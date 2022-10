Puig recalca que no hay ninguna discrepancia de fondo con el Gobierno con su reforma

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha recalcado este viernes que no hay ninguna "discrepancia de fondo" entre su propuesta de reforma fiscal en la comunidad y la que plantea el Gobierno central y ha negado que su anuncio, realizado esta semana en el marco del Debate de Política General, obedezca a la proximidad de las elecciones: "Hay que pensar más en las neveras que en las urnas" ante unos meses que se prevé que sean difíciles.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en el marco del Foro La Toja, que se celebra en la localidad pontevedresa de O Grove hasta este sábado. Puig ha mostrado su respeto a todos los presidentes que van a debatir en el encuentro, y sobre el de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha señalado que hay cuestiones en las que tienen "mucho recorrido", como la financiación autonómica, pero en la cuestión fiscal no están "en absoluto de acuerdo".

A su juicio, Moreno Bonilla "ha tomado una decisión que va a afectar negativamente a la cohesión social", porque eliminar el impuesto de Patrimonio beneficia a muy poca gente y, sobre esta cuestión, ha zanjado: "No tiene nada que ver, nada, la vía valenciana con la vía fiscal del PP impulsada por diversos territorios".

En todo caso, ha rechazado que se enmarque su propuesta en las próximas elecciones porque "siempre, al parecer, estamos en elecciones, pero hay que pensar más en las neveras que en las urnas" y faltan muchos meses para los comicios, un tiempo que será difícil. "Quien piense en términos electorales se equivoca; ahora hay que pensar en ver cómo cada institución puede ayudar a las personas con mayor dificultades y ayudar a la industria que está en peligro", especialmente la cerámica, en el caso de la Comunidad Valenciana.

Puig ha apuntado que llega a este foro con "ánimo constructivo, positivo y mirando hacia adelante" en una situación que es "muy difícil" pero que no es específica de España. A su juicio, en esta situación, se trata de ver "cómo podemos pasar este tránsito de la mejor forma posible", por una parte, atendiendo a "lo coyuntural", que es "dar la mayor cobertura posible a las familias y personas en peor situación" y, al mismo tiempo, manteniendo la economía para continuar con el crecimiento del empleo. En este sentido, ha subrayado que es "elemental la cohesión social y territorial", que se garantiza con el apoyo de todas las instituciones.

"ALTÍSIMO NIVEL DE COINCIDENCIA"

Al respecto, ha querido lanzar un mensaje de "desdramatizar" la situación generada con su propuesta porque, según ha recalcado, la política del Gobierno central y la de la Generalitat "tiene un altísimo nivel de coincidencia": "Somos conscientes de que solo existe justicia social si existe justicia fiscal que lo posibilite y las nuevas propuestas del Gobierno van en esa dirección", ha mantenido.

En el caso de la Generalitat Valenciana, ha hecho hincapié en que lo que ha hecho es adaptar una legislación fiscal de 2017 y que se ha ido cambiando para hacerla "más progresiva" y "que quienes más pueden aporten más y los que están en peor situación tengan el mayor respaldo posible".

Puig reconoce que "es obvio" que si se bajan los impuestos se acaba afectando al Estado del Bienestar, pero ha indicado que "no es el caso", al tiempo que ha incidido en que no hay "ninguna discrepancia de fondo" con el Gobierno y en que su idea pasa por dar "la mayor cohesión" a la ciudadanía en tiempos complejos, en los que los precios de la energía y la cesta de la compra "hacen mas difícil la vida de las personas y la guerra de Putin nos ha afectado a todos, pero no a todos por igual".

El objetivo, para el presidente es que "no haya mayor fractura social" como la que provocó la crisis financiera de la primera década del siglo y que se estaba suturando. "Ahora no se puede permitir que se abra de tal manera que muchas familias no puedan tener su proyecto de vida".