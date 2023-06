Qué hacer en Valencia este fin de semana (02.06.2023)

Estrenamos el mes de las tardes libres en los coles, de los exámenes finales y de los cambios de ropa de temporada...no nos vamos a aburrir.





En cuanto a teatro y conciertos, tampoco nos vamos quedar parados. Hay mucho donde elegir. Las propuestas soun muy variadas. Aquí te contamos algunas.





El Teatro Olympia recibe a Los Morancos con su espectáculo “Todo por la Matria” que se quedará en Valencia hasta el 25 de junio. En este show pensado para todas, todos y todes los hermanos Cesar y Jorge Cadaval descubren un notición:

¡Omaita será heredera de una inmensa fortuna!

Tal acontecimiento provoca un gran revuelo en el entorno de los humoristas, que tendrán que intentar mediar en todo este embrollo familiar. Personajes tan relevantes como Isabel Ayuso, Jose Luis Almeida, Pedro Sanchez, y el Rey Emérito entre otros, se verán involucrados en esta trama hereditaria divertidísima.





Como también anticipábamos la semana pasada, el Teatro Talia recibe nuevamente la comedia “Por los pelos” con la compañía Imprebís que va a hacernos reír sin compasión. Hasta el 18 de junio se queda en el teatro de la calle Caballeros. En esta comedia policiaca para morirse de risa, hay un asesinato con cuatro sospechosos y dos policías encerrados en una peluquería, en la que el público decide quién es el asesino. Cada día hay un final diferente para una obra que ya ha entrado en Libro Guiness de los Récords como la comedia más representada en Estados Unidos. Lleva camino de ser también la más vista en Valencia con más de 40.000 espectadores, espectadoras y espectadoros... jejeje





En el Teatre Rialto la compañía La Subterránea presenta esta semana una obra de teatro hecha por gente como tú y como yo que nos cuenta la historia de sus amores, sus cicatrices, sus deseos, sus miedos y sus luchas. La obra se titula “Persona” un título muy simple pero muy profundo a la vez.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Un espectáculo nacido de la residencia en el TAC de Catarroja, dentro del programa Graneros de Creación e impulsado por con el apoyo del programa Art for Change de Fundación ”la Caixa”.





El Teatro Círculo presenta este fin de semana un espectáculo de la compañía Txetxe Clown titulado “La Mortis”. Ella está allí, sin saber por qué. ¿Será que es un fantasma? ¿Un espíritu? ¿La reencarnación de Marilyn Monroe? Tampoco sabe cuál es su luz al final del túnel, ni cómo pasar al otro lado. Lo que sí se sabe, es que va a intentarlo todo para conseguirlo, causando así el amor y las risas del público.





La Mutant se convierte estas tres próximas semanas en escenario de los debuts en la dirección de los futuros autores teatrales de València. Hasta el 10 de junio, el centro de artes vivas acoge varios talleres final de carrera de cuarto de dirección escénica de la Escuela Superior de Arte Dramático.





Tras las propuestas que se han visto esta semana, Emilio Giordano Baza dirige los días 4 y 5 de junio a Isidro Mora López, Amancay Moliner Ribeiro y Héctor González Martí en una adaptación de la obra “El fin del gran arte” de Julio César Pérez. El dramaturgo advierte de que todos sus personajes son “asquerosos”. La obra está protagonizada por un rey megalómano que es un feto monstruoso de humano y animal; un consejero creído, espabilado y mezquino, títere del sistema; el abyecto presentador, gusano repugnante y altavoz de los poderes, los revolucionarios burócratas de bolsillo y una babosa.





Este fin de semana vuelven las Fiestas Culturales del Cabanyal – Canyamelar.





Bajo la edición “A fuego lento” se ha cocinado una programación diversa donde predomina la música, la danza, el diálogo, la creatividad, el teatro, la gastronomía y la acción vecinal creativa. Los Poblados Marítimos tienen una receta única y especial que convergerá todo el fin de semana.





Los mejores platos se cocinan a fuego lento, y con ese cariño hay que acercarse a las costumbres de un barrio lleno de historia y multiculturalidad.





El menú es diverso, abierto y para todos los públicos y en todos los platos se fusionan la tradición con la contemporaneidad del arte.





Este fin de semana queremos recomendaros varios conciertos.





Esta noche dentro del ciclo A la llum de la LLuna en el Monasterio de San Miguel de los Reyes podremos ver a Mastodonte en concierto.





El proyecto musical de Asier Etxeandia y Enrico Barbaro, es una propuesta que nació hace cinco años con lo mejor de ambos artistas: al poliédrico carácter del artista bilbaíno se le suma la pulcritud y el saber hacer del multiinstrumentalista italiano.

Ambos hacen de cada concierto una experiencia sensorial; una explosión de emociones expresadas a través de la música.





En Café Mercedes el grupo de jazz Bossa Nova ofrece un encuentro feliz entre el swing, el jazz y la samba brasileira en una reducción intimista.

