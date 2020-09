Más del 80% de los nuevos contratos de alquiler, ya sean particulares o de negocio, ya tienen incluida la llamada "cláusula Covid" que hace referencia a las condiciones del contrato si se diese una nueva reclusión por una segunda oleada o repunte en la pandemia. El problema de esta causa es que "realmente es tan incierto todo que entraña mucha dificultad establecer las bases de dónde empieza y dónde acaba esta cláusula. Las preguntas son muchas; hasta qué fase se incluye, en qué circunstancias o cuál es el porcentaje de pago entre otras," confirma a Mediodía COPE Valencia Lourdes Argaya, Directora Comercial de Lauria Inmobiliaria.

Los inquilinos están más por la labor de firmarla que los propietarios por la ambigüedad de la misma

Esta nueva cláusula comenzó "como una respuesta a un problema de estudiantes. En principio se basa en alquileres de estudiantes con universidades o colegios mayores pero se ha extendido a todo tipo de alquileres," confirma Argaya.

Desde Lauria inmobiliaria son conscientes de que "esta cláusula es muy complicada de concretar y que puede llevar a un problema a la hora de finalizar los contratos." En este sentido los "inquilinos están más por la labor de firmarla que los propietarios por la ambigüedad de la misma." Es cierto que la firma no siempre implica la rescisión del pago, en muchas ocasiones se pactan moratorias, condonaciones o reducciones de alquiler.

"Estamos viendo que muchos alquileres no se llevan a término por no llegar a un pacto entre arrendatario e inquilino por esta cláusula. Hay que intentar no ser excesivamente complicados por ambas partes."

EXISTE ALTERNATIVA A ESTA CLÁUSULA

Existen ya seguros que incluyen el pago del alquiler en caso de pandemia o nuevas situaciones de confinamiento.