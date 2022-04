Qué hacer este fin de semana en Valencia 01/04/2022

Vamos a quitarle la etiqueta al mes que estrenamos hoy. A ver si no hace honor a los refranes como “En abril, aguas mil “; “En abril la helada, sigue a la granizada” o “El invierno no ha pasado, hasta que abril no haya acabado”.

Pedimos una tregua para por lo menos tener sol, aunque sea en días alternos.

Y así, al sol, Dansa València invita a bailar a todo el mundo este fin de semana en plazas, museos y jardines con el ciclo “Moviments Urbans” que agrupa el sábado y el domingo un total de ocho espectáculos en seis emplazamientos del centro histórico.

Además del Museo de Bellas Artes -donde dará comienzo oficialmente esta edición con la compañía de Silvia Batet- y el Centre del Carme, que repiten como escenarios no convencionales, la danza tomará las calles. Las coreografías de verán en la Plaza de la Virgen, Jardín del Turia, Barrio del Carmen, antíguo Cauce del Río Turia (entre los puentes del Real y la Trinidad), Plaza de La Almoina y Plaza de Los Fueros. Arranca así el festival que presenta nuevos lenguajes relacionados con el movimiento y que estrenará las ultimas propuestas de danza contemporánea española hasta el 10 de abril.

El Teatro Olympia estrena el nuevo espectáculo de Carlos Latre “One man show”.

Tras su última gira “15 años no es nada” y después de cinco años, el mejor imitador de España vuelve a los teatros. Su nuevo espectáculo es un repaso a toda la actualidad del país. La política, sociedad, cultura, deporte, televisión, modas, tendencias, Internet...

Todo en un espectáculo único de 90 minutos en el que desfilan personajes, imitaciones, sketches, canciones, parodias y el mejor humor de este cómico castellonense. Un repaso de pe a pa de lo que pasa en nuestro país con todas sus voces y más risas que nunca. Un espectáculo inimitable que se quedará en Valencia hasta el 17 de abril.

Otro musical para disfrutar hasta el 18 de abril en el Teatro Talia es “Es una lata el trabajar”. Un divertido musical protagonizado por Gisela y Naim Thomas, con un argumento clásico de superación, amor, conflicto y muchísima comedia. Un sorprendente coctel con todos los ingredientes para el entretenimiento: magia, sorpresas, enredo y diversión de la mano de estos dos conocidos protagonistas y un sinfín de insólitos y divertidos personajes.

La Sala Russafa presenta este fin de semana el estreno de la versión en castellano de “El abrazo de los gusanos” el segundo espectáculo de la formación Cactus Teatre, por el que ha recibido cuatro candidaturas en su carrera hacia los Premios Max: Mejor Espectáculo, Mejor Autoría, Mejor Diseño de Luces y Mejor Actriz, Paula Llorens, quien ha visto reconocida su labor como autora e intérprete de uno de los personajes de la obra.

Esta comedia trata de dos personajes totalmente opuestos que se ven obligados a compartir una habitación de hospital tras haber intentado quitarse la vida. Lo que parece una situación abocada al fracaso, les permitirá redescubrirse, encontrar nuevos apoyos y sentirse acompañados en su proceso de metamorfosis, de tránsito a un nuevo renacer.

En el Teatre Rialto se estrena este fin de semana la nueva producción de L’Horta Teatre titulada “Els Villalonga”. Esta comedia parte de un texto de Ramón Madaula del que ha hecho una versión valenciana Juli Disla, que ha sido dirigida por Carles Sanjaime y está interpretada por Lucia Poveda, Bruno Tamarit y Alfred Picó.

El argumento de la obra es el siguiente: está a punto de llegar un miembro nuevo a la familia de Paco Villalonga, quien no piensa consentir de ninguna manera que su legado, en este caso su apellido, no se perpetúe por la caprichosa decisión de su consentida y querida hija Anna, y de su cómplice y yerno, Pau. A esta familia le ha llegado la hora de decidir, de mirarse cara a cara y revelar lo consistentes que son los principios de cada uno de ellos.

