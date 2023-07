Ximo Puig, en el debate de investidura de Mazón: "El pacto con Vox da miedo"

Ximo Puig, secretario general de los socialistas valencianos, ha respondido el discurso de investidura de Carlos Mazón. Los principales temas tratados en su intervención han sido la violencia machista, el cambio climático, el respeto a la lengua valenciana y los avances conseguidos por el gobierno socialista. Puig no ha dudado en mostrar su descontento con el pacto Partido Popular - Vox.

Como ya había anunciado a la entrada de les Corts, Ximo Puig, ha contestado al discurso de investidura de Carlos Mazón. “Es mi responsabilidad y mi obligación”, ha aclarado ante los medios al entrar en les Corts.

El presidente en funciones de la Generalitat ha comenzado denunciando la violencia machista, definiéndola como el “terrorismo de la actualidad”. Posteriormente, ha propuesto un minuto de silencio por María, víctima mortal de la violencia machista, replicando el minuto de silencio con el que ha empezado el discurso de investidura Carlos Mazón, en honor a las víctimas de ETA.

El pacto con Vox genera temor

Al concluir el minuto de silencio, ha comenzado la réplica de Ximo Puig. El primer punto tratado ha sido el pacto con Vox. Ximo Puig ha lanzado una serie de preguntas al futuro president: ¿qué pasará con las mujeres maltratadas, la cultura libre y la convivencia entre valencianos?, ¿volverán los copagos o se impondrá el pin parental?, ¿acabarán con el valenciano en las escuelas y las instituciones?, ¿habrá recortes en educación, privatizará la sanidad y manipularán la red de la radiotelevisión pública?, ¿volverán los armarios para el amor libre? y ¿dejarán de actuar contra el cambio climático?

"Nos vamos con las manos limpias y la cabeza arriba"

Ha continuado aclarando que a pesar de los difíciles tiempos que ha vivido su gobierno, la sociedad valenciana ha avanzado. Ha arremetido contra el Partido Popular, recordando que “los indicadores sociales y económicos están mejores, después de los recortes y la corrupción sufrida por el último gobierno del Partido Popular”. Ha aclarado los tres objetivos del Gobierno desde 2015: prestigiar las instituciones, crear trabajo y aumentar las ayudas a los ciudadanos valencianos. “Nos vamos con las manos limpias y la cabeza arriba”, ha concluido.

Ximo Puig ha concluido la réplica proponiendo 5 pactos para "proteger todo lo avanzado":

Acuerdo por la Igualdad: “ampliar el acuerdo contra la violencia machista, blindar los recursos desplegados para proteger a las víctimas y alejar de las instituciones a los condenados por violencia machista”. Calidad democrática ha planteado: “institucionalizar el diálogo social, proteger las instituciones estatutarias y la Agencia Antifraude, y mantener la autonomía de la radiotelevisión pública”. Materia energética: “impulsar la transición energética justa con más renovables y posicionarnos como un espacio de inversiones sostenibles”. Pacto por el Estado de Bienestar: “gestión pública y no privatizada, que no aplique recortes y conjugue eficiencia y suficiencia” Pacto por la cultura y el valenciano: “que impida cualquier intento de censura, que respete la Academia Valenciana de la Lengua y que garantice los derechos lingüísticos de los valencianos y valencianas”.

Las últimas palabras del presidente en funciones, Ximo Puig, han sido: “A nivel personal y político, cuando sea del interés de los valencianos, me tendrá a su lado para ayudarle a usted y a todos los valencianos."

Contraréplica de Carlos Mazón

Carlos Mazón no ha tardado en contestar a las acusaciones de Ximo Puig sobre la violencia machista. El futuro president ha pedido responsabilidad al aún presidente de la Generalitat, "no infundamos miedo a las mujeres, no alertemos de posibles pasos atras". Además de responder a la réplica de Ximo Puig, no ha dudado en aceptar su ayuda, "siempre y cuando sea por el bien de la Comunitat".