Puig quiere también la Diputación de Alicante

Socialistas y populares tienen empate técnico en la Diputación y Ciudadanos es la clave que podría decantar hacia un lado u otro el control de institución provincial. Por ello, los socialistas echan toda la carne en el asador y ofrecen abiertamente, sin tapujos un pacto a la formación naranja para liderar la alcaldía de Alicante.

A cambio, los socialistas se harían con el control de da diputación. Y aunque la versión oficial es evitar que Vox entre en las instituciones, lo cierto es que este pacto, lograría por un lado desbancar a los populares de las instituciones y por otro daría a los socialistas el control de las tres diputaciones.

Puig ha pedido así a Cs que "no permita ni consienta que la extrema derecha condicione el Ayuntamiento de Alicante". "Cuando se empiece a hablar, si hay buena voluntad, estamos dispuestos desde luego a actuar con la máxima generosidad", ha recalcado en declaraciones a los medios tras una recepción a jugadores de pilota valenciana, preguntado por si el PSPV estaría dispuesto a dar la Alcaldía a Ciudadanos.

Ha extendido este punto de vista tanto al Ayuntamiento como a la Diputación de Alicante, pues considera que "es muy importante que la extrema derecha no condicione ninguna institución". Eso sí, ha remarcado que la negociación está en un momento inicial y que el PSOE tiene clara esa dirección "con total transparencia y legitimidad".

Un pacto que ha de pasar por Madrid pero que puede obtener el visto bueno después de que el líder de ciudadanos, Albert rivera haya levantado el veto a pactar con los socialistas. De hecho, Puig cree que sigue una "postura razonable" al no marcar una línea roja al PSOE. "Hay que intentar soluciones transversales, es lo que le interesa a la sociedad; esto no es un país maniqueo ni tiene porque serlo", ha aseverado, y ha afirmado que le "asustaba mucho eso de volver a las dos Españas", algo que "no tiene ningún tipo de sentido".