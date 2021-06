Qué hacer este fin de semana en Valencia

Este fin de semana podemos salir tranquilamente sin llevar reloj ya que hemos despedido al toque de queda más largo que recordamos. Los espectáculos ya pueden recuperar sus horarios habituales y con este regreso, vuelven los clásicos a la cartelera valenciana.

El Teatre Micalet acoge desde hoy hasta el domingo la obra “Un tal Shakespeare”. Una comedia encabezada y dirigida por el clown catalán Marcel Tomàs, que llega por primera vez a Valencia y repasa los fragmentos de las obras y personajes más icónicos del universo de William Shakespeare con la risa como objetivo de fondo.

El montaje deconstruye el registro clásico del humor y lo adapta a los nuevos lenguajes escénicos del siglo XXI para conectar con el espectador de una manera más actual.

¿De qué hablaría El Bardo de Avon si viviera en el mundo de hoy? y ¿Julieta se hubiera suicidado, si tras llamar al 112, le hubieran pasado con psicólogo argentino? Cascai Teatro responde a estas preguntas en una hilarante comedia que intercala situaciones humorísticas con pequeños discursos que evidencian las contradicciones humanas. Cuatro siglos después de su nacimiento, Shakespeare sigue siendo uno de los nombres más significativos de la literatura universal y el escritor más conocido en lengua inglesa. Escribió alrededor 40 obras de teatro y por ello es uno de los dramaturgos más representados mundialmente.

Aunque este fin de semana también hablamos de otro escritor que nos toca más. Uno de los dramaturgos más importantes de la cultura hispánica y tal vez el más prolífico, porque llegó a escribir más de mil quinientas comedias: Félix Lope de Vega. El autor que nos acompañará esta semana en el Festival de Talleres de Teatro Clásico de la Sala Russafa.

El montaje escénico “Juicio a Fuenteovejuna” presenta una nueva versión que firma y dirige Iria Márquez del icónico texto del Siglo de Oro español. En esta ocasión se revisa con perspectiva de género para insistir en que, en ciertos casos sigue vigente la impunidad frente a los abusos. La pieza es fruto del trabajo del segundo de los talleres de interpretación para no profesionales de Sala Russafa. Estará en cartel hasta el domingo.

Por su parte el Teatre Rialto ha estrenado esta semana la producción de la compañía Ferroviaria “Todos se han ido”. La obra nos presenta a hombres y mujeres que gritan en la noche oscura de su corazón pidiendo auxilio. Se muestran imperfectos, vulnerables o perdedores como cualquiera de nosotros. Con estas funciones se cierra el ciclo de exhibición de compañías valencianas que se ha programado en la sala de la Plaza del Ayuntamiento desde el pasado mes de marzo.

En el Teatre Talia además de la obra “Adiós, dueño mío” tendremos esta noche el monólogo de Óscar Tramoyeres “Con poquito me conformo”.

En el Teatro Olympia sigue con éxito de público el nuevo espectáculo de Los Morancos.

Esta semana se ha celebrado el Día Mundial de los Océanos y por ese motivo queremos ilustrar, musicalmente hablando, la sección infantil con el trabajo de El Triangulista titulado “Plàstic EP”. Un imaginativo disco sobre la contaminación del planeta que acaba de ser presentado en Valencia. Un collage sonoro, que pone el acento en salvaguardar al planeta de la crisis ambiental. Acción que debemos compartir con los más pequeños de la casa.

En cuanto a la cartelera familiar destacamos el Festival de Titelles del TEM Teatre El Musical y el Teatro La Estrella que contará nuevamente con algunas de las mejores compañías de la Comunidad Valenciana y del panorama nacional e internacional. La dos salas, situadas en el distrito marinero de Valencia, presentan diferentes espectáculos para todos los públicos.

El Teatro La Estrella será el escenario de la inauguración del festival el sábado a mediodía con el espectáculo “Circo” a cargo de los portugueses Marionetas da Feira. Por la tarde, la sala acogerá la visión del “Quijote” firmada por Bambalina Teatre.

El domingo en sesión doble por la tarde, veremos a la compañía Tries Titelles con el clásico “Viatge a la lluna”.

El sábado por la tarde -en el hall del teatro El Musical- se podrá ver a la compañía portuguesa Marionetas da Feira que representará “Don Roberto” un homenaje a la tradición escénica del país vecino.

El domingo por la mañana -también en el hall- la compañía La Estrella presentará una de sus creaciones más recientes “Les Magnificus” protagonizada por la familia de titiriteros más antigua de la historia. Por la tarde, la sala principal pondrá en escena “Recuerda” el nuevo montaje de la compañía madrileña La Tartana.









En cuanto a música, la tenemos como más nos gusta: al aire libre.

Esta tarde, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias disfrutaremos del espectáculo en directo “Un Lago de Conciertos” con los alumnos de Berklee.

En el Jardín Botánico, dentro del ciclo Sons al Botànic de música al aire libre, tenemos el concierto de Los Hermanos Cubero.

El Auditorio Marina Sur presenta este fin de semana los directos de Juanito Makandé, Green Valley y Niño de la Hipoteca.

En el Palau de Les Arts, Grieg y Chaikovski sonarán al piano de la mano de Javier Perianes junto a la Orquesta Municipal de Valencia bajo la batuta de Ramón Tébar, en uno de los conciertos que se han trasladado por el cierre temporal del Palau de la Música.

Este sábado a mediodía podemos ver en el claustro de San Miguel de los Reyes, también al aire libre, el Encuentro de Coros con el Coro Santa María del Mar, Coro de primaria del Centro de Estudios Marni y Coro AAACEMA. El programa incluye piezas clásicas de música coral y temas no tan clásicos como éxitos del pop. La entrada es libre.

Los Deltonos presentan en Valencia su nuevo disco “Craft rock” en directo con dos conciertos el sábado tarde y noche en la Sala 16 Toneladas.

El domingo a mediodía el Centre del Carme presenta el Encontre de Danses Valencianes con entrada libre, previa inscripción.Las tres provincias protagonizarán este encuentro: Castellón, representado por el Grup de danses Arcude de Vall d’Uxó; Alicante, representado por el Grup de danses d’IBI; y representando a Valencia, el Grup de danses Sant Vicent Ferrer.

Más de 180 años de experiencia avalan a estos 3 grupos miembros de la Federación Española de Asociaciones de Folklore, así como de la Federación de Folklore de la Comunitat Valenciana.

La semana próxima os recomendamos el concierto de Javier Botella y Albert Sanz que presentarán en el Teatro Olympia. Un nuevo proyecto en común "It Never Was You" con temas de la época dorada de Broadway compuestos por Cole Porter, George Gershwin y Kurt Weill. Tendremos además la oportunidad de disfrutar de Mamen García como artista invitada. Una auténtica delicia para el martes día 15.

Y el jueves en el Teatro Principal, dentro de las actividades del Año Iturbi, se podrá ver el espectáculo “Una noche en Hollywood” con la Orquesta de Valencia dirigida por Rodrigo Tomillo y Dómisol Sisters.

Aunque ya podamos disfrutar de todos los espectáculos sin restricción de horario, no debemos olvidar que el virus -ese que tantos quebraderos de cabeza y disgustos nos ha dado- sigue ahí