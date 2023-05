Qué hacer en Valencia este fin de semana (12.05.2023)

Este fin de semana va a tener muchas actividades al aire libre, entre las que destacamos la celebración de la Festividad de la Virgen de los Desamparados con un acontecimiento tan importante como el Centenario de la Coronación.

Y eso significa que además de los actos protocolarios y religiosos habrá actividades culturales alrededor de esta efeméride.

Sin ir más lejos, esta noche en la Plaza de la Virgen habrá una representación de la obra «Verge dels Folls», escrita por el dramaturgo y periodista valenciano Juan Alfonso Gil Albors.

Mañana viernes, a partir de las 10 de la noche también en la Plaza de la Virgen habrá dansà de los grupos de baile de las comisiones falleras con la participación de la fallera mayor de Valencia y su corte de honor acompañadas por el grupo de Tabal i Dolçaina de la Junta Central Fallera.

El sábado la solemne Procesión del Centenario culminará ante el Puente del Real, donde tuvo lugar la coronación canónica hace ahora 100 años.

Y ¿Qué vamos a ver allí? pues como ya os decimos, además de los actos religiosos se celebrará un concierto que comenzará con el Himno del maestro Serrano “Valencia canta” seguido por diversas obras de carácter religioso y valenciano interpretadas por el Orfeó Valencià, dirigido por Josep Lluis Valldecabres; la Coral Catedralicia de Valencia y la Escolanía de la Mare de Déu ambas dirigidas por Luis Garrido. Las voces estarán acompañadas por la Sinfonietta Valenciana, cuyo director es José Vicente Leal. El acto finalizará con un espectáculo pirotécnico.

Por la tarde, de nuevo en la Plaza de la Virgen, habrá dansà de los grupos de baile de los pueblos interpretada por la Asociación Cultural Escuela de Tabal i Dolçaina Russafa-fa.

Por la noche, la Banda Sinfónica Municipal de Valencia ofrecerá un concierto al aire libre. Más tarde habrá una mascletá nocturna en la Plaza del Ayuntamiento y una vez acabe el espectáculo pirotécnico, volvemos a la Plaza de la Virgen para disfrutar de otra dansà con la participación de los grupos de baile de la ciudad de Valencia, interpretada por el grupo de dolçaina y percusión de l’Associació Cultural Valçaina, con la colaboración de la Federación de Folklore de la Comunitat Valenciana.

Pero eso no es todo, cuando acabe la dansà habrá un recital de cant d’estil.

Todos estos actos van a celebrarse al aire libre y justo este fin de semana, se espera cierta inestabilidad con lluvia incluida. Habrá que llevar paraguas o impermeable, por si acaso.

En cuanto a teatro, las salas valencianas ofrecen destacados montajes de artes escénicas para todos los gustos y edades.

El TAC de Cataroja presenta en función única este viernes la comedia “El Aguafiestas”

Sergei (Josema Yuste) es un asesino a sueldo que se hospeda en un hotel, para poder cumplir con su rifle desde la ventana, uno de sus “encargos”. Pero su tarea se verá constantemente interrumpida por Ramón (Santiago Urrialde), el huésped de la habitación contigua. Un hombre muy, pero que muy pesado, que pretende suicidarse después de que su mujer le ha abandonado. Escrita por Francis Veber, uno de los dramaturgos más reconocidos en Francia y otros países de Europa, autor del clásico de humor “La cena de Los idiotas”, llega ahora la nueva versión de esta comedia de éxito de la mano de Josema Yuste bajo la dirección de Marcelo Casas.

El Teatre Rialto estrena esta tarde la obra “El Trueque” de la compañía Ferroviaria

Un poderoso Señor alicantino quiere casar a su hija con un noble al que ella no desea, pues está enamorada de otro caballero al que acaba de conocer. Para truncar los deseos de su padre, requiere de los servicios de un criado deforme para que solucione el problema con falsas promesas. De esta manera, lo que en un principio parece un simple juego de enamoramientos y engaños, acaba convirtiéndose en una dura historia de pasiones y traiciones que convergen en un brutal desenlace.

Como curiosidad, “El Trueque” (The Changeling, escrita por Thomas Middleton y William Rowley, en 1622) es la única obra teatral del renacimiento inglés que está localizada históricamente en Alicante, concretamente en la Iglesia de Santa María y el Castillo de Santa Bárbara, lugares emblemáticos de la ciudad. En 2023 se celebra el cuarto centenario de su estreno en la lengua materna de Shakespeare.

El Teatro Flumen ha programado este domingo el musical dedicado a Rafael Conde “El Titi”. Este homenaje lleva por título “Libérate, el musical” y es un tributo a uno de los artistas más peculiares y relevantes de la Comunitat Valenciana y muy querido por el público. Emprendedor, carismático, único y toda una institución de la canción española, que cultivó con gusto.

