Qué hacer en Valencia este fin de semana (05.05.2023)

Atención: este finde sólo va a tener dos días. Volvemos a los fines de semana normales. Después de tantos fines de semana largos... ahora se nos queda corto.

Aunque como decía Serrat “Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.” Tanto el viernes, como el sábado y el domingo. Bueno y cualquier día de la semana. Lo importante no es el día que sea, sino el día que tú quieras que sea.

Recomendamos tres estrenos que se van a ver en el Teatro Olympia, Sala Russafa y el TEM, Teatre El Musical.

El Teatro Olympia ha estrenado esta semana el clásico de Arthur Miller “Muerte de un viajante” protagonizado por Imanol Arias. Esta pieza teatral con mayúsculas se queda en nuestra ciudad hasta el 14 de mayo. Rubén Szuchmacher, uno de los grandes maestros de la escena internacional, dirige este montaje, una de las obras claves del genial dramaturgo tercer y último marido de Marilyn Monroe, que cuenta con un reparto encabezado por grandes profesionales del género.

La crueldad de un capitalismo salvaje en el que el ser humano solo vale lo que sea capaz de producir, la frustración por los sueños no cumplidos, la incapacidad de padres e hijos para expresarse su amor, las complejas relaciones de pareja, y la necesidad de triunfar y ser aceptado por los demás, son los ejes sobre los que pivota esta obra maestra de la dramaturgia contemporánea, una demoledora reflexión sobre el ser humano que, como buen clásico, resulta tan actual hoy como cuando se escribió a mediados del siglo pasado.

Otro gran actor nacional es el que protagoniza la obra que se estrena en el Teatre El Musical, el TEM: Eduard Fernández.

“Todas las canciones de amor” es un proyecto del actor catalán junto a Andrés Lima, Check-In Producciones y Asuntos Culturales, a partir de un texto de Santiago Loza. Un homenaje a una mujer, a una madre que dedicó su vida a cuidar a los demás, a hacer las camas, doblar las sábanas, cocinar, fregar, barrer, amar, callar….

Es una reflexión emocional de una mujer al final de un camino, un camino extraordinario, bello y terrible como la vida. Nos habla desde su cocina, donde pintaremos sus recuerdos y su mundo interior, sus amores, su marido, su hijo, sus canciones de amor. Cuando algunos hechos inexplicables se repiten una se da cuenta de que la realidad ha sido tomada por el asombro. Desde ese asombro nos cuenta su historia, el olvido, el recuerdo y el amor.

Un bonito y tierno homenaje a todas las mamis en el fin de semana del Día de la Madre.

El sábado 6 de mayo los asistentes podrán participar en un coloquio posterior a la obra con el actor Eduard Fernández.

El estreno de la Sala Russafa de esta semana “Waterloo” es la última producción de Albena Teatre.

Un año y medio después de tener que suspender las funciones previstas en Valencia de la comedia Waterloo, al fin Carles Alberola sube al escenario para presentar en la capital este monólogo estrenado en marzo de 2021. Desde hoy hasta el 14 de mayo, Sala Russafa acoge las primeras funciones en la ciudad de esta propuesta de Albena Teatre. Durante la función, el escenario está presidido por la reproducción a gran formato de una fotografía familiar de los años 70 del siglo pasado. Tras una comida en un huerto o jardín, con la paella como elemento cohesionador, durante la sobremesa una cámara ha captado la imagen de hermanos, maridos, primos, sobrinos, padres e hijos… todo tipo de vínculos y relaciones que son historias, las que cuenta esta instantánea y las que va desgranando Alberola en un formato de monólogo en valenciano, analizando a sus protagonistas y qué revela o qué esconde esta imagen.