La Rambleta presenta en función única este sábado la pieza “Atra Bilis”. Una comedia rural llena de fuerza y picardía. Es la noche del velatorio del esposo de la poderosa Nazaria Alba Montenegro. Sus hermanas Daría, llena de rencor y Aurorita, llena de inocencia, esperan que el difunto mengüe hasta convertirse en el joven apuesto del que todas se enamoraron para darle mágica sepultura. Pero no va a ser fácil. La noche de tormenta trae oscuros secretos, engaños, tretas, mala baba y desconfianza… incluso por parte de su perra fiel, la criada Ulpiana que les dejará a todas con la boca abierta.

Si Valle-Inclán, Lorca y Berlanga tuviesen un hijo al que cuidase Almodóvar por las tardes, sería este texto de Laila Ripoll.

El Teatro Flumen continúa el musical dedicado a la tercera edad “Geriatrik. Con canas y a lo loco“. A través del humor estos personajes nos hacen ver esta nueva etapa con esperanza y con la notoriedad que merece. Las canciones nos conducen por las diferentes emociones que experimenta esta pandilla de artistas jubilados. Un mismo pasado y ahora un nuevo presente en la residencia más divertida.

La programación infantil que podemos ver este fin de semana es sobre todo de artes escénicas.

La Sala OFF ha programado este fin de semana el musical “Hechizados: El príncipe y la princesa que viajaron a nuestro tiempo”. Un espectáculo creado con canciones originales de Víctor Lucas, que narra la historia de un escritor de novela negra en plena crisis creativa y personal que es incapaz de encontrar el final perfecto para su novela, hasta que llega a sus manos un libro encantado del que surgen un príncipe y una princesa a los que un malvado hechicero les ha arrebatado su final feliz.

Otro musical para todos los públios es el que presenta el Teatro Flumen este fin de semana. “El aprendiz de brujo” es una obra que cuenta las aventuras de Matt, un adolescente corriente que vive con su pequeña familia en una humilde y acogedora casa a las afueras de la ciudad. El día de su cumpleaños, sus entrañables abuelos Arnie y Trudie le regalan un libro, aparentemente de aventuras, que resulta ser de los más especial.

Teatro Carolina presenta la adaptación teatral del cuento tradicional “Pinocho”. La fantástica historia infantil sobre un niño hecho de madera sube de nuevo a los escenarios con sesiones de mañana y tarde tanto el sábado como el domingo.

En esa misma sala el domingo por la tarde se presenta en directo el espectáculo de ilusionismo de Alfonso Bravo. Un show que engloba magia, puesta en escena, humor y participación, amenizado con música. Magia moderna del siglo XXI para toda la familia.

La Sala Pextina del Teatro La Estrella tiene programada la función para toda la familia de “El gato con Botas”. El cuento clásico escrito por Charles Perrault que cuenta las aventuras del gato más famoso de los cuentos universales. Habrá funciones el sábado y el domingo por la tarde.

La Sala Cabanyal, la otra sala de La Estrella, ha programado este domingo “Ricitos de oro y los tres osos” con la payasa Cuchufleta que es invitada a cenar a casa de Papá Oso.

Estas horas que tenemos por delante podemos celebrar que es fin de semana y que estrenamos mes, yendo por ejemplo a un concierto.

Esta noche la Sala Peter Rock recibe al joven cantante valenciano Pablo Rubio en un concierto en el que va a estar acompañado en el escenario por amigos y colegas poperos. Hace un año que lanzó su primer trabajo titulado “Desorden mental” del que corean todos los estribillos sus seguidores y al que va sumando más temas compuestos por él que conoceremos esta noche. Uno de los temas que escucharemos es uno de ellos y nos da un buen consejo: quemar la televisión, o mejor desenchufarla. Mejor dejar de ver cutre espacios en los que hablan tertulianos a “grito pelao”.

