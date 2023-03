Qué hacer en Valencia este fin de semana (01.04.2023)

Tal y como comentábamos la semana pasada, esta semana nos está costando un poco más levantarnos por la mañana cuando suena el despertador. Consecuencias del cambio de hora. Aunque hay que decir a favor del adelanto horario, que las tardes nos cunden mucho más y que da gusto salir a dar un paseo y a ver un buen espectáculo.

Comenzamos la ruta teatral en el Teatro Principal que estrena en nuestra ciudad la obra escrita por Ángel Guimerá y dirigida por Carme Portaceli “Terra Baixa” una producción del Teatre Nacional de Catalunya. Este montaje es por encima de todo, una obra de teatro de emoción trepidante que se desliza desde el drama rural hacia la tragedia romántica para estallar en un último grito liberador.

Detrás de un crimen pasional late claramente un drama social que, leído desde el siglo XXI, anticipa de muchas maneras la historia del siglo XX. El trabajador que se enfrenta al amo para liberar su futuro es una copia de la lucha de clases y no hay que tener mucha imaginación para ver un origen de la Guerra Civil. Seguro que Guimerá pensaba, a su manera, en la justicia social. “Terra Baixa” estará en cartel todo el fin de semana en el teatro de la calle Barcas.

Esta semana se ha estrenado en la Sala Russafa la obra “Hasta que la muerte nos separe”. El montaje es una comedia ácida donde la famosa frase del rito católico adquiere todo su rigor... Cristina Gallego (popular por sus colaboraciones con el programa televisivo El Intermedio) y Jorge Muñoz interpretan a una pareja que se acaba de separar después de una larga convivencia. Ahora ya solo tienen en común una hija, y esto les condena a mantenerse en contacto para siempre. Entrando y saliendo del personaje, con guiños al público y reflexiones sobre el amor, los examantes van rememorando sus mejores y peores momentos en unas escenas llenas de realismo, que abordan la falta de evolución del concepto de familia occidental.

La bailarina y coreógrafa alcoyana Sol Picó presenta el espectáculo “Malditas plumas” en el Tac de Catarroja. En el espectáculo se recorren diferentes episodios de la vida de un personaje, encarnado por Sol Picó, en un viaje que transita entre la ternura y la decadencia. En esta obra el público conoce la historia de esta vedette del Paralelo y comparte sus recuerdos, experiencias y vivencias. Aunque estas pueden ser auténticas o inventadas... y son sus sueños, sus proyecciones vitales y sus deseos no cumplidos lo que se verá sobre el escenario. Inspirándose en el género de la revista española y su picaresca, esta obra juega con la transformación, la interacción del público y la confusión entre ficción y realidad, siempre con la ironía y el sentido del humor que caracterizan el lenguaje de Sol Picó.

Los teatros que gestiona la familia Fayos presentan también este fin de semana dos destacados títulos operísticos: “La Traviata” de Verdi y “Turandot” de Puccini. Dos óperas excelentes para tener el primer contacto con este género por si alguien tiene ganas de introducirse en este maravilloso mundo de obras de arte totales. Así definía Wagner a la ópera, ya que es la síntesis de todas las artes: poéticas, visuales, musicales y escénicas. “La Traviata” que fue estrenada hace ahora 170 años -en marzo de 1853- en La Fenice de Venecia, se podrá ver en el Teatro Olympia el lunes y martes de la semana próxima. Por su parte, l’Auditori de Torrent acoge una función única de “Turandot” este domingo por la tarde. Esta ópera es una de las más conocidas por el aria del acto final: Nessum dorma.





Hoy Viernes de Dolor, tenemos la oportunidad de disfrutar de Stabat Mater, la composición musical de Pergolesi de la mano de Ars Magna. El concierto tendrá lugar en la iglesia de Santa Catalina Mártir, a las 20:30h. Lugar de recogimiento y oración, el templo es un marco perfecto para esta obra propia de esta fecha, ya que Stabat Mater significa «el llanto de la madre».

Los fans de John, Paul, George y Ringo están de suerte. Valencia With The Beatles el evento cultural y artístico que homenajea al grupo musical más laureado de la historia a través de artistas valencianos, regresa a La Rambleta este domingo por la tarde. Diversas disciplinas artísticas: música, danza, literatura e ilustración, se unirán en un mismo espacio en esta tercera edición, con nuevos temas y coreografías. El espectáculo incluye varios elementos en su conjunto: música con la interpretación de más de treinta temas de toda la trayectoria del cuarteto de Liverpool; danza con la representación de danza contemporánea y clásica de algunos temas; y exposición e ilustración con venta de bibliografía y material de The Beatles.

Esta primavera vamos a ir más a Les Arts ya que hay programación para todos los gustos, edades y bolsillos. Nos va a sorprender con su variadísima programación que va a gustar a todo el público valenciano Español o extranjero.

Les Arts abre sus puertas a quien esté enamorado de la música y de la excelencia. Por idiomas no será. En las funciones se ofrece gratuitamente el servicio de subtitulación del libreto de cada espectáculo. En la Sala Principal, los subtítulos se pueden seguir en valenciano, castellano e inglés y en el idioma original de la obra, en las pantallas instaladas en la mayoría de las butacas.

De esta forma comprenderemos lo que dicen los protagonistas de Tristán e Isolda de Wagner, la próxima ópera de Les Arts que es pura pasión y romanticismo.

Y si hablamos de romanticismo, tenemos que mencionar el concierto del barítono Andrè Schuen que actúa este sábado dentro del ciclo Les Arts es Lied. Un concierto para descubrir la tradición más pura de la canción alemana. Una voz imponente y unas letras llenas de romanticismo. En el recital, dedicado íntegramente a Johannes Brahms, actuará acompañado por el pianista Daniel Heide.

También en Les Arts podremos disfrutar de recitales fuera de como por ejemplo de Les Arts al IVAM que regresa este sábado tarde con otra actuación de los artistas del Centre de Perfeccionament de Les Arts. Estos recitales gratuitos de piano y voz acercan la lírica a todos los públicos más allá de la Ciudad de la Artes y de las Ciencias. En este caso en el Instituto Valenciano de Arte Moderno.

Y este domingo tenemos otra edición de Matins a Les Arts con entradas a precios simbólicos. Por cinco euros puedes ver este domingo a mediodía el concierto del Cor de la Generalitat Valenciana en la Sala Principal. El ciclo Les Arts és per a Tots se ha propuesto compartir una programación variada con los conjuntos artísticos de Les Arts a un precio, como hemos dicho, al alcance de todos los bolsillos. Más información en LesArts.com