Este finde tenemos también monólogos más gamberretes. Entre ellos destacamos el que nos trae este viernes Óscar Tramoyeres que dedica a todas las madres: “Madre no hay más que una (Gracias a Dios)” en el Teatro Olympia. Este monólogo habla de las madres, de cómo son (porque todas son muy parecidas) de cómo hablan, de las frases que utilizan para comunicarse contigo, de lo que les preocupa (que casi nunca es lo mismo que te preocupa a ti) de porque si ellas tienen frío te abrigan a ti y no a ellas, todas estas cosas que aunque no te hayas dado cuenta, forman parte del clan secreto de las madres.

En el mismo escenario de la calle San Vicente, se presenta este sábado el actor de moda: Luis Zahera reconocido y galardonado actor gallego que repasa su carrera con su show de humor 'Chungo'. Una ocasión para disfrutar de su faceta más cómica, donde descubriremos a un artista repleto de «historias e histerias», todas ellas en clave de humor de su trayectoria profesional, con innumerables anécdotas tanto de su vida profesional como personal.

El Teatro Talia dedica todo este mes a la compañía Imprebís y a sus dos montajes teatrales: “Descarados” y “Hoy no estrenamos”. Estas dos comedias se van a alternar para hacernos reír a todos los admiradores de esta fantástica compañía de teatro. La obra de Dario Fo con una historia muy real está programada de miércoles a domingo. La obra sobre improvisación en la que los dos actores que llevan Carles de nombre (Castillo y Montoliu) hacen un alarde actoral junto a sus compañeros Víctor Lucas y su director Santiago Sánchez se podrá ver todos los viernes y sábados.

¿Qué tienen en común una estrella de cine, dos monjas, una lesbiana convertida a la fuerza y un donut? Al principio parecen ingredientes sin sentido… Pero cuando se juntan, dan lugar a un menú completo, sazonado con fina ironía y mucho humor.

El menú es el que presenta Teatro Flumen con la obra de teatro “Gordas”. Una comedia irreverente sobre la fama, la religión, el amor, la amistad y el físico… protagonizada por dos gordas que hacen de gordas. Pero que son actrices y pueden ser todo lo que quieran. La obra se queda todo este fin de semana.

Siguiendo con las artes escénicas, esta semana se inaugura la nueva edición del Festival 10 Sentidos. La edición de este año que está dedicada a las “Ilusiones” se celebrará en nuestra ciudad hasta el día 21 de mayo. Este encuentro con el arte (escénico, plástico, cinematográfico, audiovisual, literario, didáctico…) en un referente y una cita obligada cada año en diferentes salas y localizaciones de la ciudad. Es el Festival de las artes vivas de Valencia.

En cuanto a música, nos visita este viernes Raimundo Amador, que viene a la Sala Moon para dar un concierto en directo. El guitarrista sevillano, una de las caras más reconocidas del flamenco español que creó junto a Kiko Veneno el grupo "Veneno" y “Pata Negra” toda una referencia para las futuras generaciones del flamenco, uniendo el rock, el blues y el flamenco, ha colaborado con Andrés Calamaro o B.B. King, con quién realizó varias giras por España junto a él. El artista no es dado a aparecer mucho en los escenarios, por lo que cada actuación suya es un acontecimiento, además, el guitarrista sevillano hace que cada show sea una fiesta así que este viernes será una fiesta flamenca por todo lo alto.

Y hablando de flamenco y de copla... este fin de semana llega hasta el Palacio de Congresos Rocío Jurado, el musical. Un homenaje a Rocío Jurado.

“La historia de la chipionera como jamás te la habían cantado” así se presenta este tributo que es una nueva perspectiva al fenómeno de esta artista que permanecerá siempre en la memoria de sus miles de fans. Protagonizado por Anabel Dueñas, espléndida actriz en el papel de Carmela, el musical nos lleva de la mano en la historia de esta joven admiradora. Con Rocío Jurado como ídolo, también conocida como La Más Grande, observamos cómo la protagonista pelea por alcanzar su sueño, mientras el público empatiza con ella y la acompaña en el sentimiento feroz de una pasión.

