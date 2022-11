Qué hacer en Valencia este fin de semana (19.11.2022)

Aquí estamos de nuevo, una semana más, para hablar de los espectáculos más destacados que se pueden ver en Valencia. Musicales, comedias, clásicos, monólogos y conciertos. Hay para todos los gustos.

Vuelve a Valencia el exitoso y galardonado musical basado en la mítica película “El guardaespaldas” protagonizada por Whitney Houston y Kevin Costner, estrenada hace ahora treinta años.

Tras su triunfal estancia en el West End de Londres, y la impresionante acogida de la gira por España, vuelve al Teatro Olympia el musical que recrea la relación entre una diva de la canción y su guardaespaldas.

Este impresionante thriller romántico incluye una larga lista de clásicos inolvidables como "Queen of the night", "So emotional", "I wanna dance with somebody", "Saving all my love", "Run to you", "I have nothing" y la icónica "I will always love you" míticas canciones de la diva desaparecida.

Con una cuidada escenografía y un guión adaptado a las tablas del teatro, el público se emocionará seguro con este espectáculo protagonizado Mireia Mambo y Octavi Pujades que estaré en cartel hasta el 11 de diciembre.

El Teatro Principal levanta el telón con un de los clásicos de Calderón de la Barca: “La vida es sueño” con adaptación y dirección del británico Declan Donnellan y la Compañía de Teatro Clásico en coproducción con LAZONA y la compañía internacional Cheek by Jowl. Se presentan dos únicas funciones en el teatro de la calle Barcas: una el sábado y otra el domingo.

Un príncipe encadenado en una montaña. Una joven disfrazada de hombre en busca de venganza. Revolución, amor, asesinato... pero en La vida es sueño, ¿es lo real verdaderamente real? ¿O es todo un sueño?

El director Declan Donnellan y el escenógrafo Nick Ormerod imprimen su espíritu característico a esta obra de Calderón de la Barca, la más famosa del Siglo de Oro español, dando prioridad al actor, al texto y al espacio. Un muro verde de puertas da la bienvenida al público. Cuando las luces se apagan, se establece una relación entre el actor y el espectador. Oímos a Calderón preguntando: "¿Qué es la vida?” Y su respuesta: "Una ilusión, una sombra, una ficción. Porque toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son".

El Teatro Talia presenta a uno de los grandes actores de teatro Miguel Ángel Solá que junto a Paula Cancio interpretan a los protagonistas de la obra que está en cartel hasta este domingo: “Doble o nada”.

La premiada obra de la escritora mexicana Sabina Berman, éxito en Argentina, llega a la cartelera teatral de Valencia con solamente 5 funciones. El montaje es un thriller emocional enmarcado en el hostil ambiente de las altas esferas empresariales.

El director de un importante medio de comunicación debe dejar su puesto en manos de uno de sus dos sub-directores. Uno es mujer, varón el otro. ¿Qué influirá en esa decisión?: ¿la capacidad?, ¿el sexo?, ¿la experiencia?, ¿la audacia?, ¿el engaño?, ¿la trampa?...

Una historia sobre el amor platónico, traición y engaño, y sobre todo, el poder y la ambición. El espectáculo trae 90 minutos de tensión en el que se suceden incontables giros argumentales que atrapan al espectador desde el comienzo. Esta lucha de poder y ambición nos deja algo muy claro: Nunca mezcles el amor con el trabajo...

La Sala Russafa repone este fin de semana “Un lugar de partida”, Premio del Público de Sala Russafa al Mejor Espectáculo Valenciano 2021. Héctor Fuster y Lucía Poveda componen el nuevo elenco de esta obra escrita y dirigida por Iria Márquez.

Vivirei Teatro lleva a escena un espectáculo en el que el sentido de pertenencia, la autonomía en las decisiones o la vivencia de la distancia, son tratados en esta pieza de ‘autoficción’, creada a partir de la investigación en experiencias familiares de la propia autora.

A lo largo de una década, alternando escenas llenas de ternura, con momentos de humor y reflexión, la obra acompaña la evolución de un matrimonio instalado en Alemania que retrata la emigración española de los años 60. Una historia que es el reflejo de lo que vivieron tantos españoles en aquel momento y de quienes llegan hoy a España en busca de una nueva vida.

Teatro Carolina levanta el telón con la obra de Enrique Jardiel Poncela “Eloísa está debajo de un almendro”. El montaje que habla de locura y amor se representará este fin de semana. Esta obra es un perfecto ejemplo de comedia teatral, para el igual disfrute del lector y del oyente. La obra cuenta las peripecias de Fernando y su prometida, Mariana, así como de sus respectivas y un tanto alocadas familias, al verse envueltos en el misterio de la desaparición, años atrás, de Eloísa, una mujer que tenía un sospechoso parecido físico con Mariana. Es una comedia entretenida y divertida que no se deben perder los amantes del arte dramático.

El domingo por la tarde La Rambleta presenta a Álex O’Dogherty con su monólogo “Imbécil” que nos hace preguntarnos por qué nos afectan tanto las palabras. En realidad no va sobre el poder de las palabras, sino sobre el poder que tenemos los que las usamos. Una palabra es solo una reunión de letras, pero puede hacerte reír, llorar, sorprenderte, sonrojarte, enamorarte o enfadarte. Bueno, la palabra no, la persona que la utiliza. En este nuevo espectáculo habla de palabras, palabritas y palabrotas. De lo que se dice con palabras y de lo que se dice sin ellas. De la capacidad de la gente para ofender y para ofenderse. Y del derecho a ser y a hacer el imbécil.





PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

La Sala L’Horta propone a las niñas y niños una experiencia inmersiva entre caballones y hortalizas con la obra “Horta”. Se trata de una experiencia inmersiva en la que los más peques ocupan el escenario para trabajar directamente la tierra y activar todos sus sentidos mientras recogen con sus manos zanahorias, lechugas y cebollas que después podrán llevarse a casa. Será para muchos su “primera cosecha”. A través del tacto, el olfato, la vista y el sonido de las canciones populares, “Horta” descubre historias, enseña la utilidad de objetos antiguos e invita a recuperar costumbres como la de oler e identificar herbetes. Habrá dos funciones por la mañana este domingo.

La Beneficència celebra como todos los domingos por la mañana gratuitamente su sesión de teatro infantil. Este domingo las marionetas toman el patio de este centro cultural con el montaje “Jai el Mariner”. Tres comediantes, que van de puerto en puerto, llegan para narrar la historia de Jai, el marinero, y su viaje hacia el amor de la bonita Marie Claire, la chica del faro que eleva sus sentidos con su bello canto. Jai emprenderá un camino largo y emocionante: ballenas gigantes, tiburones famélicos y monos salvajes. Habrá dos funciones, una a las 11 h. y otra a las 12:45 h.

MÚSICA

La banda Mártires del Compás anuncia su gira definitiva “Adiós pa siempre“, donde harán un amplio recorrido por toda su discografía, un evento que no hay que perderse ya que es su despedida de los escenarios.

En los noventa el cantautor Chico Ocaña fundó esta banda influenciada por la fusión del flamenco billy, este estilo musical dio nombre de su primer álbum editado en 1995. Hasta 2005 publicaron seis discos más, el último de celebración de los 10 años de trayectoria. Años llenos de música que acabaron con la separación del grupo en 2007 para montar otras formaciones.

Con motivo del 20 aniversario de su álbum debut, se volvieron a juntar y, actualmente, con ánimos renovados y algunos cambios en el grupo, han editado una nueva canción dedicada al “Colesterol“. Tema que podremos ver en directo junto a los más destacados de su carrera, en la Sala 16 Toneladas en la que actúan y han tenido que doblar fecha debido a que se agotaron las entradas del primer concierto que tendrá lugar este viernes. La segunda fecha en directo será este sábado “a la hora del vermú”. A a las 12 del mediodía.

Sedajazz presenta este sábado por la tarde el concierto didáctico titulado Historia del jazz dentro del ciclo Cultura als barris. Será a partir de las 17 horas en Centre Cultural i Esportiu d’Abastos. En este concierto se transmiten los elementos claves para entender la evolución de esta música, desde sus orígenes hasta nuestros días, haciendo un recorrido por estilos, músicos, composiciones, instrumentos y técnicas musicales. Los espectadores pueden observar y comprender de una manera muy sencilla la evolución de esta música pasando por los diferentes estilos del jazz como el work songs, góspel, el Blues, el Swing, el Be Bop, el cool jazz, y la fusión, entre otros.

Un diálogo a dos bandas, entre el público y la formación, cuyo objetivo principal es que cualquiera, hasta el más profano, pueda disfrutar de los numerosos matices que ofrece un buen concierto de Jazz.

También organizado por el colectivo Sedajazz encontramos el domingo en la Alquería, sede del colectivo musical situada en La Torre, el concierto de David Cases Sextet que se enmarca en la serie de conciertos Cultujazz. Este proyecto del saxofonista David Cases García, acaba de publicar su primer álbum “Simetries”. Su música trata de representar la fusión entro lo digital y lo analógico mediante la mezcla y la incorporación de elementos de la música electrónica y el jazz. Se trata de un estilo en el que conviven lo tradicional y lo moderno en armonía dentro de un mismo plano musical. El concierto tendrá lugar el domingo a las 13 horas.

El mismo día por la tarde, en La Beneficència se celebra el IV Encontre de Rondalles i Orquestres de Pols i Púa de la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana. A partir de las seis de la tarde el trino de las bandurrias y laúdes junto a las guitarras sonará con las orquestas Grup de Corda de Ponoig, Agrupación Musical Nuestra Señora de Tejeda y la Rondalla Raíces de Gátova. La entrada es libre hasta completar aforo.

Si además de los planes en la ciudad te apetece salir y disfrutar de otras cosas, te recomendamos que visites Cheste porque se celebra la tercera edición de FIVAMOS, la feria del moscatel con un formato renovado.

La ‘street food’ y el mejor vino se dan de la mano en una cita que reunirá una selección de bodegas de la zona, expositores de comercio local y una de las novedades de esta edición: food trucks con gran variedad de gastronomía.

Este evento, de acceso libre y para todos los públicos, ofrece una experiencia gastronómica actual y divertida donde se puede disfrutar de diferentes vinos, tapas, dulces, catas, música, bailes regionales y buen ambiente. Un plan diferente para disfrutar en familia o con amigos.