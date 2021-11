Que no te den gato por liebre en el supermercado

Si quieres llevar un estilo de vida saludable, debes saber que el 80% de una alimentación exitosa reside en hacer una buena compra en el supermercado. La clave está en la selección de los alimentos que hagas, por eso es importante que tengas toda la información para que seas tú quien elija el producto y no al revés. Que no te den gato por liebre.

En primer lugar, no debes hacer caso de los slogans publicitarios. La mayoría de las veces, detrás de una costosa campaña de publicidad, no hay un buen producto. Sólo algo que la marca quiere vender, pero no tiene por qué ser saludable para tu organismo.

Segundo, los ingredientes están colocados de mayor a menor presencia. Por lo tanto, en una bebida de cacao, debería aparecer en primer lugar el cacao... sin embargo, son muchos los casos en los que el primer ingrediente con mayor porcentaje y que aparece en primer lugar es el azúcar. Por ejemplo, el pan de centeno: debería aparecer primero el centeno... y en muchas ocasiones leerás el trigo. Anuncian un ingrediente a bombo y platillo en ese producto, cuando su presencia es mínima, porque, principalmente, es más costoso de elaborar y reduciría los márgenes de beneficio.

También debes evitar los azúcares ocultos. Hay veces que no verás escrita la palabra 'azúcar' en la etiqueta. Pero introducen ingredientes que son equivalentes y tienen otros nombres, que te costará reconocer, como la sacarosa, fructosa, glucosa, maltosa, sucrosa; miel, miel de caña, miel de maíz; la melaza; el sirope...

Por otro lado, evita las grasas refinadas vegetales, como la de palma, soja… El problema es que los aceites que no son de oliva, tienen muchas impurezas que no los hacen aptos para su consumo y deben ser refinados antes de llegar a nuestra cocina. Al refinarlos, pierden su calidad nutricional, se degradan las vitaminas A y D, y se dejan por el camino los antioxidantes. Además, hay aceites, como el de coco o el de palma, que tienen grasas saturadas y son más perjudiciales para nuestras arterias y corazón.

En cuanto a la sal, lo beneficio es que no pase de 1,25 miligramos por cada 100 mg de producto. Por encima, empieza a no ser recomendable para nuestro organismo.

Evita también los ingredientes que empiezan por E-XXX. Son aditivos que muchos estudios relacionan con la aparición de ciertas enfermedades.

Además, comprueba que los valores nutricionales que aparecen en la etiqueta coinciden con el consumo real que vas a hacer del producto. Si están calculados, por ejemplo, sobre 25 gr. de alimento, pero tú en una sola ración te vas a comer la bolsa entera de 100 gr. estarás multiplicando por cuatro esos valores nutricionales: los hidratos, proteínas, grasas, sal, fibra...

Y después de aprender a leer las etiquetas, ¿cómo hacer entonces una compra exitosa? Te doy algunos consejos:

1. Organiza primero las comidas de la semana y elabora una lista de la compra con los ingredientes que te hacen falta.

2. No compres con el estómago vacío.

3. Elige alimentos de temporada y locales. Ahora el otoño nos trae: nueces, almendras, manzanas, calabazas, setas, higos, coliflor, naranjas, uvas, aguacates, castañas, berenjenas..

4. Compra a granel siempre que puedas.

5. Prioriza alimentos enteros y naturales: todo lo que no esté en botes o bolsas

6. Evita ultraprocesados: productos que tengan más de cinco ingredientes

Ahora tienes más información. Interiorízala y fíjate en las etiquetas de los alimentos que tienes en casa y en los que vayas a comprar. Tú tienes el poder de elegir.