021)”. Experiencias de unos trotamundos que hace 25 años empezaron a rodar por el mundo, escenario de relaciones humanas, creación, músicas y canciones… para divertir a toda la familia.

También el domingo a mediodía tendrá lugar en el auditorio de San Miguel de los Reyes, con motivo de las fiestas navideñas que ya están al volver la esquina, el XXVI Festival de nadal “Hivern a València”. El acto organizado por la Federación de Folklore de la Comunitat Valenciana contará con las actuaciones de Coral Corporació Musical Pobla de Vallbona, Rondalla Trenca Cordes de València, Coral A. C. El Parque de Paterna, Rondalla Raíces de Gátova, Grup de Danses Entitat Cultural El Piló, Orfeó Veus juntes de Quart de Poblet y la Rondalla i Balls Tradicional El Comtat d’Agres. La entrada es libre hasta completar el aforo.

El ciclo Les Arts es per a Tots presenta el domingo el concierto Matins a Les Arts con la actuación del Cor de la Generalitat, dirigido por Francesc Perales, a un precio popular de 5 euros por entrada. El programa que se podrá escuchar se compone de fragmentos las óperas “Macbeth”, “Los Cuentos de Hoffman”, “Pagliacci” o “Madama Butterfly”. También se interpretarán piezas de zarzuelas como “El Rey que rabió” o “Doña Francisquita”, entre otras.

En cuanto a ópera, también es casualidad que este fin de semana se puedan ver en directo dos de las mejores composiciones de Puccini aquí en Valencia: “Madama Butterfly” y “La Bohème”.

Dos historias de amor trágicas con unas partituras que han pasado a la historia como dos de las mejores óperas de todos los tiempos.

“Madama Butterfly” última producción de Les Arts que se estrena esta tarde en el palacio de la ópera valenciano, tendrá funciones los días 13, 16, 17, 19 y 22 de diciembre.

La representación del día 19 se retransmitirá en ‘streaming’ desde OperaVision, auspiciada por Opera Europa, que reúne a 30 compañías de ópera de 18 países del continente.

El Palau de Les Arts produce íntegramente esta ópera que está protagonizada por la soprano letona Marina Rebeka (a la que sustituirá la soprano italiana Mª Teresa Leva en la función del día 17 función) la mezzosoprano valenciana Cristina Faus, el tenor italiano Piero Pretti y el barítono catalán Ángel Ódena.

Esta ópera estrenada en 1904, uno de los espectáculos más populares del repertorio lírico universal, será interpretada por la Orquestra de la Comunitat Valenciana y el Cor de la Generalitat bajo la batuta del director Antonio Fogliani, uno de los más destacados lideres orquestales de la nueva generación de maestros italianos.

Les Arts recupera su producción propia de ópera, con dirección escénica de Emilio López, realizada junto a profesionales del equipo técnico de la institución como Manuel Zuriaga en la escenografía; Antonio Castro en iluminación y Miguel Bosch en video creación, junto con la figurinista italiana Giusi Giustino.

“La Bohème” se podrá ver en una única función en el TAC de Catarroja mañana sábado por la tarde.

La compañía Camerata Lírica presenta esta obra maestra del genio de Lucca, Giacomo Puccini, con libreto de L. Illica y G. Giacosa y parte de la trilogía de estos tres grandes maestros junto con “Madama Butterfly” y “Tosca”. Una ópera en cuatro actos inspirada en la novela del literato Henri Muguer, “Scènes de la vie de Bohème” estrenada en el Teatro Regio de Milán el 1 de febrero de 1896, bajo la batuta de Arturo Toscanini.

“La Bohème” conquistó un éxito que se propagó vertiginosamente y se ha mantenido firme a lo largo de los tiempos hasta convertirla en uno de los títulos más exitosos y representados de la historia del bel canto.

Esta noche Matisse Club recibe a la banda valenciana Yambú con el mestizaje y la fusión como inspiración. La propuesta de este grupo es la de acercar al público el “arte callejero” que hay en ciudades como con mucho duende como Jerez, Córdoba o Sevilla interpretando temas conocidos y cargados de buen rollo.

Mañana sábado el Palacio de Congresos de Valencia acogerá el musical que rinde tributo al grupo liderado por Freddie Mercury: Symphonic Rhapsody Of Queen. En este espectáculo se puede disfrutar de más de treinta versiones de los éxitos de Queen.

Otro concierto también muy recomendable para mañana sábado, pero mucho más íntimo y en pequeño formato es el de Pancho Varona que actuará en la Sala 16 Toneladas. En “Historias de Canciones” el músico madrileño hace un repaso a toda su carrera artística ligada principalmente a Joaquín Sabina, como mano derecha del cantante jienense, siendo el compositor de la inmensa mayoría de sus canciones.

El lunes el Teatro Olympia presenta el concierto de Sílvia Pérez Cruz y el trío de Javier Colina que celebran el 10º aniversario de la edición de “En la imaginación”, una relectura de clásicos de la música cubana, seleccionados y arreglados por el contrabajista navarro. “En la imaginación” se grabó en enero de 2011 en Madrid. Transcurridos diez años y tras el éxito de crítica y de público, Sílvia y Javier vuelven a celebrar su encuentro en cuatro conciertos únicos junto a Albert Sanz al piano y Marc Miralta a la batería. Barcelona, Valencia, Pamplona y Madrid son las ciudades elegidas para festejar esta primera década de un proyecto que para los dos artistas cuenta como un lugar especial en sus trayectorias.

Los encuentros Perspectives organizados en colaboración con Amics de l’ópera i de les Arts de la Comunitat Valenciana tienen una nueva cita el martes 14 de diciembre en Les Arts con los protagonistas de la ópera que está en cartel estos días para charlar sobre lo más esencial de la música y la dramaturgia de este montaje.

Y si queremos más bel canto, no debemos perdernos el concierto del domingo día 19 por la tarde en el Ateneo Mercantil “Especial Navidad” con las arias más conocidas de ópera y las piezas más destacadas de la música clásica de los grandes compositores italianos, como Verdi, Vivaldi o Puccini. También con las mágicas canciones napolitanas, interpretadas por un sensacional trío de cuerda, tenor y soprano. Este concierto, en pleno ambiente navideño, nos transportará a la antigua Italia, en un regio escenario como es el insigne salón Stolz del Ateneo Valencia. Un recital para emocionarse con un repertorio especial navideño. Podremos escuchar desde el brindis de “La Traviata” hasta “Blanca Navidad” , “Nessum Dorma” o “Adestes Fideles” entre otros. La entrada incluye una botella mini de cava por pareja.