El sábado por la tarde el Coro Neovocalis actuará en La Beneficència con entrada libre, previa reserva en la web de este centro cultural. Esta formación coral creada en 2003 contribuye, desde sus inicios, a la difusión y conocimiento del rico y variado repertorio coral de los dos últimos siglos. Sus programas versan habitualmente sobre el repertorio coral a capella, destacando las monografías sobre música sacra del XX, música vocal francesa, con canciones de Debussy, Ravel, Poulenc y Canciones Iberoamericanas. El concierto de este sábado se titula “Hope”, esperanza que tan necesaria se hace en estos días llenos de incertidumbre.

Coque Malla ctúa este sábado en La Plazeta en el ciclo Nits Acústiques.

El cantante ex Ronaldo presenta su nuevo espectáculo “Mi nombre es Coque Malla. Una confesión musical” un show a medio camino entre el espectáculo teatral y el concierto, en el que repasa su trayectoria vital y profesional a través de las canciones que han marcado su historia.

Esta semana se ha estrenado en Les Arts la ópera “Macbeth” de Verdi, con Michele Mariotti en la dirección musical y Benedict Andrews como director de escena. El destacado reparto está encabezado por los intérpretes protagonistas: el barítono Luca Salsi y la soprano Anna Pirozzi, que estarán acompañados por la Orquestra de la Comunitat Valenciana y el Cor de la Generalitat.





Al estreno que fue anoche, le siguen representaciones los días 3, 5, 8 y 10 de abril. Es decir, la próxima representación será este domingo por la tarde.

Con motivo de las representaciones de Macbeth, se ha organizado el Maratón Verdi, que llevará las melodías más inmortales del compositor a todos los rincones de la Comunitat Valenciana mediante actividades participativas gratuitas en colaboración con conservatorios y otras instituciones.

El domingo por la mañana en La Beneficència actúa Carraixet, el grupo actualmente mas longevo de la Comunitat -con 50 años en los escenarios de manera ininterrumpida- ofrece un espectáculo musical para todos los públicos íntegramente en valenciano con canciones tradicionales de nuestra tierra.

El último día de la semana tenemos una oportunidad de ser solidarios y ser felices escuchando buena música. El colectivo Sedajazz, con Francisco Blanco “Latino” al frente, ha organizado un Maratón Benéfico a favor de Ucrania. Se había anunciado para el pasado 20 de marzo, pero debido a las lluvias, se ha aplazado para este domingo 3 de abril. Desde las 11 de la mañana hasta las 20 horas, habrá un “non stop” de música en directo con combos de Sedajazz, Barretjazz Big band, Happy band Sedajazz, Jove Big Band Sedajazz, Vicente Espi, Perico Sambeat, Adriano Tortora, Pepi Taveira, Kids Band y Teen Jazz Ensemble, entre otros. Quien decida acudir y colaborar deberá aportar comida no perecedera, comida para bebés o dinero para enviar los productos que recibe la Cámara de Comercio hispano-ucraniana. También hay posibilidad de hacer donaciones a través de la cuenta de ACNUR que se puede consultar en la página web de Sedajazz. El Maratón Benéfico tendrá lugar en la sede de Sedajazz, en la Alquería Coca de La Torre.

Esta semana el Festival Musiques Religioses del Món presenta el concierto del cor Lluís Vich Vocalis junto al saxofonista Perico Sambeat, que hará doblete este día.

Esta agrupación vocal masculina especialmente dedicada a la interpretación de la música antigua establecerá un diálogo entre la polifonía religiosa y el jazz en El Almudín el domingo a las siete y media de la tarde. Gran parte de las obras son música religiosa y principalmente valenciana, desde gregoriano, a la polifonía clásica pasando por la música medieval. Se van a interpretar obras a una, tres, cuatro y cinco voces en diálogo con el saxofón, que va improvisando melodías del jazz, de la mano del genial saxofonista valenciano.

Javier Botella Quintet rendirá un homenaje a Frank Sinatra para despedir el primer fin de semana de abril en Matisse Club. El domingo por la tarde el crooner valenciano hará un repaso a las canciones más populares del repertorio de Frank Sinatra