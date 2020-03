Puig pide una "flexibilidad exigente" a la hora de determinar qué actividades no esenciales deben parar

Primer día del nuevo estado en el que están paralizadas todas las actividades no esenciales hasta el jueves 9 de abril. Lo ha calificado el gobierno como un permiso retribuido recuperable.

Todas aquellos derivados de la alimentación, desde las propias tiendas de alimentación hasta cultivo, pesca, ganadería o agricultura. También las relacionadas con textiles y prendas de trabajo, así como farmacias, papelerías, trabajadores sanitarios, trabajadores de la limpieza, policías, guardias civiles, bomberos, periodistas. Los tienes concretados en https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/noticias/estos-son-los-unicos-trabajos-autorizados-desde-manana-valencia-20200329_661866

No obstante, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha pedido una "flexibilidad exigente" a la hora de determinarlos, pues hay sectores como el cerámico que no pueden "parar de un día para otro". Puig ha precisado que en real decreto no se plantea una "suspensión absoluta de la economía", pero sí intentar "ralentizar al máximo" la actividad económica no esencial. El president ha pedido a Sánchez que se adapte esta medida a la "diversidad productiva" que hay en España, y muy especialmente en la industria valenciana.

Y es que, no les ha hecho mucha gracia a los empresarios esta medida tan radical dicen, que pretende que las empresas aprieten de golpe un botón y dejen de producir. La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha criticado que "el Ejecutivo quiera hacer pagar a las empresas las consecuencias de la crisis sanitaria", ha insistido en que "el mantenimiento de la actividad contribuirá a que los sectores esenciales den una mejor respuesta a la crisis generada por el COVID19" y, en consecuencia ha reclamado más apoyo para el sector privado. Explican que "no pueden tomarse decisiones de manera irreflexiva, generar mayor confusión y atacar directamente a la supervivencia de un gran número de empresas y de puestos de trabajo",

Lo que también pide Ximo Puig es rapidez a la hora de certificar todos los materiales sanitarios que empresas valencianas se están esmerando estos días en producir a destajo.