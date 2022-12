Puig pisa el acelerador en las renovables

La Generalitat Valenciana se ha comprometido este martes, con la implicación de todas las consellerias afectadas, a tener resueltos antes del 25 de enero los 64 expedientes pendientes sobre renovables y que deben estar listos en esa fecha, para lo que se ha acordado una hoja de ruta que incluye disponer del personal necesario y de todos los "medios imprescindibles" para que, antes de esa fecha límite establecida por el Ministerio, se haya dictaminado sobre esos proyectos, entre los que se encuentran plantas fotovoltaicas, placas solares y algún parque eólico.

Así lo ha anunciado el 'president', Ximo Puig, tras mantener una reunión con los consellers de Hacienda, Arcadi España; de Economía Sostenible, Rafa Climent; Agricultura, Isaura Navarro, y de Política Territorial, Rebeca Torró.

Puig ha detallado que, en el conjunto de la Comunitat Valenciana se han presentado 391 expedientes sobre renovables, que suponen 5.500 megawatios, de los que hay 113 resueltos (45 ya autorizados) y 278 aún en proceso de evaluación por parte de las distintas consellerias. Para la fecha del 25 de enero, hay 64 pendientes que deben estar resueltos y son sobre los que se ha llegado al acuerdo para "buscar todas las fórmulas" para que no caduquen, y en lo que hay un "alineamiento total" de todas las consellerias implicadas, ha subrayado el 'president'.

El jefe del Consell ha hecho hincapié en que se debe de tener en cuenta la complejidad de cada expediente y "no es una cuestión fácil". "Es el compromiso que tenemos y es lo que se ha evidenciado en la coalición de intereses reales por la aceleración de las renovables", ha recalcado Puig, que espera que la mayoría se resuelvan favorablemente pero, que en cualquier caso, estén resueltos.

Al respecto, ha recalcado que hay una nueva consideración que está determinada por la Unión Europea y por la aplicación de la Ley de Cambio Climático de la Comunitat Valenciana y una "conciencia" en toda la UE "a favor de la aceleración" de las renovables.

En este sentido, ha apuntado que el Parlamento Europeo aprobará esta semana medidas para llegar al 45% de las energías renovables en el conjunto Europa en 2030 y para alcanzarlo se harán acciones como la declaración de zonas "de aceleración", de manera que, una vez hecha esa mapificación, con "carácter inmediato", podrán ubicarse las plantas en esa zona, sean fotovoltaicas, eólicas o de biomasa.

MAPA AUTONÓMICO

En esta línea, ha señalado que esto también se llevará a cabo en la Comunitat Valenciana aplicando tanto la norma autonómica como la resolución de la UE y se elaborará un mapa y cartografía, con la implicación de todas las consellerias "que tengan algo que decir" y en el que se atiendan todos los criterios: desde los paisajísticos, de medio ambiente, a los patrimoniales e industriales y también las realidades territoriales. Allí donde las zonas sean declaradas "de preferencia", la autorización será "inmediata".

Puig ha incidido en que el Gobierno valenciano tiene en la aceleración de las renovables un "objetivo prioritario" y se ha mostrado convencido de que en 2030 "podemos tener un despliegue que nos haga, junto con la investigación en hidrógeno verde, ser exportadores de energía".

Así, ha insistido en que todas las consellerias están "alineadas" en esta cuestión "relevante" y en la que ha admitido que puede haber "miradas diferentes incluso desde el punto de vista territorial". En todo caso, ha advertido que "cada día que pasa que no ponemos en marcha" estas energías "estamos contaminando más e incumpliendo los objetivos de lucha contra el cambio climático". Por tanto, ha dicho, no se trata de "una cuestión neutral": "o se está a favor o ayudando a continuar con la contaminación de los combustibles fósiles", ha subrayado.

RETICENCIAS MUNICIPALES

Preguntado por si la hoja de ruta también implica a los ayuntamientos ya que hay algunos que se muestran reticentes a estas instalaciones en sus municipios, Puig ha considerado que "cada uno tiene su responsabilidad; la Generalitat tiene la suya y la está intentando impulsar". El 'president' comprende que haya municipios que puedan tener reticencias en ciertos espacios y ha abogado por "abordarlo uno a uno".No obstante, ha insistido en que "hay una operación conjunta de país" y "seguro que hay una espacio en el que no pueda ser adecuado, pero en otro sí". A su juicio, en esta cuestión se debe ser "lo más objetivos posibles" porque "no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos". "Cualquier implementación, en cualquier ámbito, puede tener un impacto", ha admitido, y ha añadido que zonas "sensibles" con LIC o Red Natura "no es el mejor de los espacios para renovables", pero hay otras zonas sin estas circunstancias.

"Necesitamos energía verde por la soberanía energética, el mantenimiento del Estado del Bienestar y porque tenemos un problema prioritario que es descarbonizar y minimizar el cambio climático. Y no hay otro plan", ha concluido.