Este viernes en directo se podrá escuchar un homenaje a la colaboración musical entre el saxofonista tenor norteamericano Stan Getz y el guitarrista y cantante brasileño João Gilberto, cuyo icónico álbum “Getz/Gilberto” con temas como “Garôta de Ipanema”, “Desafinado” o “Corcovado”, entre otros, convirtió un estilo local y minoritario en un fenómeno musical a lo largo y ancho del mundo.





El Festival Surforama regresa con una nueva edición de música surf, garage y rock and roll en la Sala Repvblicca. Este viernes habrá conciertos de los valencianos Wau y los Arrrghs!!! Que celebran su XX aniversario y The Ugly Beats; los californianos L.A. Witch, Tiki Phantoms y Miranda and the beat.





El sábado, actuarán The Mummies junto a The Kaisers. También actuarán desde México Dr. Triton y los valencianos Llobarros. Además de los conciertos de la Sala Repvblicca, hay un matinal en la pérgola de La Marina con los conciertos de Generador, The five cannons y The Great Surforama Orchestra.





Otro de los conciertos que te recomendamos es el de Gustavo Almeida.





El concierto será mañana, 3 de junio, a las 19:30h. en el Teatro Salesianos de la Avenida de la Plata.





El futbolista, cantante y compositor de origen brasileño Gustavo Almeida, vuelve a Valencia, la ciudad donde grabó “Vértice” producido por Nacho Mañó.

Este concierto se encuentra dentro del ciclo “Músicas para cambiar el mundo”.

Abrirá el concierto la cantante valenciana Sandra Boïls y junto a Gustavo vamos a poder ver en directo a Nacho Mañó y Gisela Renés, Vicen Cervera integrante del grupo Bombai y a la cantante brasileña Ellen de Lima, madre de Gustavo.





Otro de los conciertos que os recomendamos es el de Pablo López que tendrá lugar mañana en la Plaza de Toros de Valencia y para el que aún quedan algunas entradas.

Pablo López canta y compone como vive, y vive como es. Sin pretender nada, transmitiendo con cada palabra y con cada estrofa, ese punto de locura y de libertad, de honestidad consigo mismo y con la música, que es el mundo, su mundo…





El show forma parte de su nueva gira española de 30 conciertos que arrancó el mes pasado en Barcelona y finalizará el 11 de noviembre en Pamplona.





Acaba de presentar “El abrazo más grande de todos los tiempos” tema que está sonando y que se podrá escuchar mañana en directo en el coso de la calle Játiva.





Y de la Plaza de Toros vamos a la Ciudad de las Artes y las Ciencias donde tendrá lugar también mañana sábado el festival Love The 90’s.

Vuelve la mayor cita musical de los 90, con 2 escenarios -uno dance y otro pop- y más de 20 artistas para que los amantes de la música de aquella época los disfruten a tope.





El festival revive la música de una etapa muy especial donde se dieron grandes hits que han perdurado a lo largo de los años. Entre otros actuarán La Guardia, Modestia Aparte, Chimo Bayo, OBK, Javier Andreu de La Frontera y Amistades Peligrosas, entre otros.





Les Arts presenta el último preestreno para jóvenes de hasta 28 años de la temporada. Quedan pocas localidades, pero los jóvenes que estén interesados en ver el preestreno de la ópera “Ernani” de Verdi del domingo 4 de junio por 10 euros, aún están a tiempo.





Con motivo del estreno de esta ópera, la Asociación Amics de l’Opera i Les Arts de la Comunitat Valenciana ha organizado otro encuentro del ciclo Perspectives en el que se tratan los elementos esenciales de la música y la dramaturgia con el equipo de producción y escenografía. La cita es el día 6 de junio. La entrada es gratuita previa reserva en la web lesarts.com





Esta ópera de Verdi en cuatro actos con libreto de Francesco Maria Piave y que está basada en la obra teatral “Hernani” de Victor Hugo, se estrenará en Les Arts el 7 de junio. Además del día de la premier, habrá funciones los días 10, 13, 16 y 18.

También la semana próxima llega el espectáculo “Quédate con la Copla” con Charo Reina, Salvador Arroyo y los solistas de la Sinfónica del Mediterráneo. El jueves día 8 de junio actuará en el escenario del Ateneo Mercantil una de las artistas españolas más internacionales criada el barrio de la Macarena de Sevilla: Charo Reina, cuyo legado familiar con la copla es incomparable gracias a su tía, Juana Reina. Además, otro enorme artista internacional como es el cancionero valenciano, Salvador Arroyo. Ambos estarán acompañados por unos grandes músicos de talla internacional como son los solistas de la Sinfónica de El Mediterráneo.





También el jueves habrá actuación en los Jardines del Palau de la Música. La Banda Sinfónica Municipal de Valencia ofrecerá cada jueves del mes de junio conciertos gratuitos en esa ubicación al aire libre. En los conciertos, con entrada es gratuita hasta completar aforo, la formación valenciana dedicará sus programas a aspectos musicales tan distintos como la música valenciana, las danzas americanas y la música relacionada con el fuego.





El 8 de junio a las 20:15 horas, ofrecerá el concierto “Músiques d’arrel”, en el que homenajeará a la música valenciana de Matilde Salvador, Amand Blanquer, Joaquín Rodrigo, Manuel Palau, Salvador Giner y Miguel Asins.