La Sala 16 Toneladas presenta a Mr. Kilombo en concierto este sábado noche.

Actualmente se encuentra girando con su nuevo álbum “Cortocircuitos”, que vió la luz en enero de 2020 y fue grabado íntegramente en Madrid y producido por Paco Salazar.

Con 5 trabajos a sus espaldas, este artista se ha consolidado como una de las grandes apuestas del panorama nacional.

Temas con letras cuidadas con mimo y sutileza, convertidas en melodías pegadizas, con estribillos contundentes y una puesta en escena enérgica e interactiva le convierten en una ametralladora de disparar hits. Es luz, es energía y es vitalismo.

La mañana del domingo puede ser muy entretenida, si tienes planes en familia, con el espectáculo “Rock en familia” que presenta La Rambleta. Un espectáculo pensado para celebrarse a mediodía, un momento ideal para que grandes y pequeños, padres e hijos, compartan la experiencia de la música en directo y pasen una mañana de lo más divertida repasando algunas de las mejores canciones de los artistas más destacados de la historia del rock.

El recital Matins a Les Arts, que se enmarca en el ciclo Les Arts es per a Tots, tendrá lugar el domingo 7 de mayo en la Sala Principal de Les Arts a un precio simbólico de 5 €. La formación encargada de ofrecer este concierto es la de música de cámara de la Orquestra de la Comunitat Valenciana con un programa dedicado a la música de cine en el que se escucharán bandas sonoras creadas por Bernard Herrmann y John Willians, entre otros.

El ciclo Les Arts es Lied presenta el domingo por la tarde el concierto de la mezzosoprano francesa con raíces valencianas Marianne Crebassa. En el programa habrá canciones de Maurice Ravel, Claude Debussy, Jesús Guridi, Frederic Mompou y Manuel de Falla. La artista que está triunfando en escenarios internacionales como las óperas de París y Viena, La Scala, Salzburgo y el Metropolitan, actuará en la Sala Principal junto al pianista Alphonse Cemin.

El domingo por la tarde el Teatro Flumen presenta el espectáculo “Foliajazz” creado por el director y coreógrafo alicantino Iván Gómez.

Esta es la primera producción de gran formato de danza española, jazz y flamenco con música en vivo de la nueva compañía profesional creada por el artista.

Una obra sin argumentación diseñada para mostrar la evolución del flamenco y la danza española en pleno siglo XXI, abriendo las puertas del teatro a nuevas generaciones que guardan el flamenco en el olvido.

La semana próxima destacamos un par de acontecimientos musicales.

Por un lado, la cantaora flamenca Lole Montoya participará este lunes en el ciclo Panorama Flamenco con un concierto en el Teatro Olympia. El repertorio de Lole es amplio, y en él, destacan canciones que forman parte de la memoria colectiva nacional e internacional, como las del histórico dúo Lole y Manuel (que formó durante décadas con su esposo Manuel Molina), composiciones de Manuel de Falla, piezas fundamentales de la propia discografía de Lole en solitario, y también se adentra dentro del estilo góspel, hasta llegar a clásicos de Sinatra, Ella Fitzgerald, o Sarah Vaughan entre otros, sin olvidar por supuesto sus raíces flamencas.

Por otro, el concierto del ciclo Les Arts és Simfonic con el director de orquesta Andrés Orozco Estrada que tendrá lugar el miércoles 10 de mayo en el auditorio de Les Arts con la Orquestra de la Comunitat Valenciana que interpretará obras de Mozart y Béla Bartók.

Sólo falta recordar que Les Arts estrena otra producción operística: la última que escribió Monteverdi “L’incoronazzione di Poppea” título clave del Barroco. Les Arts ha encomendado la interpretación musical al conjunto Cappella Mediterranea y cuenta, además, con la dirección de escena del joven estadounidense Ted Huffman.