El artista Juanra Castillo da vida a este carismático personaje en un espectáculo con un guion variado y divertido, que recorre su trayectoria artística y personal. El público recordará sus canciones, sus chistes, sus chaquetas y también sus colaboraciones con otros artistas.

El domingo se despide del Teatro Olympia la obra “Muerte de un viajante” que protagoniza Imanol Arias.

Otra obra que se despide del público valenciano es “Waterloo” el monólogo de Carles Alberola que se puede ver en la Sala Russafa.

El Teatro Talia levanta el telón junto a la compañía Imprebís que hace doblete con las comedias “Descarados” y “Hoy no estrenamos”.

En cuanto a música , el finde también promete.

Esta noche se podrá ver en La Rambleta un concierto totalmente interactivo. El contenido y las canciones las va a elegir el público asistente, que es mayoritariamente joven, a través de las redes sociales. Hablamos de la Power Up Orchestra. La Orquesta número 1 del universo del Anime y los videojuegos regresa a Valencia con un concierto completamente renovado. Los clásicos de siempre y las últimas novedades conviven en un show único e inolvidable en el que los fans de esta música son los protagonistas.

Este sábado a mediodía la Pérgola de La Marina de Valencia presenta en concierto a Sr. Chinarro, Doctor Divago y los jovencísimos Platz. El cuarteto valenciano de rock alternativo actuará junto a dos bandas con recorrido y éxito a cuestas. Platz estrena su primer álbum, ‘Prochaska y Diclemente’, un trabajo con diez temas en castellano llenos de rabia y contundencia, un estallido de juventud y energía que se canaliza con melodías y atmósferas de los 90 y una sobredosis de influencias diversas que da lugar a una sonoridad rica y personal.









El dúo Camela ofrecerá un concierto este sábado en el auditorio Marina Sur a las 22 horas. Dioni y Ángeles presentarán su decimoctavo álbum de estudio en el que además, hacen un guiño a Star Wars. De ahí su nombre: "Que la música te acompañe". La tecno-rumba de este dúo madrileño, llena allá donde va. Aunque su estilo de música ha sido valorado como simple y sencillo, el éxito que ha tenido y tiene es indiscutible. Será por sus letras directas con estribillos contundentes y mucho ritmo, que son garantía para levantar el ánimo, poner a toda la gente de buen humor y animar cualquier tipo de fiesta que se precie. Así lo harán este sábado noche, que llenarán seguro el auditorio a orillas del Mediterráneo.

Este fin de semana los fans de Mecano están de suerte. Y no, no es que se vayan a juntar de nuevo. Aquí el dicho “A falta de pan, buenas son tortas” nos viene como anillo al dedo. Como no podemos ver a Mecano, veamos su tributo. También el sábado llega al Palacio de Congresos de Valencia el espectáculo-homenaje a unas de las bandas más importantes de la historia del pop español. La Gira “Me cuesta tanto olvidarte” aterriza en nuestra ciudad con un espectáculo protagonizado por Belén Alarcón que tiene un parecido físico y vocal con Ana Torroja casi increíble. La banda compuesta por músicos de primer nivel, interpreta en directo todos los éxitos y reproduce además la escenografía del show original, el vestuario y las coreografías.

¿Os imagináis un tema tan icónico del rock como "Wathever you want" de Status Quo en versión cuerda frotada, es decir, con violines? Con Violincheli Brothers it's posible!!

Los hermanos Pablo y Alejandro Turlo de 18 y 16 años, son dos jóvenes valencianos virtuosos del violín y violonchelo que hacen disfrutar de un viaje de emociones, con sus mejores temas y nuevas creaciones desde lo más clásico hasta lo más actual con versiones increíbles.

Actuarán este domingo por la tarde en l’Auditori de Torrent con el espectáculo titulado “New emotions”

Esta semana en Les Arts se estrena “L’incoronazione di Poppea”, la última ópera compuesta por Claudio Monteverdi y a su vez, la primera ópera que está basada en hechos históricos y no en leyendas o mitos.

El equipo creativo de esta nueva producción que se representa en el Teatre Martín i Soler está formado por el director musical argentino Leonardo García Alarcón y el joven director de escena estadounidense Ted Haffmen. La interpretación musical de esta nueva coproducción del Palau de les Arts con el Festival de Aix-en-Provence y la Opéra de Rennes, está encomendada a Cappela Mediterranea, un conjunto instrumental y vocal especializado en la recuperación de obras del barroco.

Habrá funciones los días 11, día del estreno, 13, 14 y 16 de mayo en el auditorio Martín i Soler de Les Arts.

En la Sala Principal levantará el telón el fin de semana el espectáculo “Opening Night” con Marcos Morau y La Veronal que regresan dispuestos a impresionar, una vez más, a los amantes de la danza contemporánea con sus revolucionarias coreografías y el lenguaje Kova, la original técnica de movimiento ideada por la compañía.

La nueva propuesta es un homenaje al mundo del teatro y a los que trabajan detrás del escenario durante cada representación.